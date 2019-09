Schachtjor Donezk vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die Champions League übertragen

Schachtjor Donezk fordert Manchester City zum Auftakt der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am ersten Spieltag der trifft in der Gruppe C auf . Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 18. September, um 21 Uhr im Metalist-Stadion in Charkiw.

Man könnte es mittlerweile als alljährliches Wiedersehen bezeichnen: Bereits zum dritten Mal in Folge treten Donezk und Manchester City in der Gruppenphase der Champions League gegeneinander an.

Drei der letzten vier Aufeinandertreffen konnte das Team von Trainer Pep Guardiola für sich entscheiden. Zuletzt gab es im November 2018 einen 6:0-Kantersieg der Citizens, bei dem Gabriel Jesus mit einem Dreierpack zu glänzen wusste.

Wer sichert sich heute die drei Punkte?

Schachtjor Donezk vs. Manchester City: Hier erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Duell Schachtjor Donezk - Manchester City Datum Mittwoch, 18. September 2019 || 21 Uhr Ort Metalist-Stadion, Charkiw ( ) Zuschauer 40.003 Plätze

Schachtjor Donezk vs. Manchester City: Das CL-Duell heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen im Hinblick auf die Übertragungen in der bevorstehenden Champions-League-Saison: Die Spiele der Königsklasse werden auch in dieser Saison wieder von DAZN und Sky ausgestrahlt.

Mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems werden die gesamten 138 CL-Spiele der Saison 2019/20 folgendermaßen aufgeteilt: DAZN überträgt insgesamt 110 Spiele, 104 davon komplett exklusiv in voller Länge. Sky zeigt derweil insgesamt 34 Spiele der Champions League, 28 davon laufen in voller Länge ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender.

Die komplette Aufteilung sowie das Prozedere findet Ihr hier in der Übersicht.

Beim heutigen Spiel heißt Eure Anlaufstelle DAZN. Dort läuft die Partie zwischen Donezk und Manchester City exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Zugriff auf den Stream erhaltet Ihr mittels eines Abonnements bei DAZN. Doch bevor die reguläre Mitgliedschaft beginnt, könnt Ihr das komplette Programm von DAZN im Rahmen eines Gratismonats kostenlos ausprobieren.

Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet das DAZN-Abo monatlich nur 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 abzuschließen - so spart Ihr Euch auf das ganze Jahr gerechnet knapp 24 Euro. Sämtliche Infos zu den Zahlungsmöglichkeiten findet Ihr hier.

Die Mitgliedschaft bei DAZN unterliegt keinerlei vertraglichen Bindungen und kann jederzeit bequem und mit wenigen Klicks gekündigt werden, sofern Euch das Angebot nicht mehr ansprechen sollte.

Champions League live: Schachtjor Donezk vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Das Kräftemessen zwischen Donezk und Manchester City wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Die Übertragung beginnt bei DAZN wenige Minuten vor dem Anstoß. Sobald der Ball rollt, kommentieren Oliver Forster und Experte Michael Hofmann für Euch das Spielgeschehen.

Abgesehen von der Champions League werden bei DAZN zahlreiche weitere Fußballspiele übertragen: Ob , , , , und noch viel mehr - bei DAZN kommt jeder Fan auf seine Kosten. Eine Übersicht der anstehenden Fußball-Übertragungen von DAZN findet ihr hier.

Doch auch Anhänger anderer Sportarten werden bedient: Basketball, Tennis, American Football und viele weitere sportliche Ereignisse befinden sich im Angebot. Jährlich zeigt DAZN mehr als 8000 Live-Events.

Um DAZN auf Eurem Mobilgerät nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die kostenlose App. Diese erhaltet Ihr kostenfrei in den entsprechenden App-Stores:

Schachtjor Donezk vs. Manchester City: Läuft die CL-Partie heute live im TV?

Die schlechte Botschaft vorweg: Das Champions-League-Duell zwischen Donezk und Manchester City wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Trotzdem gibt es folgende Möglichkeiten, die Partie auf dem eigenen Fernseher zu verfolgen:

Schachtjor Donezk vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr die heutige Partie auf DAZN via LIVE-STREAM verfolgen. Falls Ihr das Spiel jedoch auf dem Fernseher sehen möchtet, bietet Euch der Streamingsender auch diese Option an.

Mit Hilfe der oben genannten kostenlosen App könnt ihr das gesamte Programm von DAZN auf eurem Smart-TV anschauen. Hier nochmal die Links für die jeweiligen Stores:

Schachtjor Donezk vs. Manchester City heute live im TV: Die Sky-Konferenz

Auch beim Pay-TV-Sender Sky könnt Ihr Donezk vs. Manchester City über den Sky-Receiver auf Eurem Fernsehgerät verfolgen, allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Der Bezahlsender überträgt die Partie nicht als Einzelspiel, sondern nur im Rahmen der Konferenz.

In der Konferenzschaltung bekommt Ihr folglich nur Ausschnitte des Spiels zu sehen, da dort zwischen den parallel stattfindenden Spielen gewechselt wird. Folgende Spiele finden heute um 21 Uhr gleichzeitig statt:

Um das Angebot von Sky nutzen zu können, benötigt Ihr eine Mitgliedschaft beim Bezahlsender. Sämtliche Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten findet Ihr auf der Website von Sky.

Sobald die Aufstellungen von Schachtjor Donezk und Manchester City bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Schachtjor Donezk vs. Manchester City: Das CL-Duell heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die heutige Partie im TV oder per LIVE-STREAM zu verfolgen, hat noch eine weitere Option: Goal bietet einen LIVE-TICKER zur Partie Schachtjor Donezk vs. Manchester City an.

Dort verpasst Ihr keinen Treffer, keine Chance oder sonstige spielentscheidende Szene. Somit bleibt Ihr über die gesamten 90 Minuten stets über das Spielgeschehen zwischen Donezk und ManCity auf dem Laufenden.

Den LIVE-TICKER findet Ihr entweder auf www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht für Euch kostenfrei in den jeweiligen Stores zur Verfügung: