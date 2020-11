Schalke 04: Harit und Stambouli müssen sich erklären, Reschke vor dem Aus - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Mit ihren frühen Auswechslungen waren Harit und Stambouli überhaupt nicht einverstanden. Jetzt gibt es deswegen Gesprächsbedarf. Alles zu S04.

Nicht nur sportlich gibt der aktuell ein ganz schlechtes Bild ab. Die anhaltende Negativserie von 24 Spielen ohne -Sieg sorgt auch bei den Spielern für Unmut, den sie nun nicht mehr zurückhalten.

So sollen Benjamin Stambouli und Amine Harit mit ihren frühen Auswechslungen im Spiel gegen Wolfsburg überhaupt nicht einverstanden gewesen sein. Ihr Verhalten nach dem Tausch soll jetzt in einem Gespräch aufgearbeitet werden.

Die sportliche Krise könnte dabei neben dem Duo noch ein weiteres Opfer finden: Der Technische Direktor Michael Reschke steht vor dem Aus in Gelsenkirchen.

Außerdem: Unions Max Kruse stichelt gegen Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

Schalke 04: Harit und Stambouli müssen zum Rapport

Amine Harit und Benjamin Stambouli müssen zum Gespräch bei Sportchef Jochen Schneider und Trainer Manuel Baum erscheinen. Das berichtet Sport 1. Demnach habe das Duo abfällig auf die Entscheidung von Baum reagiert, sie im Duell mit dem am Samstag früh auszuwechseln.

Harit habe den Coach bei seiner Auswechslung in der 38. Minute keines Blickes gewürdigt, Stambouli indes die Kabine in der Pause wütend verlassen, als er erfuhr, dass er in der zweiten Halbzeit nicht mehr mitspielen darf.

Das Verhalten von Harit hatte Sportchef Schneider bereits in den Ruhrnachrichten kritisiert: "Wie er nach seiner Auswechslung vom Platz gegangen ist, das ist nicht akzeptabel. Darüber werden wir mit ihm selbstverständlich sprechen."

Im ersten Schritt wurde das Duo am Sonntag vom Training ausgeschlossen, eine längerfristige Suspendierung sei denkbar, heißt es in einem Sky-Bericht. Besonders der Name Stambouli überrascht, weil er auf Schalke seit Jahren als Identifikationsfigur gilt.

Reschke bei Schalke vor dem Aus

Michael Reschke steht nach Informationen von Goal und SPOX vor dem Aus bei Schalke 04. Der Verein wollte die Trennung allerdings auf Nachfrage nicht bestätigen, offenbar laufen die Gespräche zwischen dem Technischen Direktor und den Schalkern noch.

Sport1 hatte zuerst darüber berichtet, dass Reschke wohl keine Zukunft mehr bei den Königsblauen hat.

Grund dafür ist demnach das spätestens seit Sommer zerrüttete Verhältnis zwischen Reschke und Sportvorstand Jochen Schneider. Unter anderem soll sich Reschke nach der katastrophalen Rückrunde intern sehr früh gegen eine Weiterbeschäftigung von Trainer David Wagner ausgesprochen haben, den Schalke erst Ende September nach dem Fehlstart in die aktuelle Saison durch Manuel Baum ersetzte.

Schalke 04 - Mark Uths komplette Verzweiflung: Ein Hilferuf

Mit seinem Interview nach der Niederlage gegen Wolfsburg sorgte Schalke-Stürmer Mark Uth für Aufsehen. Mit klaren Worten beschrieb er die Situation bei S04 und auch seine persönliche Gefühlslage. Es war ein Hilferuf.

: Max Kruse mit Seitenhieb gegen Ex-Schalker Benedikt Höwedes

Max Kruse (32) hat nach seinem Siegtor beim 2:1 von Union Berlin gegen den 1. FC Köln gegen den ehemaligen Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes (32) gestichelt. Der Weltmeister von 2014, mittlerweile Sky-Experte, konterte.

"Benny war schon immer ein bisschen ein anderer Fußballer, der, glaube ich, einen anderen Lebensstil hatte als ich. Er ist alles ein bisschen ruhiger angegangen, aber sehr, sehr professionell", leitete Kruse ein, konnte sich einen Seitenhieb gegen Höwedes aber nicht verkneifen: "Ich glaube, wenn man das reine Talent betrachtet, hat er sehr, sehr viel aus sich rausgeholt, und das ist dann mit sehr viel Arbeit verknüpft."

Deswegen habe Kruse Hochachtung vor der Karriere des ehemaligen Innenverteidigers. "Ich wünsche ihm einen schönen Ruhestand", sagte Kruse.



Höwedes und Kruse haben auf Vereinsebene nie zusammengespielt. In der U19- und in der A-Nationalmannschaft standen die beiden aber immerhin 15-mal gemeinsam auf dem Platz.

Höwedes nahm die Stichelei entsprechend gelassen und konterte: "Hätte Max einen anderen Lebensstil und bisschen mehr Wille, hätte er wahrscheinlich auch woanders spielen können, aber er hat sich für was anderes entschieden."

24 Bundesligaspiele ohne Sieg: Schalke 04 jagt weiter Tasmania Berlin

Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg.

Die Negativ-Bestmarke hält aus der Saison 1965/66 immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg.

Schalke auf Platz zwei - die Sieglos-Rekordliste der Bundesliga:

Von Bis Anzahl Verein 21.08.65 14.05.66 31 Tasmania Berlin 25.01.20 laufend 24 Schalke 04 30.10.11 14.04.12 21 22.10.94 12.05.95 21 03.09.86 21.04.87 21 Blau-Weiß 90 Berlin

Schalke 04 heute: Der Spielplan für die kommenden Wochen