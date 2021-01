Schalke 04: Tasmania-Rekord steht kurz bevor, Crystal Palace wohl an Kabak dran - alle News zu S04 heute

Schalke 04 hat den bitteren Rekord von Tasmania Berlin fast geknackt. Crystal Palace soll an Ozan Kabak interessiert sein. Alle News zu S04.

Schalke 04 kann auch unter dem neuen Trainer Christian Gross zunächst einmal nicht gewinnen. Beim Debüt des Schweizers am Samstag in Berlin unterlag S04 der Hertha mit 0:3.

Danach forderte Mark Uth vehement neue Spieler - wahrscheinlich auch im ängstlichen Hinblick darauf, dass Schalke den bitteren Niederlagen-Rekord von Tasmania Berlin beinahe eingestellt hat.

Außerdem: Ozan Kabak soll nun auch das Interesse von geweckt haben.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke: Crystal Palace steigt wohl ins Rennen um Ozan Kabak ein

Der englische Erstligist Crystal Palace soll der nächste Verein sein, der sich für Innenverteidiger Ozan Kabak von Schalke 04 interessiert. Das berichtet die Daily Mail .

Laut des Berichts sind neben Palace vor allem auch , Leicester und an dem 20-jährigen Türken dran.

Schalke 04 hat angeblich Interesse an Julian Korb

Schalke 04 sucht nach Angaben der Bild noch einen Rechtsverteidiger und einen Mittelstürmer. Für die rechte Abwehrseite nennt das Blatt mit Julian Korb auch einen Namen.

Der zurzeit vereinslose 28-Jährige soll das Interesse von S04 geweckt haben. Korb spielte lange bei und stand von 2017 bis Juli 2020 bei unter Vertrag.

Schalke: Mark Uth fordert nach Niederlage gegen Hertha neue Spieler

Offensivspieler Mark Uth hat die Verantwortlichen von Schalke 04 in die Pflicht genommen, im Januar neue Spieler für den Abstiegskampf in der zu verpflichten.

"Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen Spieler, die uns sofort weiterhelfen können", sagte Uth am Samstag nach dem 0:3 bei zu Sky .

Schalke 04 nur noch ein Spiel vom Rekord von Tasmania Berlin entfernt

Auch unter dem neuen Trainer Christian Gross hält die Sieglosserie des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 an. Beim Einstand des 66-jährigen Schweizers auf der Bank der Königsblauen setzte es am 14. Spieltag ein 0:3 bei Hertha BSC. Saisonübergreifend ist Schalke damit in den letzten 30 Ligaspielen ohne Sieg geblieben.

Die Negativ-Bestmarke aus der Saison 1965/66 hält immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg. Schalke kann diese Marke am kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim egalisieren.

Die Sieglos-Rekordliste der Bundesliga:

21.08.65 14.05.66 31 Tasmania Berlin

25.01.20 laufend 30 Schalke 04

30.10.11 14.04.12 21

22.10.94 12.05.95 21

03.09.86 21.04.87 21 Blau-Weiß 90 Berlin

07.10.18 17.03.19 20

23.11.91 09.05.92 19

02.04.83 14.10.90 19 Hertha BSC

21.01.78 07.09.85 19 1. FC Saarbrücken

27.02.71 08.09.73 19 Rot-Weiss Essen

11.04.70 05.11.77 19

05.12.69 30.04.70 19 Alemannia Aachen

Schalke 04: Christian Gross greift nach 0:3 bei Hertha BSC in die Trickkiste

Am 12. März 2019 spielte der im Achtelfinale der gegen . Nicht einmal zwei Jahre später könnte Schalke nun nach einem 0:3 (0:1) bei Hertha BSC, bei dem die Schalker Mannschaft all das tat, was eine Schalker Mannschaft in dieser Saison eben so tut, kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim den 55 Jahre lang für unbrechbar geltenden Rekord von Tasmania Berlin einstellen und 31 Bundesligaspiele in Serie ohne Sieg bleiben.

Trainer im März 2019 war Domenico Tedesco, mit Fährmann, Stambouli und Serdar standen immerhin drei Spieler in der Startelf, die nun auch gegen Hertha untergingen. Schalke unterlag City damals übrigens 0:7, Tedesco musste danach gehen.

Gross ist der fünfte Trainer an der Seitenlinie seitdem. Er soll retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Noch ist schließlich jede Mannschaft, die nach 14 Spieltagen nur vier oder weniger Punkte hatte, aus der Bundesliga abgestiegen. Zu pathologisch wirkt die Schalker Eigenheit in dieser Saison, nach einem Rückstand komplett den Faden zu verlieren.

Gross gelang es zwar während des Spiels auch nicht, seiner neuen Mannschaft nach dem Rückstand neue Impulse zu geben. In der zweiten Halbzeit kam seine Mannschaft gerade mal noch auf 37,6 Prozent Ballbesitz (1. HZ: 41,1 Prozent) und gab keinen Torschuss aus dem Strafraum mehr ab (1. HZ vier, genauso viele wie Hertha). Doch der 66-Jährige gab sich immerhin vor dem Spiel kämpferisch. "Schalke ist eine Riesenherausforderung, deshalb habe ich das Angebot angenommen", sagte er. Hinterher meinte er, schon etwas konsternierter: "Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht?"

30 Ligaspiele ohne Sieg: Schalke 04 verliert auch gegen Hertha BSC

Nur noch ein Spiel: Schalke 04 ist dem unrühmlichen Tasmania-Rekord beim missglückten Debüt von Trainer Christian Gross einen Schritt näher gekommen. Das stark abstiegsbedrohte Bundesliga-Schlusslicht verlor zum Jahresauftakt bei Hertha BSC 0:3 (0:1) und ist seit mittlerweile 30 Ligaspielen sieglos. Im kommenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim könnte Schalke den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einstellen.

Matteo Guendouzi (36.), Jhon Cordoba (52.) und Krzysztof Piatek (80.) erzielten die Tore für die Herthaner, die sich mit dem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Schalke agierte im ersten Spiel unter Gross erneut glücklos, in der zweiten Halbzeit fehlten auch Mut und Engagement.

Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen