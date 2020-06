FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt live: Der LIVE-TICKER zur Bundesliga heute - 1:1

In der Bundesliga runden der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen den 31. Spieltag ab. Goal ist jetzt im LIVE-TICKER mit von der Partie.

In der steht das letzte Spiel des 31. Spieltags auf dem Programm: - . Anpfiff ist heute um 18 Uhr in der Schalker Veltins-Arena. Die Begegnung verspricht jede Menge Spannung.

Die Königsblauen von Trainer David Wagner haben seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen, Leverkusen will unbedingt in die . Wer schnappt sich an diesem Sonntagabend die drei Punkte, um mit einem guten Gefühl in die neue Woche zu starten?

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER verfolgen - Goal macht's möglich!

Mehr Teams

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0) Tore 1:0 Caligiuri (51.), 1:1 Miranda (Eigentor, 81.) Aufstellung S04 Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - Caligiuri (ab 88. Mercan), McKennie, Schöpf - Boujellab (ab 88. Hofmann), Bozdogan (ab 68. Becker) - Kutucu (ab 73. Gregoritsch) Aufstellung B04 Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz (ab 84. Baumgartlinger), Demirbay (ab 75. Paulinho) - Havertz (ab 70. Volland), Amiri (ab 70. Sinkgraven), Diaby - Alario Gelbe Karten Kabak (9.), Miranda (35.), Alario (59.), Caligiuri (60.), McKennie (61.) Rote Karten -





88. | Bender kommt nach einer Ecke von rechts nochmal zum Kopfball, setzt diesen aber deutlich links am Kasten von Schalke vorbei.

87. | Schalke will sich nicht einigeln lassen und sucht nochmal den Weg nach vorne. McKennie will sich in den Strafraum dribbeln, doch dann sind es zu viele Gegenspieler. Der US-Boy kommt zu keinem Abschluss.

Auswechslung bei Bayer Leverkusen

85. | Es war zugleich seine letzte Aktion in diesem Spiel: Charles Aranguiz verlässt für Julian Baumgartlinger den Platz.

83. | Und gleich nochmal Leverkusen: Alario köpft nach einer Flanke von links aus 16 Metern den Ball in Richtung langes Eck. Nübel muss beim Fangen des Balles aufpassen, dass er nicht hinter die Torlinie kommt. Aber da ist alles gutgegangen.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER - 1:1: Eigentor durch Juan Miranda

Endlich der Ausgleich! #Wendell setzt sich stark im Strafraum durch und spielt den Ball scharf vors Tor. Dort steht #Paulinho, der unter mithilfe des Schalkers Miranda die Kugel ins Netz.



1️⃣:1️⃣ #S04B04 | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 14, 2020

81. | Toooooooooor! FC Schalke 04 - BAYER LEVERKUSEN 1:1. Und dann ist es doch passiert! Caligiuri geht an der linken Strafraumkante nicht energisch genug zum Ball und so kann ihm Wendell die Kugel noch abluchsen. Der Linksverteidiger spielt ihn von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr, wo Paulinho und Miranda zum Ball rutschen und ihn ins Tor bugsieren. Wer zuletzt am Ball war, ist nicht eindeutig zu erkennen. So oder so ist der Ball drin.

78. | Das hätte ein perfekter Konter werden können! Caligiuri nimmt den Ball am eigenen Strafraum auf, geht an zwei Gegenspielern vorbei und bedient Boujellab. Dieser muss nur noch den Ball zum freistehenden Gregoritsch weiterleiten, doch Tapsoba verhindert dies im letzten Moment. Der Österreicher wäre sonst alleine auf Hradecky zugelaufen.

76. | Das war nichts von Alario: Nach Zuspiel von Paulinho probiert es der Argentinier aus 20 Metern, doch der Ball rutscht ihm über den Schlappen und fliegt in Richtung Eckfahne.

Auswechslung bei Bayer Leverkusen

75. | Bei der Werkself muss es jetzt offensiver werden: Der Wechsel Paulinho für Kerem Demirbay soll dafür sorgen.

Auswechslung beim FC Schalke 04

73. | Schalke tauscht nochmal in der Offensive aus: Michael Gregoritsch soll für mehr Entlastung sorgen und ersetzt den platten Ahmed Kutucu.

73. | Kabak verhindert den Ausgleich! Diaby zündet auf der rechten Seite den Turbo und lässt Miranda stehen. Seine flache Hereingabe in den Rücken der Abwehr landet bei Alario, der aus 16 Metern das rechte untere Eck visiert. Kabak grätscht jedoch dazwischen und wehrt die Kugel sieben Meter vor dem eigenen Tor mit dem Fuß ab.

