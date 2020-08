Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr die Europa League

Rückspiel in der Europa League: Schachtjor Donezk trifft heute auf den VfL Wolfsburg im Achtelfinalrückspiel. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Am Mittwoch geht es weiter in der mit deutscher Beteiligung. Schachtjor Donezk trifft auf den VfL Wolfsburg. Anstoß ist heute um 18.55 Uhr.

Die Wölfe haben eine schwierige Ausgangssituation. Im Hinspiel verloren sie mit 1:2 im eigenen Stadion gegen das Team aus der . Im Rückspiel müssen die Wolfsburger aufs Ganze gehen und offensiv agieren, um das Ergebnis aus dem Hinspiel wieder gut zu machen. Mindestens zwei Tore muss der VfL aus dem Hut zaubern.

Alle Informationen zum Spiel und zur Übertragung bekommt Ihr hier von Goal geliefert.

gegen heute live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel Schachtjor Donezk vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Europa League, Achtelfinale Datum Mittwoch, 05. August 2020 Uhrzeit 18.55 Uhr Ort Olympia, Kiew

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute sehen: So wird die Europa League übertragen

Die Europa League ist wieder in vollem Gange. Die Pause durch Corona war lange, aber jetzt hat das Warten ein Ende.

Um das Turnier noch zeitnah beenden zu können, wird in einem besonderen Modus gespielt. Ab dem Viertelfinale werden die Partien als K.o.-Spiel ausgetragen. Die Europa League verspricht also viel Spannung mit einigen Top-Teams.

Mehr Teams

Bleibt nur noch die Frage zu klären, wo das Spiel heute gezeigt wird.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM von DAZN

Heute ist DAZN gesetzt. Hier könnt Ihr das Spiel live sehen und seid von der ersten bis zur letzten Minute live dabei. Angepfiffen wird die Partie zwischen Donezk und Wolfsburg um 18.55 Uhr.

Doch nicht nur das heutige Spiel seht Ihr live auf DAZN, auch die gesamte restliche Europa League könnt Ihr hier sehen. Das schließt natürlich auch das Finale in Köln ein, welches am 21. August ausgetragen wird.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: So könnt Ihr das Spiel live verfolgen

Da DAZN ein Streaming-Anbieter ist, seht Ihr das Spiel dort im LIVE-STREAM. Ihr könnt Euch einfach auf einem Gerät Eurer Wahl einloggen und das Spiel auswählen. Unterstützte Geräte sind zum Beispiel folgende:

Smart-TV

Spielekonsole

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Tablet

Smartphone

Laptop

Sobald ein Gerät die DAZN-App unterstützt, habt Ihr Zugriff auf die Inhalte. Die App ist bereits auf vielen Smart-TVs vorinstalliert, alternativ könnt Ihr einfach aus dem App-Store Eures Geräts die Anwendung herunterladen.

Anschließend müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Daten anmelden. Solltet Ihr das Angebot von DAZN noch nicht zuvor benutzt haben, dann steht Euch zunächst der Probemonat zur Verfügung. Damit seht Ihr die komplette Europa League sogar kostenlos.

Nach diesen 30 Tagen könnt Ihr ein Abonnement abschließen und dabei aus einem Monatsabo für 11,99 Euro oder einem Jahresabo für 119,99 Euro wählen. Wer nicht überzeugt ist, kann problemlos kündigen.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: Läuft das Spiel im TV?

Im regulären TV-Programm läuft das Spiel heute nicht, denn DAZN ist der einzige Anbieter der Partie und überträgt seine Inhalte ausschließlich im LIVE-STREAM.

Trotzdem könnt Ihr das Duell auf Eurem Fernseher sehen, indem Ihr entweder einen Smart-TV besitzt oder ein passendes Gerät an euren Fernseher anschließt. Das kann zum Beispiel ein Laptop per HDMI-Kabel sein. So läuft das Spiel dann bei Euch auf dem großen Bildschirm.

Darüber hinaus könnt Ihr mit der DAZN-App auch unterwegs live dabei sein, wenn Wolfsburg um das Viertelfinale kämpft. Mit Smartphone oder Tablet seid Ihr an keinen Ort gebunden und könnt von überall aus mitfiebern.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des VfL Wolfsburg:

Casteels - Pongracic, Brooks, Tisserand - Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon - Victor - Weghorst, Ginczek

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel, dem 0:4 gegen Bayern Ende Juni, gibt es beim VfL Wolfsburg heute drei personelle Änderungen in der Startelf: Statt Mbabu, Guilavogui und Steffen spielen Tisserand, Schlager und Victor.

Mit folgender Aufstellung geht Schachtjor Donezk in die Partie:

Pyatov - Matvienko, Kryvtsov, Khocholava - Dodo, Stepanenko, Alan Patrick, Marcos Antonio - Taison, Marlos, Moraes

Bei Donezk wird im Vergleich zum bisher letzten Pflichtspiel, dem 2:2 in der Liga gegen Oleksandriya Mitte Juli, fast komplett durchgewechselt. Neun neue Spieler stehen in der Startelf der Ukrainer.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: Die Highlights der Europa League

Verständlicherweise kann man nicht immer live vor dem Bildschirm sein, um die Spiele über die vollen 90 Minuten zu verfolgen. Möchtet Ihr dennoch das Beste der Partie sehen, dann bieten die Highlights auf DAZN das in einer kompakten Zusammenfassung.

Die Highlights zur Partie gibt es auf Abruf kurz nach Ende der Begegnung. Alternativ könnt Ihr Euch auch das Re-Live anschauen und seht somit das ganze Spiel in der Wiederholung. Beides steht für Euch parat, sobald Ihr Euch bei DAZN angemeldet habt.

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live sehen: Das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen

Prima nebenher läuft der LIVE-TICKER von Goal zum Duell zwischen Schachtjor Donezk und dem VfL Wolfsburg. Damit seid Ihr topinformiert und stets auf dem aktuellen Stand der Dinge. Im LIVE-TICKER werden auch die Spielszenen geschildert und mit Statistiken und Analysen garniert.

Das Angebot von Goal ist kostenlos für Euch auf der Webseite aufrufbar.

Quelle: imago images / Sebastian Priebe

Donezk vs. VfL Wolfsburg live: Das sind die Opta-Fakten vor der Europa League heute