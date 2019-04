Schalke 04: Jochen Schneider steht in der Kritik - und könnte bald einen neuen Trainer vorstellen

Jochen Schneider ist seit Mitte März als Sportvorstand bei Schalke aktiv. Zeit genug, um einen neuen Coach einzustellen - denken zumindest viele Fans.

100 Tage - so viel Zeit erbat sich Jochen Schneider für die erste Bewertung seiner Arbeit bei Schalke 04. Doch was in der Politik üblich ist, führt im Fußballgeschäft schnell zu Frust. Dass der neue Sportvorstand zwei Monate nach seinem Amtsantritt noch keinen Trainer, Sportdirektor oder Kaderplaner verpflichtet hat, sorgte unter den Fans des dramatisch abgestürzten Vizemeisters für Verstimmung. Doch die Suche steht kurz vor dem Abschluss.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach Informationen der Bild und der Funke -Medien ist David Wagner (47) der Top-Favorit auf die Nachfolge von Interimstrainer Huub Stevens , der nach der völlig missratenen Saison wieder seinen Platz im Aufsichtsrat einnehmen wird. Als Sportdirektor soll Markus Krösche (38), der aus dem mit geringen Mitteln einen Aufstiegskandidaten geformt hat, der Top-Kandidat sein.

Laut Bild sind sich Wagner, der mit dem Aufstieg von in die englische Premier League 2017 auf sich aufmerksam gemacht hatte, und Schneider weitgehend einig . Außerdem soll Wagner auch schon bei Schalke-Boss Clemens Tönnies zu Hause im ostwestfälischen Rheda vorgesprochen haben.

Schalke 04: Kandidat David Wagner lernte beim BVB

Wagner bringt durch seine Zeit als Profi bei den Knappen (1995 bis 1997) den von den Fans oft geforderten Stallgeruch mit. Er war sogar Mitglied der legendären Eurofighter-Mannschaft, die 1997 unter Stevens den UEFA-Cup gewann. Doch seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte Wagner ausgerechnet bei der zweiten Mannschaft des Erzrivalen .

Dort vertiefte sich auch seine Freundschaft zu Jürgen Klopp, mit dem er schon beim FSV zusammengespielt hatte. Bei Klopps Hochzeit war Wagner der Trauzeuge. Den überraschenden Aufstieg mit Huddersfield hatte Klopp damals als "Fußballsensation" und Wagner als den "am heißesten gehandelten Trainer in " bezeichnet. Nach seiner Entlassung bei den "Terriers" im Januar ist Wagner ablösefrei auf dem Markt. Auch Dieter Hecking, bis zum Saisonende Coach bei Borussia Mönchengladbach, wurde auf Schalke als Trainerkandidat gehandelt.

S04-Kandidat Krösche: Mit Aufsteiger Paderborn im Aufstiegskampf

Begehrt sind auch die Dienste von Krösche. Die famose Saison des SC Paderborn, der als Zweitliga-Zweiter ans Tor zur klopft, trägt seine Handschrift. Trotz eines Mini-Etats stellte Krösche seinem Trainer Steffen Baumgart einen Kader zusammen, mit dem dieser die Großen wie den ärgert. Auch RB Leipzig hat Interesse an dem ehemaligen Profi , der schon zu aktiven Zeiten BWL studierte.

"Grundsätzlich ist es immer positiv, wenn man mit solchen Klubs in Verbindung gebracht wird", sagte Krösche der WAZ . Dem designierten Bundesliga-Absteiger soll er bereits abgesagt haben. Wegen Schalke? Dazu will Krösche, der noch bis 2022 an Paderborn vertraglich gebunden ist, vorerst nichts sagen: "Ich konzentriere mich voll auf den Endspurt mit Paderborn."

Das gleiche gilt für die Schalker, die mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag ( 13.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den den Klassenerhalt praktisch perfekt machen können. Spätestens danach wird erwartet, dass Schneider bei den offenen Personalstellen Fakten schafft.