72. | Und der Stürmer zeigt sich sofort im Schalker Strafraum. Links hat er jedoch zwei Gegenspieler vor sich und kommt so nur zu einem schwächeren Abschluss. Er kommt zwar aufs Tor, doch das ist kein Problem für Nübel.

Auswechslungen bei Bayer Leverkusen

70. | ... zudem muss Kai Havertz nach einem unauffälligen Auftritt runter, Kevin Volland ist neu dabei.

70. | Auf der anderen Seite wechselt Bosz gleich doppelt: Nadiem Amiri macht Platz für Daley Sinkgraven ...



69. | Auf der anderen Seite darf sich Caligiuri am Strafraumrand versuchen, Tapsoba fälscht die Kugel jedoch zur Ecke ab.

Auswechslung beim FC Schalke 04

69. | Erstmal gibt es aber eine Reihe von Wechseln: Bei Schalke hat der Bundesligadebütant Can Bozdogan Feierabend, mit Timo Becker kommt der nächste Youngster.

69. | Auch die Ecken für Bayer häufen sich jetzt. Demirbay chippt die Kugel von links an den kurzen Pfosten, doch Nübel ist zur Stelle und faustet sie aus dem Strafraum.

66. | Wirklich verdient ist diese Führung für Schalke eigentlich nicht, denn im zweiten Durchgang ist Leverkusen die deutlich aktivere Mannschaft. Bayer drängt die Knappen nun in deren Hälfte und will den Ausgleich jetzt erzwingen.

63. | Diesmal fordert Leverkusen einen Elfmeter: Boujellab bekommt den Ball nach einer Ecke von rechts an den Arm, dieser war jedoch an seiner Brust angelegt. Das ist kein Strafstoß. Den gefährlichen Nachschuss von Aranguiz aus zehn Metern blockt Oczpika gerade noch ab.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für McKennie (Schalke)

61. | Schalke ist immer noch sauer nach dieser Aktion und das zeigt sich bei diesem Zweikampf von McKennie. Er grätscht Amiri im Mittelfeld um und wird ebenfalls verwarnt.

61. | Immerhin dann doch eine faire Aktion der Leverkusener: Amiri spielt den Eckball absichtlich ins Aus und gibt den Schalkern so den Ball wieder zurück.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Caligiuri (Schalke)

60. | Daniel Caligiuri sieht ebenfalls den gelben Karton, es ist seine fünfte. Deswegen fragt der Schalker beim Schiedsrichter nochmal nach, warum es denn diese Verwarnung gab. Eine Antwort bekommt er nicht.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Alario (Leverkusen)

59. | Siebert reagiert und zeigt Alario nach diesen Auseinandersetzungen die Gelbe Karte. Allerdings nicht wegen seiner unfairen Aktion, sondern wegen eines Schubsers.

58. | Was ist jetzt los? Schalke will den Ball nach der Verletzungspause zurück, Amiri tut ihnen den Gefallen und spielt ihn in die Schalker Hälfte zurück. Alario macht da aber nicht mit und schnappt sich die Kugel vor Nübel, scheitert mit dem Abschluss dann aber am Schalker Keeper. Es gibt Eckball, aber erstmal muss der Schiedsrichter die große Rudelbildung auflösen.

57. | Schöpf spielt den Ball ins Aus, weil sein Teamkollege Bozdogan am Boden liegt. Nach einem Zweikampf mit Wendell hat der 19-Jährige Schmerzen am Fuß, er kann aber ohne Behandlung weitermachen.

55. | Leverkusen agiert jetzt mit viel Wut im Bauch! Havertz setzt sich rechts gegen Miranda durch, schlägt nochmal einen Haken und findet dann mit seiner Flanke den völlig freistehenden Alario. Sieben Meter vor dem Tor köpft der Stürmer aber knapp links am Tor vorbei.

52. | Leverkusen antwortet prompt: Amiri zieht von links ins Zentrum und hält aus 22 Metern drauf. Sein Schuss ist nicht platziert genug und so muss Nübel nur die Arme nach oben reißen, um den Ball so über die Latte zu lenken.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER - 1:0: Tooor durch Daniel Caligiuri

51. | Tooooooooooor! FC SCHALKE 04 - Bayer Leverkusen 1:0. Caligiuri tritt an und versenkt die Kugel hoch in die Tormitte. Hradecky entscheidet sich für die rechte Seite und fliegt so ins Leere. Es ist der zweite Saisontreffer für den Schalker!

