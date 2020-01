Schalke 04, News und Gerüchte: Mehrere Abnehmer für Bentaleb gehandelt, Kabak spricht über Zukunft

Abwehrtalent Ozan Kabak spricht über seine persönliche Zukunf. Und wird Schalke 04 Nabil Bentaleb endlich los? Alle News zu S04.

Der empfängt zum Rückrundenstart in der am 17. Januar den Tabellenzweiten .

Aktuell bereiten sich die Profis von Trainer David Wagner akribisch darauf vor, am Freitag steht ein Test gegen den HSV an. Ob sich bis zum Bundesligastart in Sachen Transfers noch etwas tut, ist noch offen. Für Nabil Bentaleb soll es nun jedoch mögliche Abnehmer geben.

Außerdem: Ozan Kabak spricht über seine Zukunft und Alexander Nübel hat sich offenbar Einsätze beim FC Bayern vertraglich zusichern lassen.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Freitag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Mehrere potenzielle Abnehmer für Nabil Bentaleb?

Der sich bei Schalke 04 auf dem Abstellgleis befindende Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb hat offenbar das Interesse von mehreren Klubs geweckt.

Laut Fußballtransfers soll vor allem der Premier-League-Klub an einer Verpflichtung interessiert sein, außerdem haben sich wohl zwei Klubs aus und die nach dem 25-jährigen Algerier erkundigt.

Auf Schalke absolvierte Bentaleb in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für die Profis, weshalb der Klub laut der Times versuchte, ihn bei Aston Villa oder dem unterzubringen.

Ozan Kabak: Mein Fokus liegt auf Schalke 04

Abwehrspieler Ozan Kabak hat über seine Zukunft gesprochen und dabei betont, sich aktuell voll und ganz auf den FC Schalke 04 zu konzentrieren.

"Ich bin ja erst seit einem halben Jahr hier und habe einen Fünfjahresvertrag - also liegt mein Fokus aktuell nur auf Schalke", erklärte der Türke gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Natürlich denkt man auch weiter über seine fußballerische Zukunft nach: Ich will ein großer Spieler werden und könnte mir vorstellen, irgendwann für einen der Top-Ten-Klubs in Europa oder in zu spielen. Das ist derzeit die beste Liga der Welt", fuhr er jedoch fort.

Der 19-Jährige kam im Sommer vom nach Gelsenkirchen.

Im Hamburger Volksparkstadion treffen an diesem Freitag der und der FC Schalke 04 aufeinander.

Schalke 04: Alexander Nübel hat sich Einsätze beim FC Bayern vertraglich zusichern lassen

Alexander Nübel werden beim FC Bayern München in der kommenden Saison angeblich vertraglich Einsätze zugesichert. Das berichtet Sport1.

Demnach soll es im Vertrag des 23-Jährigen eine schriftliche Garantie über eine bestimmte Anzahl von Einsätzen geben. Diese sei auch ein entscheidender Grund dafür gewesen, dass sich Nübel für die Bayern und gegen besser dotierte Offerten von Schalke 04 und weiteren Interessenten entschieden habe.

Schalke 04: Lothar Matthäus schwärmt von Schalke-Flirt Jean-Clair Todibo: "Bester Innenverteidiger, den ich seit langem gesehen habe"

Lothar Matthäus würde einen Schalker Transfer von Jean-Clair Todibo begrüßen. In der Bild schwärmte Matthäus: "Der beste Innenverteidiger, den ich seit langem gesehen habe. Er wäre eine klare Verstärkung für Schalke und eine Bereicherung für die Bundesliga. Mit 20 Jahren hat er eine unglaubliche Ruhe, findet immer spielerische Lösungen."

Zuletzt wurde berichtet, dass der Franzose sich bereits für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden habe.