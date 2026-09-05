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FC Bayern MeisterfeierGetty Images
Marko Brkic

"Schadet dem Fußballprodukt": Schalke-Boss wegen der Bayern-Dominanz mit brisantem Vorschlag für die Bundesliga

Bundesliga
Bayern München
Schalke 04

Die langjährige Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga ist vielen Konkurrenten seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge.

Axel Hefer, Aufsichtsrat des Aufsteigers FC Schalke 04, bringt daher einen Vorschlag ins Spiel, um die Bundesliga aus seiner Sicht wieder spannender und ausgeglichener zu gestalten.

"Mein Sohn hat in 13 Lebensjahren nur einmal einen anderen Meister erlebt - das wird irgendwann langweilig", sagte Hefer im Interview mit der Bild. "Ich glaube, dass auch Bayern ein großes Interesse daran haben sollte, über den Spielmodus nachzudenken. Damit sie jedes Jahr Champions League spielen, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen mehr Spannung in die Liga kommt."

Schalke-Boss Hefer will anderen Spielmodus in der Bundesliga

Die extreme Dominanz des Rekordmeisters schade dem "Fußballprodukt". Deshalb müsse man darüber nachdenken, den bisherigen Liga-Modus zu verändern und wieder mehr Spannung in den Wettbewerb zu bringen, meinte Hefer.

Bayern-Präsident Herbert Hainer, der ebenfalls am Gespräch teilnahm, widerspricht dem jedoch entschieden. Sollte Hefer ein Playoff-System meinen, halte er davon nichts: "Wer nach 34 Spieltagen an der Spitze steht, soll Deutscher Meister werden." Als Beispiel verwies Hainer auf die vergangene Basketball-Bundesliga, in der Bayern als beste Mannschaft der Hauptrunde in den Playoffs den Titel an Alba Berlin verlor.

Gleichzeitig warnte Hainer davor, die Bundesliga schlechter darzustellen, als sie sei. "Vor zwei Jahren hat Leverkusen die Meisterschaft gefeiert, eng ist es auch immer im Kampf um die internationalen Plätze oder den Abstieg."

Herbert HainerGetty Images

Bayern-Dominanz: Hainer und Hefer in einem Punkt einig

Hefer hält dagegen und macht deutlich, dass für ihn ein anderer Maßstab entscheidend ist. "Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Hainer, glaube ich, dass wir in diesem Punkt eine grundsätzlich unterschiedliche Sicht haben. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Menschen zu begeistern - das ist unser oberstes Credo." Begeisterung entstehe dann, wenn man etwas erreicht, was man eigentlich noch nicht sicher habe.

Am Ende stimmte Hainer Hefer in einem Punkt zu: "Sie haben recht, da haben wir einen Widerspruch: Ich will jedes Jahr Meister werden!"

Am Samstag treffen der FC Schalke 04 und der FC Bayern (Anpfiff: 18.30 Uhr) in der Bundesliga aufeinander.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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