50. | Er gibt den Elfmeter! Tapsoba war tatsächlich mit der Hand am Ball und da er so eine Torchance verhindert, ist die Entscheidung vertretbar!

49. | War da die Hand im Spiel? Nur wenige Momente später fliegt von rechts eine Flanke an den Fünfer, Tapsoba klärt die Kugel vor Boujellab, aber da war er wohl mit der Hand am Ball. Siebert schaut sich die Szene nochmal an.

48. | Und dann kontert Schalke: McKennie treibt die Kugel nach vorne und spielt den Steckpass zu Kutucu auf der linken Seite. Die Ballannahme ist nicht optimal und so muss sich der Stürmer nach außen treiben lassen.

46. | Wenn Schalke ungeordnet ist, wird es sofort gefährlich! Amiri hat plötzlich nur noch die Viererkette vor sich, aber noch drei Mitspieler dabei. Der Mitelfeldmann spielt es dann aber nicht gut aus, dringt selbst in den Strafraum und bringt den Ball dann nicht zu einem Mitspieler. Demirbay kann die zweite Welle ebenfalls nicht verwerten und so kann Schöpf klären.

46. | Ohne personelle Änderungen geht es in die zweite Hälfte!

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER - 0:0: Weiter geht's

Halbzeit | "Lasst doch mal die jungen Wilden ran", heißt es immer wieder, wenn es mal nicht läuft. Das hat Schalke, wenn auch größtenteils gezwungenermaßen, heute getan und schon macht S04 einen besseren Eindruck! Kutucu, Boujellab und Bozdogan machen eine gute Partie. Nicht nur kämpferisch, denn teilweise war, vor allem in der Anfangsphase, wieder etwas Spielwitz bei Königsblau zu erkennen. Lediglich die Großchancen blieben aus. Leverkusen dagegen hat noch nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die man von der Werkself eigentlich gewohnt ist. Die beste Chance hatte Bayer durch Alario dennoch. Insgesamt geht das 0:0 aber bislang in Ordnung, denn offensiv müssen beide Mannschaften noch eine Schippe drauflegen. Angesichts der vergangenen Wochen kann man bei Schalke dennoch von einer Leistungssteigerung sprechen. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang!

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER - 0:0: HALBZEIT

+++ HALBZEIT +++



Eine intensive erste Hälfte endet ohne Tore ⏸️#S04 | 🔵⚪️ | #S04B04 pic.twitter.com/MbbtetAEYH — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 14, 2020

45.+1. | Dann bittet der Schiedsrichter Siebert beide Mannschaften in die Kabine! Es bleibt vorerst beim 0:0.

45. | Amiri chippt einen Freistoß aus dem Zentrum in den Sechzehner, Havertz schraubt sich hoch, bringt aber nicht genügend Druck hinter den Ball. So kann Nübel den Abschluss des Youngsters einfach abfangen.

43. | Das Spiel plätschert nun mehr oder weniger dem Halbzeitpfiff entgegen. Leverkusens Innenverteidiger schieben sich den Ball immer wieder zu, doch der Weg nach vorne will nicht klappen. Schalke stellt die gefährlichen Räume geschickt zu.

40. | Der Ball zappelt im Netz, doch der Treffer zählt nicht! Amiri schlägt einen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum, wo Alario freistehend zur vermeintlichen Führung einköpft. Der Assistent an der Seitenlinie hebt aber zu Recht die Fahne. Der Argentinier stand rund einen Meter in der verbotenen Zone.

38. | Schalke hat sich nun etwas zurückgezogen und greift die Leverkusener erst in der eigenen Hälfte an. Auch die Zweikämpfe werden von den Königsblauen nicht mehr so konsequent geführt. Bislang konnte Bayer dies nicht nutzen.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Miranda (Schalke)

35. | Karten gibt es bislang nur für die Königsblauen: Miranda kommt auf der linken Seite gegen Aranguiz zu spät und wird von Siebert verwarnt. Eine harte Entscheidung.

34. | Für einige Augenblicke hat sich Günter Perl aus Köln gemeldet. Es ging um ein mögliches Handspiel von Wendell, der sich im Zweikampf mit Boujellab die Kugel an die Hand köpft. Das reicht jedoch niemals für einen Elfer und folglich geht es auch normal weiter.

