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SC Verl vs. RW Essen: Anstoßzeit

SC Verl empfängt Rot-Weiss Essen zum 3.-Liga-Duell. Für den Tabellenführungsanwärter aus Essen geht es darum, den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten, während Verl dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

SC Verl steckt tief in der Krise. Fünf Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache – darunter ein 4:1 im Testspiel gegen VfL Bochum und zuletzt ein 1:0-Heimverlust gegen VfB Stuttgart II in der Liga. Trainer Orest Shala steht mit seinem Team auf Tabellenplatz 17 unter erheblichem Druck.

Rot-Weiss Essen reist dagegen in starker Verfassung an. Uwe Koschinats Mannschaft steht auf dem dritten Tabellenplatz und hat zuletzt zwei Liga-Siege in Serie gefeiert – 1:0 gegen Alemannia Aachen und 1:0 auswärts bei Sonnenhof Großaspach. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen war das knappe 2:1 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig, wo Essen lange mit 1:0 führte.

Neben dem Liga-Alltag ist RWE auch im Niederrheinpokal aktiv. Im Viertelfinale des Landespokals trat Essen beim Oberligisten Ratingen 04/19 an – ein weiteres Zeichen dafür, dass der Klub auf allen Fronten präsent ist und den Pokalerfolg der Vorjahre verteidigen will.

Für Verl ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Ein weiterer Rückschlag könnte die Situation im Keller der 3. Liga weiter verschärfen. Wo und wann das Spiel live zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei SC Verl und RW Essen los?

SC Verl hat aus den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt – die Bilanz lautet null Siege, null Unentschieden und fünf Niederlagen. In der 3. Liga kassierte Verl zuletzt ein 1:0 gegen VfB Stuttgart II und davor ein 4:1 gegen Wehen Wiesbaden. Insgesamt erzielte Verl in diesen fünf Partien lediglich fünf Tore, kassierte aber zwölf Gegentreffer. Die Niederlagenserie in der Liga umfasst nun vier Spiele in Folge.

RW Essen kommt mit drei Siegen aus den letzten vier Pflichtspielen. In der Liga gewann Essen 1:0 gegen Alemannia Aachen und 1:0 bei Sonnenhof Großaspach. Die einzige Niederlage war das 2:1 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Zuvor verlor Essen 1:0 bei Ingolstadt. Aus fünf Pflichtspielen erzielte RWE fünf Tore und kassierte vier.

SC Verl vs. RW Essen: Aufstellungen

SC Verl vs. RW Essen: Form

SC Verl vs. RW Essen: Bilanz direkte Duelle

SC Verl vs. RW Essen: Die Tabellen