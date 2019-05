Schalke 04: Clemens Tönnies tritt gegen Heidel nach

Schalke-Boss Clemens Tönnies hat nach dem geschafften Klassenerhalt der Königsblauen gegen den ehemaligen Sportdirektor Christian Heidel nachgetreten.

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat nach dem Klassenerhalt der Königsblauen gegen Ex-Manager Christian Heidel nachgetreten. In einem Gespräch mit dem vereinsinternen TV-Sender warf Tönnies dem 55-Jährigen vor, die Königsblauen im Abstiegskampf im Stich gelassen zu haben.

"Zuallererst hat uns der Hauptverantwortliche den Kittel an den Nagel gehängt und gesagt: 'Er will uns nicht länger im Weg stehen'", schimpfte Tönnies. "Das hab ich in der Situation nicht verstanden. Ich würde Schalke nie im Stich lassen."

Heidel war Ende Februar aufgrund der scharfen Kritik an seinen Sommertransfers und dem daraus resultierenden medialen Druck von seinem Amt bei den Königsblauen zurückgetreten und hatte seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Tönnies gibt Heidel Mitschuld an Tedesco-Rauswurf

Nur zwei Wochen nach dem Rücktritt und einer herben 0:7-Klatsche in der gegen wurde Schalke-Trainer Domenico Tedesco entlassen. Nach Ansicht von Tönnies trage Heidel daran ebenfalls eine Mitschuld.

"Domenico Tedesco ist ein Stück weit auch alleine gelassen worden von Christian Heidel. Das moniere ich heute - auch laut! Wir haben ihn dadurch verloren und das tut mir persönlich auch leid”, so Tönnies. Tedesco genießt bei den Verantwortlichen der Königsblauen trotz der Entlassung noch immer hohes Ansehen. Auch eine Rückkehr als Trainer bereits in naher Zukunft gilt als nicht ausgeschlossen.