SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Freitagabend (19. November 2021) ist der 1. FC Saarbrücken zu Gast beim SC Verl im Sportpark am Lotter Kreuz. Das Spiel der 3. Liga wird um 19 Uhr angepfiffen.

Besonders gut könnte dabei der Gastgeber die Punkte gebrauchen. Mit nur 16 Zählern steht man aktuell auf Tabellenplatz 17. In den letzten drei Ligaspielen setzte es jeweils eine Niederlage für den SC Verl. Aber auch Saarbrücken konnte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt durch ein Unentschieden bei 1860 München holen. Zuletzt verlor man dann sowohl gegen Mannheim als auch gegen den FCK. Wir dürfen also gespannt sein, wem es heute gelingt, die wichtigen Punkte zu holen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung von Verl vs. Saarbrücken im TV und LIVE-STREAM.

SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 19. November - 19 Uhr Spielort Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte)

SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für die Partie zwischen Verl und Saarbrücken gibt es eine TV-Übertragung, allerdings ist diese leider nicht kostenlos. Verantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dieser gehört zur Telekom, und zeigt unter anderem auch noch die deutsche Basketball- und Eishockey Bundesliga.

Was braucht Ihr jetzt aber eigentlich genau, um dort zusehen können? Um Zugriff auf das Pay-TV-Programm von MagentaSport zu bekommen, müsst Ihr Euch dort ein kostenpflichtiges Abo zulegen. Die Preisgestaltung sieht dabei folgendermaßen aus:

Monatsabo: 16,95 Euro pro Monat

16,95 Euro pro Monat Jahresabo: 9,95 Euro pro Monat

Ein deutlicher Preisnachlass erwartet Euch allerdings wenn Ihr bereits Kunde bei der Telekom seid. Dann zahlt Ihr für ein Monatsabo nur 9,95 Euro und für das Jahresabo 4,95 Euro monatlich.

Habt Ihr also ein gültiges Abo bei MagentaSport, könnt Ihr dort bequem um 19 Uhr einschalten und das Spiel verfolgen. Den Link für noch mehr Infos zu MagentaSport findet Ihr übrigens hier.

SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dafür ist wieder MagentaSport verantwortlich. Ihr müsst Euch einfach mit euren Zugangsdaten auf der Website von MagentaSport anmelden und könnt schon von dort aus den LIVE-STREAM zum Spiel sehen. Natürlich braucht Ihr auch hierfür wieder ein gültiges Abo. Die oben genannten Preise und Konditionen bleiben dabei völlig gleich.

Noch mehr Infos dazu findet Ihr auf der Homepage von MagentaSport.

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr die Begegnung sehen. könnt haben wir noch für Euch: Eine Zusammenarbeit von MagentaSport und der Fußball-Plattform Onefootball ermöglicht es Euch, einzelne Spiele im sogenannten pay-per-view-Verfahren zu sehen.

Das bedeutet, dass Ihr Euch für 2,99 Euro ein einzelnes Drittligaspiel aussucht und dann den LIVE-STREAM dazu sehen könnt. Für das nächste Spiel müsstet Ihr dann wieder 2,99 Euro bezahlen. Dafür braucht Ihr aber eben kein langfristiges Abo oder Ähnliches abzuschließen. Ihr zahlt nur pro Spiel und nur für die Spiele, die Ihr auch wirklich sehen wollt.

Wie genau das funktioniert, und wo Ihr Euch die Spiele aussuchen könnt, lässt sich hier nachlesen.

SC Verl vs. Saarbrücken heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Einen LIVE-TICKER haben wir für Euch natürlich auch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht und bleibt, was Spielstand und alles weitere angeht, immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

SC Verl vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.