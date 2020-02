Schalke 04, News und Gerüchte heute: Gregoritsch erklärt Wagners Rolle bei Wechsel, Sarpei will in S04-Aufsichtsrat

Schalke 04 gastiert am Wochenende in Köln, zuvor sprach Michael Gregoritsch über seinen Wechsel nach Gelsenkirchen. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke will am Wochenende beim nach dem 0:5 gegen am vergangenen Spieltag Wiedergutmachung betreiben.

Zum Wiedersehen mit Mark Uth kommt es allerdings nicht, denn der S04-Leihspieler bei den Kölner darf gegen Schalke nicht auflaufen. Beim Team von Trainer David Wagner fehlte Juan Miranda am Donnerstag beim Training.

Außerdem: Michael Gregoritsch erklärt die Rolle von Wagner bei seinem Wechsel nach Gelsenkirchen und Hans Sarpei will in den Schalker Aufsichtsrat und sich "als Deutscher mit Migrationshintergrund einbringen".

Mehr Teams

Die Schalke-News vom Vortag:

Der am Freitag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Michael Gregoritsch: So überzeugte mich Trainer Wagner von Schalke-Wechsel

Offensivspieler Michael Gregoritsch hat die Rolle von Trainer David Wagner bei seinem Wechsel vom zum FC Schalke 04 erklärt.

"Er zeigte mir ein paar Szenen auf dem iPad und meinte nur: Wir haben ein halbes Jahr Zeit. Hier - so verteidigen unsere Stürmer. Kannst du das?", erinnerte sich der Österreicher im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX. "Ich fand das super, das hat mich total gepackt. Ich wäre am liebsten sofort auf den Platz gegangen."

FC Schalke 04: Hans Sarpei bewirbt sich um Amt im Aufsichtsrat

Ex-Profi Hans Sarpei will beim Bundesligisten Schalke 04 in den Aufsichtsrat. "Ich habe mich Ende Januar um ein Amt als Aufsichtsrat des S04 beworben", schrieb der 43-Jährige bei Twitter: "Sehr gerne möchte ich meine Erfahrungen im Fußball als Deutscher mit Migrationshintergrund einbringen. Wir müssen gemeinsam für Schalke und gegen Rassismus kämpfen."

Der gebürtige Ghanaer, der seit seinem dritten Lebensjahr in lebt, spielte von 2010 bis 2012 für die Königsblauen.

Köln-Leihspieler Mark Uth darf nicht gegen Schalke spielen: "Finde das nicht schön"

Mark Uth wurde im Winter von Schalke 04 an den 1. FC Köln verliehen. Im direkten Duell am Wochenende darf der Stürmer jedoch nicht mitwirken – dies ist vertraglich festgelegt.

"Die Schalker wollten nicht, dass ich gegen sie spiele", erklärte Uth bei Sport1. "Schön finde ich das nicht, aber ich muss das akzeptieren."

"Wir wollen Fußball spielen und nur unseren Job machen. Wenn wir das nicht dürfen, dann finde ich das schade", ergänzte er.

Schalke-Verteidiger Juan Miranda setzt mit Wadenverletzung aus

Linksverteidiger Juan Miranda musste am Donnerstag mit dem Training aussetzen, nachdem er an einer Wadenverletzung laboriert. Ob er am Wochenende gegen den 1. FC Köln auflaufen können wird, ist aktuell noch unklar.

FC Schalke 04: Suat Serdar erneut als Spieler des Monats ausgezeichnet

Nationalspieler Suat Serdar hat beim FC Schalke 04 seinen Titel als Spieler des Monats verteidigt. Der 22-Jährige erhielt bei einem Fan-Voting 60 Prozent der Stimmen.

Auf den weiteren Plätzen für den Monat Januar folgten Neuzugang Michael Gregoritsch (16 Prozent), Bastian Oczipka (15 Prozent) und Matija Nastasic (9 Prozent).