33. | Leverkusen wird aktiver. Weiser schickt Havertz auf der rechten Seite, der den Ball sofort ins Zentrum zu Alario legt. Der Argentinier könnte abschließen, lässt den Ball aber durch. Hinter ihm steht allerdings Kenny, der die Kugel aus der Gefahrenzone drischt.

31. | Demirbay spielt einen Diagonalball auf die rechte Seite, den Weiser per Direktabnahme in den Strafraum befördert. Damit hat Alario aber wohl nicht gerechnet, denn der Stürmer war noch nicht in Position gelaufen.

29.



Knappe halbe Stunde gespielt. Ausgeglichenes Spiel. Unsere Jungs tun sich noch etwas schwer.



0️⃣:0️⃣ #S04B04 | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 14, 2020

29. | Oczipka probiert es mal mit einer Freistoßflanke von der linken Seite, doch da hat sich Schalke nicht gut im Sechzehner der Gäste positioniert. Der Ball fliegt in den Raum, wo fünf Leverkusener, aber keine Schalker stehen.

27. | Jetzt aber! Caligiuri, der Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum steht, hat 20 Meter vor dem Tor in halblinker Position viel zu viel Freiraum, den er aber nicht richtig nutzt. Sein Schuss fliegt zentral auf das Tor, Hradecky lässt die Kugel erneut nach vorne prallen, doch der Nachschuss von Schöpf wird von Bender geblockt.

26. | Am Spiel hat diese Möglichkeit erstmal nichts verändert. Schalke kommt zwar jetzt zu etwas mehr Ballbesitz als in der Anfangsphase, aber zu sehen ist auch: Der eigene Spielaufbau ist nicht die Stärke der Königsblauen. Bei Ballgewinnen und schnellem Umschalten war S04 gefährlicher.

23. | Plötzlich zeigt Leverkusen seine Qualität! Weiser hat rechts viel Platz und schlägt eine starke Flanke in den Strafraum. Alario kommt aus sechs Metern zum Kopfball, trifft aber nur den Kopf von Kenny, von wo aus die Kugel knapp über das Tor von Nübel fliegt. Das war die bisher beste Chance in diesem Spiel!

20. | Da war mehr drin! Caligiuri hat im Mittelfeld viel Platz und spielt einen hohen Ball in den Lauf von Kutucu. Der Stürmer kann die Kugel links im Strafraum nicht perfekt kontrollieren und so kann Weiser rechtzeitig den Weg zum Tor zumachen. Kutucu versucht es dann mit einem Dribbling, bleibt letztendlich am Rechtsverteidiger hängen.

19. | Wendell erarbeitet sich auf der linken Seite zumindest mal den ersten Eckball in diesem Spiel. Amiri schlägt diesen an den kurzen Pfosten, wo Kutucu aber klären kann.

16. | Erneut fordert Schalke Gelb, erneut lässt Siebert die Karte stecken. Wendell steigt Caligiuri von hinten auf die Füße und verhindert so einen Doppelpass. Da stimmt die Linie des Schiedsrichtergespanns noch nicht.

15. | Leverkusen hat zwar bisher mehr Ballbesitz, den gefährlicheren Eindruck machen dennoch die Schalker. Die Knappen sind giftiger im Zweikampf, entschlossener in der Vorwärtsbewegung, konnten sich aber ebenfalls noch keine Großchance herausspielen.

12. | Wendell sucht Havertz mit einem langen Ball an den Strafraumrand. Der Nationalspieler kommt auch an den Ball, kann diesen mit der Brust aber nicht entscheidend kontrollieren und kommt aus der Balance. Miranda kann dazwischen gehen.

10. | Auf der anderen Seite lässt Siebert den Karton aber stecken. Aranguiz bringt McKennie ohne eine Chance auf den Ball zu Fall und wird vom Schiedsrichter noch verschont. Das gefällt den Schalkern natürlich nicht.

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Kabak (Schalke)

9. | Hier war dann aber etwas zu viel Feuer drin. Leverkusen führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aus und sucht den Konter. Kabak stoppt Amiri an der Mittellinie mit einem taktischen Foul und sieht dafür die Gelbe Karte.

8. | Plötzlich erkennt man bei den Schalkern das Feuer! McKennie geht vorne Weiser auf die Nerven und zwingt den Rechtsverteidiger so zu einem Fehlpass. Der Ballgewinn wird lautstark von Ersatzspielern und Tranerassistenten bejubelt.

6. | Schalke will nach Ballgewinnen schnell umschalten. Das gelingt in dieser Situation, Bozdogan lässt Demirbay mit einer schönen Körpertäuschung stehen, sein Steilpass auf Kutucu ist dann aber zu unpräzise und landet schließlich bei Hradecky.

