SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 3. Liga

Spitzenreiter 1. FC Magdeburg ist heute in der 3. Liga zu Gast beim SC Verl. Angepfiffen wird die Partie am heutigen Sonntag um 13 Uhr.

Magdeburg steht bereits mit einem Bein in der 2. Liga und befindet sich mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf den FCK in einer komfortablen Situation. Der Gegner SC Verl kämpft hingegen nach wie vor gegen den Abstieg und könnte mit einem Sieg gegen den Tabellenersten nicht nur für Furore sorgen, sondern einen entscheidenden Boost im Abstiegskampf erhalten.

Das Hinspiel konnte Magdeburg mit 2:0 gegen Verl gewinnen. Sehen wir heute einen Pflichtsieg des Erstplatzierten oder erwartet uns eine faustdicke Überraschung? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und STREAM: Die Fakten zur Begegnung

Wettbewerb 3. Liga | 34. Spieltag Begegnung SC Ver vs. 1. FC Magdeburg Datum Sonntag, 17. April 2022 Uhrzeit 13 Uhr Ort Paderborn | Benteler Arena

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV: Gibt es eine Übertragung des Spiels im Free-TV?

Keine andere Liga in Deutschland wird so oft im Free-TV übertragen! Die dritten Sender der ARD haben sich zahlreiche LIVE-Spiele der 3. Liga zur Übertragung gesichert und zeigen immer wieder ausgewählte Partien am Samstagnachmittag. Weil die Begegnung heute jedoch am Sonntag stattfindet, müssen wir Euch leider mitteilen, dass SC Verl vs. 1. FC Magdeburg nicht im Free-TV zu sehen ist!

Wie Ihr die Begegnung heute trotzdem live verfolgen könnt? Wir verraten es Euch im folgenden Abschnitt!

3. Liga live sehen? MagentaSport macht's möglich! SC Verl vs. 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen

Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Der Telekom-Sender MagentaSport konnte sich die Rechte zur Übertragung an allen Spielen der 3. Liga sichern! Neben den Sechzgern, Magdeburg oder dem MSV Duisburg seht Ihr auf MagentaSport zudem die DEL, BBL und die Bundesliga der Frauen live.

Die Mitgliedschaft bei MagentaSport orientiert sich an Eurem Telekom-Kundenstatus und kann als Jahres- oder Monatsabo gebucht werden.

Telekom-Kunde: Jahresabo für 4,95 Euro pro Monat | Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat

Kein Telekom-Kunde: Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat | Monatsabo für 16,95 Euro pro Monat

Weitere Infos zur Mitgliedschaft bei MagentaSport

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute im TV und LIVE-STREAM: MagentaSport zeigt die Begegnung live

Seid Ihr Mitglied bei MagentaSport, könnt Ihr die Partie zwischen Verl und Magdeburg auf zahlreichen internetfähigen Geräten verfolgen. Der LIVE-STREAM kann unter anderem auf dem Smart-TV, der Konsole, dem Handy oder Eurem Desktop abgerufen werden. Voraussetzung ist natürlich wie immer eine stabile Internetverbindung.

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute im TV und LIVE-STREAM: Der Einzel-STREAM auf OneFootball

Durch eine Kooperation mit MagentaSport ist die Fußballplattform OneFootball im Stande, Euch die Begegnungen der 3. Liga auch als Einzelspiele im Pay-per-View-Prinzip anzubieten. Möchtet Ihr heute also die Begegnung zwischen Verl und Magdeburg auf OneFootball verfolgen, müsst Ihr lediglich 2,99 Euro dafür zahlen und seid vertraglich nicht gebunden.

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Verl: Thiede - Mikic, Pernot, Berzel, Lannert - Sapina, Baack, Schwermann - Berlinski, Grodowski, Akono

Magdeburg: Reimann - Obermair, T. Müller, Bittroff, Bell Bell - A. Müller, Krempicki, Conde - Conteh, Atik, Schuler

SC Verl vs. 1. FC Magdeburg heute live sehen: TV und STREAM - die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht