Schalke 04, News und Gerüchte: Abstiegskampf für Baum "noch weit weg", Höwedes spricht über das Revierderby - alles zu S04 heute

Für S04-Trainer Manuel Baum ist der Abstiegskampf noch etwas entfernt. Benedikt Höwedes verrät, mit welchen Waffen Schalke 04 den BVB knacken kann.

Der nächste Bundesligaspieltag hat es für den absolut in sich. Denn es geht zum Revierderby gegen den BVB ( ). Am Samstagabend um 18.30 Uhr wird es dann ernst für das Team von Manuel Baum.

S04 ist jedoch an diesem Spieltag krasser Außenseiter. Dennoch wähnt sich Manuel Baum noch nicht im Abstiegskampf. Auch Ex-Profi Benedikt Höwedes freut sich ebenfalls auf die Begegnung und verrät, wie S04 den Kontrahenten schlagen kann.

Außerdem: Mark Uth könnte den Schalkern fehlen. Frederik Rönnow spricht über seine Ziele mit den Schalkern.

Alle News und Gerüchte zu Schalke 04 am heutigen Freitag findet Ihr hier bei uns:

Schalke 04 - Vedad Ibisevic: "Mir muss niemand erklären, wie wichtig das Derby ist"

Angreifer Vedad Ibisevic vom FC Schalke 04 freut sich auf das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. "Mir muss niemand erklären, wie wichtig das Derby ist. Vergangene Saison habe ich erlebt, was den Fans das erste Berliner -Derby bedeutet hat – und das ist weit entfernt von der Tradition des Revierderbys. Es ist das größte Duell Deutschlands", sagte der Bosnier im Gespräch mit t-online.de.

Maximal 300 Zuschauer dürfen allerdings nur mit dabei sein, was Ibisevic sehr wehtut: "Es tut mir sehr leid, dass dieses Derby nicht vor vollem Haus ausgetragen werden kann. Gerade, weil wir aktuell nicht so gut dastehen, wie wir es uns wünschen, hätte die Unterstützung von den Rängen noch einmal besondere Kräfte freigesetzt."

Schalke 04: Benedikt Höwedes blickt auf das Revierderby gegen den BVB voraus

Der Ex-Schalker Benedikt Höwedes hofft auf einen Derbysieg seines Ex-Vereins gegen Borussia Dortmund am Samstagabend, weiß aber auch um die Schwere dieser Aufgabe.

"Beim Derby ist der große Reiz die aufgeheizte Stimmung, die sich auf die Mannschaft überträgt. Dann spielt Qualität nicht eine so große Rolle. Da ist dann nur noch Kampf. Das wird diesmal anders sein, weil es ohne viel Zuschauer ruhig sein wird. Wenn man körperlich betont und sehr lauffreudig auftritt, kann man den Dortmundern wehtun. Das haben Lazio und Augsburg gezeigt. Damit kann man den jungen Dortmundern den Spaß rauben", sagte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit der dpa.

Höwedes hatte Zeit seiner aktiven Zeit selbst einige Revierderbys bestritten und weiß, auf was es ankommt. "Ein Derby bietet natürlich die große Chance, diese Blockade ein wenig zu lösen. Aber das wird keine einfache Aufgabe. Schließlich sind die Dortmunder qualitativ auf einem ganz anderen Level. Auch wenn sie gegen Lazio ein schlechtes Spiel gemacht haben."

Auch wegen der schwachen Serie macht sich Höwedes Sorgen um die Königsblauen. "Natürlich bereitet es mir Sorgen, dass 20 Spiele nicht gewonnen wurden und dass die Talfahrt weitergeht. Allerdings bin ich positiv gestimmt, dass Manuel Baum das mit seiner Qualität hinbekommt", sagte er weiter.

Schalke 04 - Trainer Manuel Baum: Thema Abstiegskampf "noch weit weg"

Trainer Manuel Baum sieht das Thema Abstiegskampf für den weiter sieglosen Bundesligisten Schalke 04 "noch weit weg". In einem Interview bei sportschau.de vor dem Revierderby am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Vizemeister Borussia Dortmund sah der 41-Jährige den Zeitpunkt für eine solche Einschätzung trotz der Durststrecke des Tabellenvorletzten von saisonübergreifend 20 Spielen ohne Erfolg nicht für gekommen: "Dafür ist es zu früh - wir haben jetzt erst den fünften Spieltag."

Allerdings beschrieb Baum die lange Erfolglosigkeit der Königsblauen als Hypothek für seine tägliche Arbeit als Nachfolger des nach zwei Runden entlassenen David Wagner. "Die Psyche ist ein großes Thema. In den Gesprächen mit den Spielern hört man, dass die Fantasie abhanden gekommen ist, ein Tor zu schießen. Es ist gar nicht mehr im Kopf, dass wir eines schießen können. Das Problem ist einerseits in der Psyche zu suchen, aber man muss auch mal wieder in den Raum dafür reinkommen und wieder ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn das entsteht, geht der Kopf auch wieder hoch", schilderte der Ex-Coach von Erstligist seine Schwierigkeiten.

Baum wartet noch auf seinen ersten Sieg mit Schalke. In den ersten beiden Begegnungen unter seiner Regie verloren die Knappen bei Champions-League-Teilnehmer 0:4 und kamen gegen Vorjahresaufsteiger nicht über ein 1:1 hinaus. (SID)

Schalke 04: Torhüter Frederik Rönnow erklärt seine Ziele

Torhüter Frederik Rönnow (30) hat sich in einem ausführlichen Interview mit der Bild zu seinen Zielen im Trikot des FC Schalke 04 geäußert. "Natürlich glaube ich an mich selbst. Ich gehe immer mit dem Ziel auf den Platz, mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen. Über etwas anderes denke ich nicht nach", so der Schlussmann der Knappen.

Seit dem 3. Spieltag steht der Ex-Frankfurter zwischen den Pfosten, weil Ralf Fährmann in der Halbzeitpause gegen Leipzig (0:4) verletzt runter musste. "Vor allem wünsche ich niemandem, dass er sich verletzt – ich habe das selbst erleben müssen", so Rönnow mit Blick auf das Torwartduell.

"Aber ich glaube, dass man in schwierigen Zeiten den Kopf oben halten muss. Auch wenn ich in Frankfurt nicht gespielt habe, bin ich jetzt ein viel besserer Torhüter als vor zwei Jahren. Ich habe mehr Erfahrung, weiß mit diesen kniffligen Situationen umzugehen. Ich glaube, deshalb hatte ich jetzt einen guten Start", erklärte er.

Schalke 04: Mark Uth für Derby gegen BVB fraglich

Nun hofft er, dass der FC Schalke schnell in die Erfolgsspur zurückkehrt. Seit 20 Spielen warten die Königsblauen auf einen Sieg in der Bundesliga. "Es hilft uns nicht, ständig auf diese Zahl zu verweisen und in die Vergangenheit zu schauen. Es geht vielmehr darum, nach vorne zu blicken und möglichst schnell wieder erfolgreich zu sein. Natürlich ist Dortmund ein schwieriger Gegner und wir sind der Außenseiter. Aber wir müssen an uns glauben. Das Spiel gegen Union Berlin war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung."

Mark Uth könnte wie beim 1:1 gegen Union Berlin vergangenes Wochenende auch für das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag ausfallen.

Den Offensivspieler von Schalke 04 plagen muskuläre Beschwerden. Mitte der Woche konnte Uth größtenteils nur individuell trainieren.