5. | Dennoch kommt Leverkusen in diesen ersten Minuten zu mehr Spielanteilen. Allerdings macht Schalke das Zentrum gut dicht und so hat der Spielaufbau der Gäste noch nicht den Weg in das letzte Drittel gefunden.

2. | Und schon springt die erste Chance heraus! Bozdogan bedient McKennie im Zentrum, der aus 25 Metern abzieht und Hradecky zur ersten Parade zwingt. Den zentralen Schuss lässt der Finne nach vorne klatschen, Kutucu schaltet am schnellsten, kann die Kugel aber per Seitfallzieher nicht auf den Kasten bringen.

1. | Man merkt der jüngsten Schalker Startelf seit vier Jahren (23 Jahre und 233 Tage) an, dass der Wille da ist. Kutucu und Boujellab stören den Spielaufbau der Leverkusener bereits am Sechzehner der Werkself.

1. Die letzte Partie des 31. Spieltags läuft!

1' FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt im LIVE-TICKER: Anstoß

vor Beginn | Zu guter Letzt blicken wir noch auf das Schiedsrichtergespann: Geleitet wird die Partie von Daniel Siebert, der zu seinem 15. Saisoneinsatz in der Bundesliga kommt. An den Seitenlinien stehen Lasse Koslowski und Jan Seidel, Florian Heft ist der vierte Offizielle. Günter Perl schaut aus dem Videokeller in Köln zu.

vor Beginn | Insgesamt spricht die Bilanz zwischen diesen beiden Klubs klar für Leverkusen. Bayer gewann 32 der 76 Aufeinandertreffen, Schalke entschied nur 21 für sich. Auch in der jüngsten Vergangenheit hatte die Werkself meistens die Nase vorne. Der letzte Schalker Sieg ist bereits über zwei Jahre her, es war ein 2:0-Erfolg in Leverkusen. Der letzte Heimsieg ist allerdings noch länger her: Seit dem 2:0 im August 2013 gewann Königsblau keines der fünf Spiele in der eigenen Arena gegen die Werkself.

vor Beginn | Dass Schalke dennoch noch theoretische Chancen auf die hat, liegt also einzig und allein an der soliden Hinrunde. Zudem darf sich in dieser Saison der Tabellensiebte über einen Qualifikationsplatz in der Europa League freuen, da die Pokalfinalisten Bayern und Leverkusen über ihre Ligaplatzierung einen Platz sicher haben. Gewinnt Schalke heute überraschenderweise doch, sind die Knappen nur noch zwei Zähler hinter Hoffenheim auf Rang 7 und fünf Punkte hinter dem Sechsten aus Wolfsburg. Doch an den Europapokal denkt aktuell keiner auf Schalke. Möglich ist es dennoch.

vor Beginn | Gerade die Offensive bereitet den Schalke-Fans große Sorgen. In diesen zwölf Partien erzielte Schalke lediglich vier Treffer, insgesamt haben nur noch Düsseldorf (33) und Paderborn (34) in der Saison weniger Tore erzielt als die Knappen (35). Dass Schalke in der Rückrundentabelle sogar den letzten Platz belegt, ist dabei nicht verwunderlich. Und dass Mittelfeldmann Suat Serdar mit sieben Toren der Toptorjäger in dieser Spielzeit ist, auch nicht. Er fällt, ebenso wie der zweitplatzierte Amine Harit (sechs Treffer) und der drittplatzierte Benito Raman (vier), aus. Wer soll also die Tore machen? Das letzte Stürmertor erzielte Ahmed Kutucu beim 1:1 gegen Paderborn Anfang Februar. Er steht zumindest schon mal in der Startelf.

vor Beginn | Von solchen Konstellationen kann man in Gelsenkirchen aktuell nur träumen. Zwar "feierte" S04 gestern ausgerechnet dank des Sieges des BVB in Düsseldorf den feststehenden Klassenerhalt, doch das ist wahrlich nicht der Anspruch von Königsblau. Das Jahr 2020 hätte für Schalke bisher kaum schlechter laufen können. Seit dem 2:0-Auftaktsieg gegen Mönchengladbach im Januar blieb der Revierklub in zwölf Ligaspielen sieglos. Damit stellte man den Negativrekord aus der Saison 1993/94 ein. Wenn man auch heute sieglos bleibt, hat die Wagner-Ära einen alleinigen Negativrekord zu bieten.

