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Schachtar Donezk vs. Fenerbahçe: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Schachtar Donezk trifft in der Champions League auf Fenerbahçe. Gespielt wird an der Stamford Bridge in London, wo der ukrainische Klub sein Heimspiel austrägt.

Für Schachtar läuft die Saison bislang wechselhaft. Zuletzt trennte sich das Team von Trainer Arda Turan in der ukrainischen Liga 1:1 von Livyi Bereh, nachdem es zuvor in der Königsklasse 0:1 bei Sporting CP verloren hatte.

In der Ligaphase steht Schachtar auf Rang 21. Der Druck, in London zu punkten, ist entsprechend vorhanden.

Fenerbahçe reist mit gemischten Eindrücken an. Das 3:2 gegen Liverpool in der Champions League war ein Ausrufezeichen, doch in der Süper Lig kam zuletzt nur ein 2:2 gegen Kocaelispor heraus.

Trainer Emre Belözoğlu kann im Angriff womöglich auf Romelu Lukaku zählen, der in der projizierten Startelf steht. Dahinter sollen Mason Greenwood und N'Golo Kanté Akzente setzen.

Wie Sie das Spiel live verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen.

Themen der Woche: Was war bei Schachtar Donezk und Fenerbahçe los?

Schachtar Donezk holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Livyi Bereh, davor ein 0:0 gegen Dynamo Kiew. Die Niederlage kassierte das Team mit 0:1 bei Sporting CP, den höchsten Sieg gab es mit 3:0 im Pokal gegen Dynamo Kiew. Insgesamt steht eine Bilanz von 6:2 Toren.

Fenerbahçe verbuchte zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 bei Kocaelispor, davor gewann das Team 5:0 bei Corum FK und 3:2 gegen Liverpool. Gegen Göztepe (1:2) und Galatasaray (1:2) setzte es zwei Ligapleiten. Das Torverhältnis lautet 12:8.

Schachtar Donezk vs. Fenerbahçe: Aufstellungen

Schachtar Donezk vs. Fenerbahçe: Form

Schachtar Donezk vs. Fenerbahçe: Bilanz direkte Duelle

Schachtar Donezk vs. Fenerbahçe: Die Tabellen