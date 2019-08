Schalke 04 vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Highlights, Aufstellungen – alles zur Übertragung des Bundesliga-Top-Spiels

Im Top-Spiel der Bundesliga trifft Schalke heute auf den FC Bayern. Wir erklären Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Am 2. Spieltag der steht für den schon das zweite "Top-Spiel" auf dem Programm. Nachdem das Team von Trainer David Wagner schon in der vergangenen Woche am Samstag um 18.30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach traf (0:0), empfangen die Knappen heute den .

Wie die Schalker startete auch der Deutsche Meister nur mit einem Remis in die Saison. Im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC gab es trotz Führung nur ein 2:2.

Hoffnung auf Besserung macht vor allem der Königstransfer des FC Bayern: Philippe Coutinho. Der Spielmacher wurde am Montag für eine Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona ausgeliehen. Im Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr den Kracher zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und die Anlaufstellen für einen LIVE-TICKER.

Schalke 04 vs. FC Bayern: Alle Infos zum Bundesliga-Kracher

Duell FC Schalke 04 gegen FC Bayern München Datum Samstag, 24. August 2019, 18.30 Uhr Ort Veltins Arena, Gelsenkirchen Zuschauer 62.271 Zuschauer

Schalke 04 vs. FC Bayern München: Das Spiel live im TV sehen

Wer heute nicht live im Stadion dabei sein kann, um den Kracher zwischen Schalke und Bayern zu sehen, kann das Spiel vor dem Fernseher miterleben. Allerdings wird das Bundesliga-Top-Spiel am Samstag nicht im Free-TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, Schalke gegen Bayern zu sehen, ist der Pay-TV-Anbieter Sky. Dort wird das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1 übertragen. Beginn der Übertragung ist um 17.30 Uhr, eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie.

Moderiert wird die Übertragung wie in jeder Woche von Sebastian Hellmann. Als Experte steht ihm der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zur Verfügung, der mit seinen Analysen sowohl das System von Schalke als auch von Bayern unter die Lupe nehmen wird. Kommentiert wird der Kick dann von Kai Dittmann.

Kostenlos kann man das Spiel dementsprechend in nicht sehen. Auf der Homepage informiert Sky über die anfallenden Kosten.

Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Schalke gegen Bayern im LIVE-STREAM zu sehen. Sky Go ist hier die Lösung. Denn alle Sky-Abonenten, die das Bundesliga-Paket gebucht haben, können kostenlos auch online auf die Übertragung der kompletten Bundesliga-Inhalte zugreifen, die der Sender im Programm hat.

Die Sky-Go-App gibt es sowohl für den Desktop-PC als auch sämtliche mobilen Geräte mit Internetzugang (Handy, Tablet) und steht in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store) kostenlos zum Download bereit.

Mit der App könnt Ihr von überall auf den LIVE-STREAM zugreifen und verpasst keine Minute von Schalke vs. Bayern.

Schalke vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights

Wer das Spiel zwischen Schalke und den Bayern heute nicht live im TV sehen kann, kann auf eines der zahlreichen Highlightvideos zugreifen. Die klassische Anlaufstelle ist hier das Aktuelle Sportstudio im ZDF um 23 Uhr am Samstagabend. Hier werden die ersten Bilder des Spiels im Free-TV zu sehen sein.

Wer nicht so lange warten möchte, kann auch online schon auf die Highlights zugreifen. Neben Sky zeigt auch DAZN die Höhepunkte aller Spiele bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff – so auch von Schalke gegen den FC Bayern.

Doch damit nicht genug. Seit der laufenden Saison zeigt DAZN als Sublizenz-Inhaber auch einzelne Spiele der Bundesliga live auf der Plattform – so etwa die Freitags- und Montagsspiele. Zusätzlich hat DAZN auch die , , und Spiele der und im Liveprogramm.

Auch bei Goal sind die Highlights von Schalke gegen die Bayern zu finden. Ab Montag 0 Uhr stehen sie kostenlos auf der Plattform bereit – ohne Anmeldung.

Schalke vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER

Auch Fans von Schalke und dem FC Bayern, die das Spiel heute nicht live sehen können, können während der 90 Minuten auf dem Laufenden bleiben. Lösung dafür sind die zahlreichen LIVE-TICKER im Netz.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker für Schalke vs. FC Bayern auf seiner Seite an. Neben blitzschnellen Updates bei Toren, Großchancen und sonstigen Höhepunkten versorgt Euch der zuständige Tickerer hier auch mit zahlreichen spannenden Fakten und Statistiken zum Spiel.

Schalke gegen den FC Bayern München: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Schalke und der FC Bayern in die Partie gehen werden und ob Neuzugang Philippe Coutinho in der Veltins Arena debütierten wird. Sobald beide Trainer die Aufstellungen veröffentlicht haben, findet Ihr sie hier.