Schalke 04, News und Gerüchte: S04 kämpft sich ins DFB-Pokal-Viertelfinale, Rassismus-Vorwürfe von Torunarigha

Der FC Schalke 04 steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im Spiel gegen Hertha gab es aber auch unschöne Szenen rund um Torunarigha. Alle S04-News.

0:2 lag der gegen zur Pause zurück, ehe die Elf von David Wagner nach dem Seitenwechsel aufdrehte und nach 120 Minuten mit 3:2 als Sieger feststand. Schalke steht damit im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Das Duell der beiden Bundesligisten bot mehr, als das Ligaspiel noch am Freitag versprach - nämlich jede Menge Spannung. Leider gab es auch unschöne Szenen, denn Trainer David Wagner wurde vom Unparteiischen vom Platz gestellt. Zudem gab es Rassismusvorwürfe von Jordan Torunarigha.

Zudem: S04 sichert sich die Dienste eines Mittelfeldtalents aus , das zunächst einmal in der Knappenschmiede zum Einsatz kommen soll. Suat Serdar verrät seinen wichtigsten Mann auf Schalke und es gibt neue Details zu Mark Uth.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel informieren wir Euch zu allem Wissenswerten über S04.

Der Plan für Mittwoch 📅



😴 erstmal ausschlafen

⚽️ Training auf dem Platz (15.30 Uhr) #S04 | 🔵⚪️ | #InfoTweet pic.twitter.com/q4MAfq5ltP — FC Schalke 04 (@s04) February 5, 2020

: Rassismus-Vorfall um Jordan Torunarigha von Hertha BSC gegen Schalke 04?

Während des Achtelfinals des DFB-Pokals zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 nach Verlängerung) kam es offenbar zu rassistischen Äußerungen gegen Berlins Jordan Torunarigha, der später von Schiedsrichter Harm Osmers die Gelb-Rote Karte sah.

"Es gab rassistische Beleidigungen von der Tribüne", sagte Nationalspieler Niklas Stark und erklärte: "Jordan ist ein emotionaler Spieler. Wenn so etwas passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. Sowas geht nicht. Das ist abstoßend und unmenschlich."

DFB-Pokal: Schalke 04 kämpft sich ins Viertelfinale - Rot für David Wagner

Wagner fliegt, Königsblau siegt: Mit einer furiosen Aufholjagd hat Schalke 04 zum vierten Mal in Folge das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht und die Endspiel-Träume von Hertha BSC erneut frühzeitig beendet - in der hitzigen Verlängerung sah Schalke-Trainer David Wagner dabei eine höchst umstrittene Rote Karte. Trotz eines 0:2-Rückstands besiegte sein Team die ungewohnt offensiven Berliner nach 120 Minuten noch mit 3:2 (2:2, 0:2). Berlin ist beim Finale im heimischen Olympiastadion damit wieder nur Zuschauer.

"Das ist einfach geil, das ist Pokal, wie man ihn sich wünscht", sagte Schalkes Michael Gregoritsch: "Wir gehen alle mit einem Lachen ins Bett." Daniel Caligiuri (76.), Amine Harit (82.) und der eingewechselte Benito Raman (115.) sicherten den Gelsenkirchenern den Sprung unter die letzten Acht.

Pascal Köpke (12.) und der 23 Millionen Euro teure Winterzugang Krzystof Piatek (39.) hatten die Berliner in Führung gebracht. Später Aufreger des Spiels war die Rote Karte nach Videobeweis gegen Wagner (100.), der den aufgebrachten Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha (Gelb-Rot) an der Seitenlinie leicht festhielt.

"Es gab rassistische Beleidigungen von der Tribüne", sagte Herthas Nationalspieler Niklas Stark: "Jordan ist ein emotionaler Spieler. Wenn so etwas passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. Sowas geht nicht. Das ist abstoßend."

Vier Tage nach dem unansehnlichen 0:0 im -Duell überraschte Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann nicht nur sein Gegenüber Wagner mit einer mutigen, offensiven Taktik, nachdem er in seinen ersten Wochen auf der Berliner Bank vor allem Beton angerührt hatte. Die Königsblauen enttäuschten lange Zeit und fanden erst spät in der zweiten Halbzeit ein Rezept. Torhüter Alexander Nübel, der bei seinem ersten Heimspiel nach der Ankündigung seines Wechsels zu Bayern München freundlich und ohne jegliche Misstöne von den Fans empfangen worden war, sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus.

Beide Trainer hatten die Rotationsmaschine angeworfen. Gegenüber dem Spiel am vergangenen Freitag tauschten sie insgesamt neun Spieler aus. Bei Hertha gab Piatek sein Debüt in der Startelf, bei Schalke die Barcelona-Leihgabe Jean-Clair Todibo, die allerdings zur Halbzeit bereits wieder ausgewechselt wurde.

