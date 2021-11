Der FC Schalke 04 bekommt es am 13. Spieltag der 2. Bundesliga mit Darmstadt 98 zu tun. Am Sonntag, den 7. November 2021, stehen sich die beiden Teams in der VELTINS-Arena gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr.

Vor allem bei den Gastgebern aus Gelsenkirchen läuft es seit einigen Wochen rund. In den vergangenen fünf Zweitliga-Partien holte der FC Schalke 04 zwölf Punkte und steht somit auf dem dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.

Am vergangenen Spieltag setzte es allerdings eine 0:1-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim. Nun sinnt die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis auf Wiedergutmachung.

Allerdings sollten der Coach und seine Mannschaft um Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde gewarnt sein. Denn auch die Gäste aus Darmstadt spielen bislang eine gute Saison und haben sich im oberen Tabellendrittel der 2. Bundesliga festgebissen. Zuletzt gelang ein 2:0-Erfolg über den 1. FC Nürnberg, zuvor wurde unter anderem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit 3:0 aus dem Stadion geschossen.

Es gibt also einige Indizien, die für ein packendes Zweitliga-Spiel am Sonntag sprechen - wo Ihr die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Darmstadt 98 live verfolgen könnt, verraten wir Euch nachfolgend.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98: Die Infos zum Spiel der 2. Bundesliga in der Übersicht

Begegnung : FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98

: FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 13. Spieltag

: 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum : Sonntag, 7. November

: Sonntag, 7. November Anpfiff : 13.30 Uhr (LIVE-TICKER von Goal)

: 13.30 Uhr (LIVE-TICKER von Goal) Austragungsort: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute live im TV und im LIVE-STREAM: Wo wird die 2. Bundesliga übertragen?

Die Übertragungsrechte an den Spielen der 2. Bundesliga teilen sich Sat.1, Sport1 und der Pay-TV-Sender Sky. Somit sind auch einige ausgewählte Partien im Free-TV zu sehen - Sat.1 überträgt beispielsweise das Eröffnungsspiel der Zweitliga-Saison sowie die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga.

Das Topspiel des jeweiligen Spieltags läuft ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen. Denn der Free-TV-Sender Sport1 hat sich die Rechte für die Übertragung der Samstagspartie, die um 20.30 Uhr angepfiffen wird, gesichert.

FC Schalke 04 empfängt Darmstadt 98: Läuft die Partie heute live im Free-TV?

Wer das Kräftemessen zwischen Schalke 04 und Darmstadt 98 live verfolgen möchte, kann dies allerdings nicht im Free-TV tun. Das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellensechsten gehört nämlich nicht zu den Partien, die auf Sport1 oder Sat.1 gezeigt werden.

Wie ihr trotzdem live dabei sein könnt, wenn S04 die Hessen im heimischen Stadion empfängt, erfahrt in den nächsten Abschnitten.

Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute live: Übertragung im Pay-TV auf Sky

Für alle Fußballbegeisterten, die das vielversprechende Spiel verfolgen möchten, haben wir gute Nachrichten: Selbstverständlich gibt es eine Möglichkeit, Schalke 04 gegen Darmstadt 98 live zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt das Spiel der 2. Bundesliga exklusiv und in voller Länge. Dafür ist allerdings ein Abonnement notwendig, bei der Zusammenstellung der einzelnen Pakete lässt Euch der Sender freie Hand.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Sky übertragt das Gastspiel von Darmstadt 98 bei Schalke 04 auch im Live-Stream. Wollt Ihr Schalke 04 gegen Darmstadt 98 live verfolgen, aber kein dauerhaftes Abonnement abschließen, empfiehlt sich Sky Ticket.

Für 19,99 Euro im Monat habt Ihr Zugang zu diversen Sky-Kanälen, die Euch mit Live-Sport versorgen. Darunter fällt auch die Begegnung von Schalke 04 gegen Darmstadt 98 sowie alle weiteren Zweitliga-Partien. Das Abo ist monatlich kündbar.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Einen weiteren LIVE-STREAM stellt Sky in der App Sky Go bereit. Auch dort könnt ihr die Begegnung live sehen. Das Gute: Solltet Ihr bereits über eine Sky-Mitgliedschaft verfügen, habt Ihr auch einen Sky-Go-Zugang.

Ladet die App einfach auf Tablet, Smartphone oder Laptop und genießt das umfangreiche Angebot an Live-Sport. Grundvoraussetzung für einen funktionierenden LIVE-STREAM ist eine stabile Internetverbindung.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 im LIVE-STREAM: Die Infos zur Live-Übertragung bei Sky heute

Ihr habt die Wahl, ob Ihr lieber das Einzelspiel oder die Partie als Teil der Sonntags-Konferenz verfolgen möchtet. Die Übertragung startet jeweils um 13.00 Uhr.

Moderiert wird die Konferenz von Yannik Erkenbrecher, übertragen wird sie auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Einzelspiels zusammengefasst.

Sender Sky Sport Bundesliga 2 Wettbewerb 2. Bundesliga, 13. Spieltag Begegnung Schalke 04 vs. Darmstadt 98 Start der Übertragung 7. November, 13.00 Uhr Anstoß 13.30 Uhr Kommentator Hannes Herrmann

Darüber hinaus bietet die Plattform onefootball.com die Partie im Pay-per-view an. Ihr braucht dafür kein Abonnement und bezahlt lediglich für eine Partie.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98: Die Highlights der Zweitliga-Partie

Solltet Ihr die Partie nicht live verfolgen können, legen wir Euch die Highlights ans Herz.

Diese findet Ihr ebenfalls auf der Seite von Sky, darüber hinaus zeigen auch ARD (Sportschau) und ZDF (Sportstudio) die kurzen Clips zu den Zweitliga-Partien.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute: Die Zweitliga-Begegnung im LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Sky-Account, wollt aber trotzdem keine wichtigen Szenen verpassen?

Dann werft einen Blick in den LIVE-TICKER von Goal. Dort halten wir Euch in Sekundenschnelle auf dem Laufenden, damit Ihr immer up-to-date seid.

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Schalke 04:

30 Fraisl - 33 Thiaw, 3 Itakura, 35 Kaminski - 38 Aydin, 4 Palsson, 2 Ouwejan - 24 Drexler, 8 Latza - 9 Terodde, 11 Bülter. - Trainer: Grammozis

Aufstellung Darmstadt 98:

1 Schuhen - 26 Bader, 5 Patric Pfeiffer, 3 Isherwood, 32 Holland - 23 Gjasula - 33 Manu, 11 Tobias Kempe, 18 Honsak - 9 Tietz, 16 Luca Pfeiffer. - Trainer: Lieberknecht