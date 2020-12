FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Am 13. Spieltag der Bundesliga empfängt Schalke Arminia Bielefeld. Goal erklärt, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt

Der empfängt Arminia Bielefeld. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Mit Schalke gegen Arminia treffen aktuell zwei der formschwächsten Teams der aufeinander. Schalke konnte in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewinnen, unter der Woche verlor man mit 2:0 gegen den . Der Aufsteiger Bielefeld belegt aktuell den Relegationsplatz, am vergangenen Spieltag musste man sich mit 0:1 dem geschlagen geben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (13. Spieltag)

: Bundesliga (13. Spieltag) Datum : Samstag, 19. Dezember 2020

: Samstag, 19. Dezember 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Veltins-Arena

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die Bundesliga wird in dieser Saison vom Streamingdienst DAZN und vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Schalke gegen Bielefeld bekommt Ihr heute live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Da kein Free-TV-Sender Übertragungsrechte besitzt, müsst Ihr Sky oder DAZN abonniert haben, um die Bundesliga verfolgen zu können.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV

Schalke gegen Bielefeld wird heute live von Sky übertragen! Ihr könnt entweder die Konferenz oder das Einzelspiel schauen. Sky geht ab 14.00 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung, die von Michael Leopold moderiert werden. Dietmar Hamann ist heute als Experte im Einsatz. Die Konferenz wird mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Bundesliga 1 laufen. Das Einzelspiel kommentiert Marcus Lindemann auf Sky Sport Bundesliga 2. Wer sich über ein Abonnement von Sky informieren möchte, dem haben wir hier die Webseite verlinkt.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im LIVE-STREAM

Bei Sky wird die Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket gezeigt. Schalke gegen Bielefeld wird dort auch über die vollen 90 Minuten übertragen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im Store.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – danach könnt Ihr den Stream starten!

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Über Sky Ticket können Zuschauer, die kein Sky-Abo haben, die Bundesliga im Stream verfolgen. Für mindestens einen Monat könnt Ihr das Ticket abonnieren und somit auch Schalke gegen Bielefeld schauen. Hier haben wir weitere Infos zum Ticket.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Schalke 04:

Fährmann - Kabak, Sane, Oczipka - Schöpf, Mascarell, Stambouli, Mendyl - Serdar, Boujellab - Raman

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Ortega - Brunner, van der Hoorn, Pieper, de Medina - Prietl, Hartel - Doan, Gebauer - Klos, Cordova

Diese Mannschaft schickt Uwe Neuhaus heute ins Rennen!

Amos Pieper und Manuel Prietl sind wieder fit und dabei, Gebauer rückt neu in die Startelf.

Auf geht's Männer!#S04DSC #immerdabei pic.twitter.com/YH8edXgism — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) December 19, 2020

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, um das Spiel zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit liefert der Ticker Informationen und Statistiken zur Bundesliga – schaut mal rein!

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen, unter anderem wird die Bundesliga, , , , NFL, UFC oder die Darts-WM übertragen. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Schalke 04 bisher 35 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Arminia Bielefeld 21 Siege 6 8 Remis 8 65 Tore 31 158,5 Mio. Euro Marktwert 45,7 Mio. Euro Ozan Kabak (25 Mio. Euro) wertvollster Spieler Arne Meier (10 Mio. Euro)

FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick