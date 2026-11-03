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Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP beginnt am 03.11.2026, 18:45.

Schachtar Donezk vs. Sporting CP heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Livestream sind unten aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Schachtar Donezk und Sporting CP los?

Schachtar kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt besiegte die Mannschaft Obolon Kyiv mit 2:0 in der ukrainischen Premier League. Lediglich in der Champions League gab es einen Rückschlag – eine 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand. Insgesamt erzielte Schachtar in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte nur zwei.

Sporting CP weist ebenfalls drei Siege bei zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg gelang mit einem 2:0 auswärts bei Casa Pia in der Liga Portugal. In der Champions League verlor die Mannschaft jedoch zuletzt mit 2:3 gegen LASK, nachdem zuvor ein 2:0-Auswärtssieg gegen Lens gelungen war. Sporting erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben.

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Aufstellungen

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Form

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Bilanz direkte Duelle

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Die Tabellen