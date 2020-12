SC Verl gegen Türkgücü München heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Es ist das Duell der Aufsteiger, wenn am Sonntag der SC Verl und Türkgücü München aufeinandertreffen. Goal sagt, wie Ihr live dabei sein könnt.

Türkgücü München wartet in der seit inzwischen fünf Spielen auf einen Sieg: Nach zwei Unentschieden gegen den 1. FC Saarbrücken und setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Gegen den SC Verl, der in der Tabelle aktuell auf Rang sechs rangiert, soll am Sonntag die Wende eingeleitet werden. Anstoß ist um 13 Uhr in der Sportclub-Arena.

Türkgücüs Sportlicher Leiter Roman Plesche lässt sich von dem aktuellen Durchhänger nicht beeindrucken: "Natürlich waren die letzten Spiele enttäuschend. Aber wir sind ein Aufsteiger, da war es von Anfang an klar, dass es solche Phasen geben wird", so der 33-Jährige. Kommen die Münchner am Mittag zum nächsten Erfolgserlebnis?

Ihr möchtet live im TV und im LIVE-STREAM dabei sein, wenn sich heute die beiden Aufsteiger SC Verl und Türkgücü München messen? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Mehr Teams

SC Verl gegen Türkgücü München live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung SC Verl - Türkgücü München Datum Sonntag, 20. Dezember | 13 Uhr Ort Sportclub-Arena, Verl

Quelle: Imago Images / Jan Huebner

SC Verl gegen Türkgücü München: Wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

In der 3. Liga ist am Sonntag eine große Portion Spannung geboten: Mit dem SC Verl und Türkgücü München kommt es zum Duell zweier Aufsteiger. Aber wird die Begegnung heute auch live im TV übertragen? Die gute Nachricht lautet: Ja, alle Spiele des deutschen Unterhauses laufen im deutschen Fernsehen.

MagentaSport zeigt / überträgt Verl gegen Türkgücü live im Pay-TV

Die Telekom hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert und zeigt die Begegnung zwischen Verl und Türkgücü auf ihrem TV-Sender MagentaSport. Schon um 12.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Gari Paubandt zu den Vorberichten. Als Kommentator ist Edgar Mielke im Einsatz.

MagentaSport könnt Ihr allerdings nur empfangen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Solltet Ihr bislang keinen Vertrag bei der Telekom besitzen, zahlt Ihr bei Abschluss eines Monatsabos 16,53 Euro und im Jahresabo 9,70 Euro monatlich.

Wenn Ihr bereits Telekom-Kunde seid, ist MagentaSport für Euch deutlich günstiger: Dann ist der Pay-TV-Sender im ersten Jahr für Euch kostenlos, anschließend zahlt Ihr nur 4,99 Euro monatlich. Für weitere Informationen zu den Angeboten besucht Ihr am besten die Webseite von MagentaSport.

SC Verl gegen Türkgücü München heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Die TV-Übertragung ist aber nicht die einzige Möglichkeit, das Duell zwischen dem SC Verl und Türkgücü München heute live zu sehen. Im LIVE-STREAM wird die Begegnung ebenfalls übertragen, denn MagentaSport ist nicht nur ein Pay-TV-Sender, sondern gleichzeitig auch ein kostenpflichtiger Streamingdienst.

MagentaSport zeigt / überträgt Verl gegen Türkgücü heute im LIVE-STREAM

Ebenso wie im TV geht MagentaSport auch im LIVE-STREAM eine Viertelstunde vor Anstoß auf Sendung. Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr Euch nur mit Euren Anmeldedaten auf der offiziellen Webseite einloggen. Anschließend steht Euch das TV-Programm auch unterwegs zur Verfügung.

Quelle: imago images / foto2press

SC Verl gegen Türkgücü München live sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des SC Verl:

Brüseke - Lannert, Korb, Jürgensen, Ritzka - Pernot - Sander, Schwermann - Yildirim, Janjic, Rabihic

Die Aufstellung von Türkgücü München:

Vollath - Kusic, Sorge, Berzel - Park, Fischer, Erhardt, Zorba - Sararer, Sliskovic, Sijaric

SC Verl gegen Türkgücü München live sehen: Die Übertragung auf einen Blick