SC Verl vs. Holstein Kiel: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - so wird der DFB-Pokal übertragen

Im DFB-Pokal empfängt der SC Verl die Mannschaft von Holstein Kiel. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

DFB-Pokal, 2. Runde: Holstein Kiel trifft im Auswärtsspiel auf den SC Verl. Das Duell steigt am heutigen Mittwochabend. Anstoß in der Sportclub Arena ist um 18.30 Uhr.

Regionalliga West gegen 2. Bundesliga. Es ist das klassische Duell im : Underdog vs. Favorit. Doch dass der SC Verl für eine Überraschung gut ist, hat der Verein aus Nordrhein-Westfalen ist der ersten Pokalrunde gezeigt. Der SC Verl besiegte Bundesliga-Klub FC Augsburg mit 2:1 (zum Spielbericht).

hat die erste Hürde im DFB-Pokal gegen einen unterklassigen Verein dagegen gemeistert. Die Kieler Störche besiegten den FSV Salmrohr mit 6:0. Nach dem 2:1-Sieg zuletzt in der Liga gegen den VfL Bochum hat Holstein ohnehin Selbstvertrauen - auch wenn die Kieler dabei den wohl kuriosesten Elfer des Jahres verursachten.

SC Verl vs. Holstein Kiel: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das DFB-Pokal-Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem haben wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER und den Aufstellungen beider Teams zusammengestellt.

SC Verl vs. Holstein Kiel: Das DFB-Pokal-Spiel auf einen Blick

SC Verl vs. Holstein Kiel heute live im TV verfolgen - so geht's!

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live im TV? Wo könnt Ihr SC Verl vs. Holstein Kiel heute in voller Länge live erleben? Ist das im Free-TV möglich? Oder geht das nur im Pay-TV? Wir erklären es Euch.

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal haben sich in dieser Saison drei Sender gesichert: Sky, ARD und Sport 1. Während Sky alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge im Pay-TV überträgt, zeigen ARD und Sport 1 ausgewählte Spiele live im Free-TV.

🗓️⏰ Die Spiele der 2. Runde sind terminiert ✔️



🆓 #BOCFCB LIVE bei @SPORT1!

🆓 #BVBBMG LIVE in der @sportschau!

📺 Alle Spiele LIVE bei @SkySportDE! #DFBPokal #Berlin2020 pic.twitter.com/GiB4kAkTA5

Doch beide frei empfangbaren Sender haben sich in der zweiten Pokalrunde für andere Partien entschieden. SC Verl vs. Holstein Kiel läuft heute nicht live im Free-TV. Stattdessen zeigte Sport 1 am Dienstag VfL Bochum vs. FC Bayern München (zum Spielbericht).

Die ARD überträgt heute Abend um 20.45 Uhr Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach (alle Infos zur Übertragung gibt's hier) live im Free-TV.

In unserem Übersichtsartikel haben wir für Euch zusammengefasst, wo Ihr den DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt. Klickt Euch mal rein!

Sky zeigt / überträgt SC Verl vs. Holstein Kiel heute live im Pay-TV

Wollt Ihr SC Verl vs. Holstein Kiel heute live im TV verfolgen? Dann ist Sky Eure einzige Möglichkeit. Nur der Bezahlsender zeigt das DFB-Pokalspiel zwischen Verl und Kiel heute live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Aber Ihr habt die Wahl: Entweder Ihr schaut das Holstein-Spiel gegen Verl live im Einzelspiel oder Ihr genießt den DFB-Pokal heute in der Konferenz.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Der Sender ist nicht frei empfangbar. Nur wenn Ihr ein Abo beim Bezahlsender besitzt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute live verfolgen.

SC Verl vs. Holstein Kiel heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur DFB-Pokalübertragung live im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 6 und Sky Sport 6 HD

Sky Sport 6 und Sky Sport 6 HD Start der Übertragung: 18.20 Uhr

18.20 Uhr Kommentator: Michael Born

SC Verl vs. Holstein Kiel heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur DFB-Pokalübertragung live in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Jörg Dahlmann

SC Verl vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch genau zwei weitere Möglichkeiten, das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SC Verl und Holstein Kiel heute live zu erleben. Auch im Internet ist Sky dabei Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Bezahlsender bietet gleich zwei LIVE-STREAMS zum DFB-Pokal an.

Sky Go zeigt / überträgt SC Verl vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr den DFB-Pokal heute live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Bezahlsender überträgt SC Verl vs. Holstein Kiel heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Hier habt Ihr ebenfalls die Wahl: Entweder Ihr schaut das DFB-Pokalspiel zwischen Verl und Holstein Kiel live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Für beide Optionen gibt es jeweils einen LIVE-STREAM. Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus.

Habt Ihr ein bestehendes Abo beim Bezahlsender und einen Zugang zu Sky Go? Dann fehlt nur noch die kostenlose Sky-Go-App. Ladet sie Euch hier herunter

Sky Ticket zeigt / überträgt SC Verl vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM

Ihr habt große Lust auf den DFB-Pokal heute Abend? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement und wollt auch keinen langfristigen Vertrag abschließen? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket.

Mit Sky Ticket seht Ihr SC Verl vs. Holstein Kiel heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen zu können, braucht Ihr das Sportpaket.

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: Im ersten Monat zahlt Ihr einmalig 9,99 Euro . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Im ersten Monat zahlt Ihr einmalig . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem Angebot könnt Ihr die Dienste von Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten hierfür betragen einmalig 9,99 Euro.

Unseren Vorbericht zur 2. Runde im @DFB_Pokal gegen @SCVerl findet ihr hier: https://t.co/ynh2xMGXLN



Inhalt: Ole Werners Einschätzung zur Partie, unsere personelle Situation und die wichtigsten Spieltags-Infos für alle Fans. #Anreise#KielAhoi #DFBPokal #SCVKSV #Hollerween 🎃 pic.twitter.com/m1xWypfjT8

— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) October 29, 2019

SC Verl vs. Holstein Kiel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das DFB-Pokal-Spiel zwischen Verl und Holstein Kiel heute live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket zu schauen? Dann aufgepasst: Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr während der gesamten Partie bestens informiert und hautnah dabei - egal, ob reguläre Spielzeit, Verlängerung oder Elfmeterschießen. Gewohnt detailliert liefern wir Euch alle Chancen, alle Tore und alle Entscheidungen. Klickt Euch mal rein!

Und das Allerbeste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Zu finden ist unser LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

SC Verl vs. Holstein Kiel: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Wer steht beim SC Verl in der Startelf? Mit welcher Anfangsformation geht Holstein Kiel in die heutige DFB-Pokal-Partie? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Holstein Kiel heute live? Die DFB-Pokal-Übertragung in der Übersicht