Die Berliner Beton-Fußballer, die unter Klinsmann zuvor in acht Spielen nur sieben Tore erzielt hatten, spielten von Beginn an couragiert nach vorne. Nachdem Marius Wolf noch knapp das Ziel verpasst hatte, verwertete Köpke dessen Flanke zur Führung. Die Königsblauen reagierten prompt: Torunarigha kratzte nach einem Schuss von Harit den Ball von der Linie (14.), Sekunden später scheiterte der Marokkaner an Hertha-Keeper Rune Jarstein.

Dass die Berliner auch viel offensiver verteidigten als am Freitag, bereitete den Gastgebern große Probleme, es gelang ihnen kaum, den Ball über längere Phasen unter Kontrolle zu bringen. Der angeschlagene Antreiber Suat Serdar (Sprunggelenkverletzung) fehlte an allen Ecken und Enden.

Vor dem 0:2 forderten die Schalker einen Handelfmeter, doch Schiedsrichter Harm Osmers ließ weiterspielen, und Piatek schloss den Gegenzug mit seinem ersten Tor für die Hertha ab. Der Videoassistent überprüfte noch die Situation, als Stark der Ball an die Hand gesprungen war, entdeckte aber kein elfmeterwürdiges Vergehen.

+++ HALBZEIT +++



Die ersten 45 Minuten bitte schnell abhaken und nach der Pause alles besser machen, ok?!



⏱️45' | #S04BSC 0:2 | #S04 pic.twitter.com/hF1SsQbyJm — FC Schalke 04 (@s04) February 4, 2020

Nach der Pause versuchte es Schalke mit mehr Tempo und den eingewechselten Stammspielern Ozan Kabak, Weston McKennie und Raman. Michael Gregoritsch verfehlte aus spitzem Winkel das Tor (58.), besser machte es Caligiuri eine Viertelstunde später aus ähnlich schwieriger Position - und das Spiel gewann massiv an Dramatik. Auf der Zielgeraden der Verlängerung nutzte Raman sein Tempo und schloss einen Konter durch die Beine Jarsteins zum umjubelten 3:2 ab.

Schalke 04: Suat Serdar nennt Stevens als Wegbereiter seines Durchbruchs

Suat Serdar hat seine Leistungsexplosion bei Schalke 04 nicht seinem aktuellen Trainer David Wagner, sondern Huub Stevens zugeschrieben.

Im Interview mit der Sport Bild sagte der 22-Jährige: "Er hat mich als Führungsspieler gesehen, mir extrem viel Vertrauen geschenkt. Das hat mir große Sicherheit gegeben."

In dieser Saison gehört Serdar zu den absoluten Leistungsträgern bei Schalke 04 und hat mittlerweile schon sieben Saisontore auf dem Konto.

Infolgedessen feierte er sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. "Mein Ziel war es immer, für zu spielen. In diesem Land habe ich meine Jugend verbracht", zeigte er sich erfreut über die Nominierung.

In der Debatte um das Mitsingen der deutschen Nationalhymne vertritt Serdar einen klaren Standpunkt: "Ich finde, dass es sich so gehört, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und - wie gesagt - sowohl den deutschen als auch türkischen Pass besitzt. Außerdem habe ich in meiner Jugend schon für Deutschland gespielt."

Schalke 04: Klauseln im Leihvertrag von Mark Uth - Ausstiegsklausel bei zehn Millionen Euro?

Im Mark Uths Leihvertrag mit dem sind offenbar verschiedene Klauseln integriert worden. Die Sport Bild liefert die Details zu den verschiedenen Vertragsoptionen.

Uth habe dem Bericht zufolge eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, welche sich auf zehn Millionen Euro beläuft. Diese können die Geißböcke im Sommer ziehen.

Außerdem wurde offenbar zwischen den beiden Parteien vereinbart, dass der Spieler im direkten Duell der beiden Teams in der Rückrunde (29. Februar) nicht auflaufen darf.

Im Falle eines Köln-Abstiegs erhalte S04 außerdem keine Leihgebühr. Bei einem Klassenerhalt würden die Königsblauen zumindest 350.000 Euro kassieren.

Schalke holt Norwegen-Talent Mikail Maden

Bundesligist Schalke 04 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des norwegischen Talents Mikail Maden. Laut einem Bericht des Fernsehsenders TV2 war der 18 Jahre alte Juniorennationalspieler bereits in Gelsenkirchen, um den Transfer perfekt zu machen.

Maden, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist, war zuletzt für Erstligist Brann Bergen aktiv. Sein Vertrag dort lief mit dem Jahresende aus.