vor Beginn | Heute darf Leverkusen aber auswärts ran und da ist Bayer seit fünf Ligaspielen unbesiegt. Nach der Coronapause gewann die Werkself sogar jedes der drei Spiele in fremden Stadien. Diese Serie soll auch bei den Knappen fortgeführt werden, denn es geht weiterhin um wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Durch die Gladbacher Niederlage in München hat Leverkusen die große Chance, an der Borussia vorbeizuziehen und Platz 4 zu übernehmen. Dazu reicht bereits ein Remis, doch mit einem Sieg könnte man sich logischerweise einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Zudem würde Bayer den Rückstand auf Leipzig auf drei Punkte verkürzen.

vor Beginn | Erstmals nach 2009 - damals verlor die Werkself im Finale gegen mit 0:1 - steht Bayer Leverkusen also wieder im Finale des DFB-Pokals. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Peter Bosz abermals auf den , der sich knapp gegen (2:1) durchsetzte. Im Endspiel am 4. Juli muss Bayer aber ein anderes Gesicht zeigen als am vergangenen Wochenende. Bei der 2:4-Niederlage gegen den Rekordmeister ging Leverkusen zwar in Führung, hatte aber anschließend keinerlei Chancen gegen stark aufspielende Bayern. Es war nach dem 1:4 gegen Wolfsburg die zweite Heimniederlage in Folge mit vier Gegentreffern.

vor Beginn | Auf der anderen Seite sind es im Vergleich zum 3:0-Erfolg im -Halbfinale bei Saarbrücken zwei personelle Veränderungen. Peter Bosz kann wieder auf Kai Havertz zurückgreifen, der nach überstandenen Knieproblemen Florian Wirtz in der Startelf ersetzt. Zudem rückt Nadiem Amiri für Paulinho in die Mannschaft. Karim Bellarabi fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus.

vor Beginn | Bayer Leverkusen schickt folgende Elf ins Rennen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Amiri, Havertz, Diaby - Alario.

vor Beginn | Trainer David Wagner nimmt im Vergleich zum 1:1 bei am vergangenen Sonntag vier Veränderungen vor und da sind durchaus einige Überraschungen dabei! Can Bozdogan, der Kapitän der U19 der Knappenschmiede, feiert sein Bundesligadebüt und ersetzt Salif Sane, für den aufgrund eines Muskelfaserrisses die Saison bereits beendet ist. Auch Ahmed Kutucu darf beginnen, für ihn ist es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison. Er rutscht für Michael Gregoritsch in die Mannschaft. Zudem spielen Weston McKennie und Nassim Boujellab für Rabbi Matondo (Adduktorenprobleme) und Benito Raman (Rückenprobleme).

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da! So geht der FC Schalke 04 ins Spiel: Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - Caligiuri, McKennie, Schöpf - Bozdogan, Boujellab - Kutucu.

vor Beginn | Herzlich Willkommen an diesem Sonntag zum LIVE-TICKER des Spiels Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt live im TICKER: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung : Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen

: Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen Austragungsort : Veltins-Arena

: Veltins-Arena Zuschauer : keine (Geisterspiel)

: keine (Geisterspiel) Anpfiff : 18 Uhr

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

FC Schalke 04 - Aufstellung:

Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - Caligiuri, McKennie, Schöpf - Boujellab, Bozdogan - Kutucu

Bayer Leverkusen - Aufstellung:

Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Havertz, Amiri, Diaby - Alario

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetz im LIVE-TICKER: Die Bundesliga und ihre LIVE-Übertragung

Wo werden die vollen 90 Minuten von FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen gezeigt / übertragen? Bei einem Sender geht das an diesem Sonntag: Sky besitzt die Übertragungsrechte der Bundesliga heute Abend. So könnt Ihr auch das Spiel zwischen Schalke und Leverkusen hier sehen. Das Spiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD. Die Kommentare kommen von Marcus Lindemann. Moderiert wird der Bundesligasonntag von Jessica Libbertz. Alle weiteren Infos erhaltet Ihr hier.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

Der FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen haben in der Vergangenheit schon zahlreiche Schlachten geschlagen. In dem Duell heute ist die Werkself aufgrund der aktuellen Form und der Tabellenkonstellation der klare Favorit. Bislang gab es 76 Begegnungen (wettbewerbsübergreifend).

SCHALKE 04 BAYER LEVERKUSEN 21 Siege 32 Siege 32 Niederlagen 21 Niederlagen 115 Tore 128 Tore

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen jetzt im LIVE-TICKER: Die Fakten zum Spiel