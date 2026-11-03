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Schachtar Donezk vs. Sporting CP heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Schachtar Donezk - Sporting CP
Schachtar Donezk
Sporting CP
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In der Champions League spielt Schachtar Donezk gegen Sporting CP. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Stamford Bridge

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP beginnt am 03.11.2026, 18:45.

Schachtar Donezk vs. Sporting CP heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Livestream sind unten aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Schachtar Donezk und Sporting CP los?

Schachtar kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt besiegte die Mannschaft Obolon Kyiv mit 2:0 in der ukrainischen Premier League. Lediglich in der Champions League gab es einen Rückschlag – eine 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand. Insgesamt erzielte Schachtar in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte nur zwei.

Sporting CP weist ebenfalls drei Siege bei zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg gelang mit einem 2:0 auswärts bei Casa Pia in der Liga Portugal. In der Champions League verlor die Mannschaft jedoch zuletzt mit 2:3 gegen LASK, nachdem zuvor ein 2:0-Auswärtssieg gegen Lens gelungen war. Sporting erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben.

SHK

SHK - Form

KOL
S2-1
INT
N1-0
ZOR
U0-0
DKV
S3-0
OBO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SCP

SCP - Form

RCL
S0-2
LAS
N2-3
VIS
N1-2
MAR
S2-1
CAP
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Aufstellungen

Schachtar Donezk vs Sporting CP Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
Aufstellung
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraM. AraujoM. AraujoIván FresnedaIván FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaLuis SuárezLuis Suárez
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-1-4-1
Schachtar Donezk

Startelf

Sporting CP

Trainer

  • A. Turan
  • R. Borges

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Form

SHK

SHK - Form

KOL
S2-1
INT
N1-0
ZOR
U0-0
DKV
S3-0
OBO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SCP

SCP - Form

RCL
S0-2
LAS
N2-3
VIS
N1-2
MAR
S2-1
CAP
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Schachtar DonezkUnentschiedenSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
END
0Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Schachtar Donezk vs. Sporting CP: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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