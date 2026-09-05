"Schadet dem Fußballprodukt": Schalke-Boss wegen der Bayern-Dominanz mit brisantem Vorschlag für die Bundesliga

Axel Hefer, Aufsichtsrat des Aufsteigers FC Schalke 04, bringt daher einen Vorschlag ins Spiel, um die Bundesliga aus seiner Sicht wieder spannender und ausgeglichener zu gestalten.

"Mein Sohn hat in 13 Lebensjahren nur einmal einen anderen Meister erlebt - das wird irgendwann langweilig", sagte Hefer im Interview mit der Bild. "Ich glaube, dass auch Bayern ein großes Interesse daran haben sollte, über den Spielmodus nachzudenken. Damit sie jedes Jahr Champions League spielen, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen mehr Spannung in die Liga kommt."

Schalke-Boss Hefer will anderen Spielmodus in der Bundesliga

Die extreme Dominanz des Rekordmeisters schade dem "Fußballprodukt". Deshalb müsse man darüber nachdenken, den bisherigen Liga-Modus zu verändern und wieder mehr Spannung in den Wettbewerb zu bringen, meinte Hefer.

Bayern-Präsident Herbert Hainer, der ebenfalls am Gespräch teilnahm, widerspricht dem jedoch entschieden. Sollte Hefer ein Playoff-System meinen, halte er davon nichts: "Wer nach 34 Spieltagen an der Spitze steht, soll Deutscher Meister werden." Als Beispiel verwies Hainer auf die vergangene Basketball-Bundesliga, in der Bayern als beste Mannschaft der Hauptrunde in den Playoffs den Titel an Alba Berlin verlor.

Gleichzeitig warnte Hainer davor, die Bundesliga schlechter darzustellen, als sie sei. "Vor zwei Jahren hat Leverkusen die Meisterschaft gefeiert, eng ist es auch immer im Kampf um die internationalen Plätze oder den Abstieg."

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Bayern-Dominanz: Hainer und Hefer in einem Punkt einig

Hefer hält dagegen und macht deutlich, dass für ihn ein anderer Maßstab entscheidend ist. "Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Hainer, glaube ich, dass wir in diesem Punkt eine grundsätzlich unterschiedliche Sicht haben. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Menschen zu begeistern - das ist unser oberstes Credo." Begeisterung entstehe dann, wenn man etwas erreicht, was man eigentlich noch nicht sicher habe.

Am Ende stimmte Hainer Hefer in einem Punkt zu: "Sie haben recht, da haben wir einen Widerspruch: Ich will jedes Jahr Meister werden!"

Am Samstag treffen der FC Schalke 04 und der FC Bayern (Anpfiff: 18.30 Uhr) in der Bundesliga aufeinander.