Schalke 04: Jochen Schneider schließt Kabak-Verkauf nicht aus, Manuel Baum äußert sich zu Gehaltsverzicht - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Jochen Schneider schließt einen Wechsel von Ozan Kabak nicht aus und Manuel Baum zeigt sich verwundert über das Thema Gehaltsverzicht. Alles zu S04.

Für den Tabellenvorletzten steht am heutigen Samstag das Krisenduell gegen Schlusslicht an (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Die Nullfünfer sind in der laufenden Saison noch ohne Punkt, während die Königsblauen nun seit 22 Bundesligaspielen auf einen Sieg warten.

Überschattet wurde die Spielvorbereitung von Meldungen über die angebliche Ablehnung eines Gehaltsverzichts seitens der Schalke-Profis. Cheftrainer Manuel Baum bezog dazu nun Stellung.

Außerdem: Jochen Schneider schließt einen Verkauf des international begehrten Ozan Kabak nicht aus.

Der FC Schalke 04 am Samstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um S04.

FC Schalke 04 - Manuel Baum über Gehaltsverzicht: "Verwundert, wie es dargestellt wurde"

S04-Trainer Manuel Baum hat sich zur Diskussion um den Gehaltsverzicht der Profis geäußert. "Ich kriege es schon seit einiger Zeit mit, dass es da Gespräche gibt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Mainz 05. Aus diesem Grund sei er "etwas verwundert, wie es dargestellt wurde. Aber Omar Mascarell und Jochen Schneider haben dazu Stellung bezogen."

Am Donnerstag hatte Sportvorstand Schneider in der WAZ betont: "Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden, der den Zeitraum 1. August 2020 bis 30. Juni 2021 umfasst." Und Schalke-Kapitän Mascarell wählte deutliche Worte: "Die Behauptung, die Mannschaft habe sich einem erneuten Gehaltsverzicht verweigert, weise ich im Namen des Teams aufs Schärfste zurück."

Dennoch würden die Nachrichten nicht abprallen, sondern sogar für Unruhe sorgen. "In der Spielvorbereitung ist es natürlich nicht ideal, dass es mit auf dem Tableau ist", erklärte Baum. "Aber ich finde, wir haben es gut abgestreift. Das Statement vom Verein und von der Mannschaft war klar."

Laut verschiedener Medienberichte sollen die Profis auf zehn Prozent des Gehalts verzichten, um den finanziell ohnehin schon gebeutelten Klub während der Corona-Pandemie zu entlasten. Den Verein drücken, auch weil Zuschauereinnahmen und weitere Erlöse den Einschränkungen zum Opfer fallen, Schulden in Höhe von rund 240 Millionen Euro. Eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Knappen bereits erhalten.

Schalke 04: Jochen Schneider schließt Verkauf von Ozan Kabak im Winter nicht aus

Im vergangenen Transferfenster schloss Schalke 04 noch einen Verkauf von Innenverteidiger Ozan Kabak aus. Kurz vor Transferschluss hatte sich die AC Mailand nach dem 20-jährigen Innenverteidiger erkundigt.

"Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht infrage kam", verriet Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit der WAZ. "Was in den letzten zehn Tagen geschrieben wurde, habe ich auch nur gelesen."

Zur kommenden Transferperiode könnte die Situation nun anders aussehen. "Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschließen", erklärte Schneider weiter.

Der türkische Innenverteidiger kann S04 im kommenden Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel für 45 Millionen Euro verlassen. Als möglicher Interessent gilt neben den Mailändern auch der FC Liverpool.

Kabak kann heute im Abstiegsduell gegen Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder mitwirken. Der Innenverteidiger hat seine Fünf-Spiele-Sperre nach der Spuck-Attacke gegen den Bremer Ludwig Augustinsson abgesessen.

