Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Sky Deutschland

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Konferenz & Sonntag DAZN ✅ DAZN hat sich die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz und alle Sonntagsspiele gesichert. ✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A. Monatlich ab 19,99 € Jetzt anmelden Kostenlose Highlights RTL+ ✅ Überträgt durch die Übernahme von Sky ausgewählte Begegnungen für alle im Free-TV bei RTL und bei RTL+ im Livestream. ✅ Hält außerdem Rechte an der Europa League sowie Conference League und überträgt unter anderem die OKTAGON-Events. Monatlich ab 9,99 € Jetzt anmelden Konferenz & Sonntag DAZN ✅ DAZN hat sich die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz und alle Sonntagsspiele gesichert. ✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A. Monatlich ab 19,99 € Jetzt anmelden Kostenlose Highlights RTL+ ✅ Überträgt durch die Übernahme von Sky ausgewählte Begegnungen für alle im Free-TV bei RTL und bei RTL+ im Livestream. ✅ Hält außerdem Rechte an der Europa League sowie Conference League und überträgt unter anderem die OKTAGON-Events. Monatlich ab 9,99 € Jetzt anmelden Konferenz & Sonntag DAZN ✅ DAZN hat sich die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz und alle Sonntagsspiele gesichert. ✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A. Monatlich ab 19,99 € Jetzt anmelden

Wann ist Anstoß bei Paderborn gegen Schalke 04?

Bundesliga - Spielwoche 11 28. Nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Im Bundesliga-Duell der beiden Aufsteiger empfängt der SC Paderborn den FC Schalke 04 in der Home Deluxe Arena. Beide Klubs stecken im unteren Tabellenbereich und brauchen Punkte.

Paderborn steht in der Tabelle auf Platz 15. Zuletzt setzte es ein 0:4 bei Bayer Leverkusen, davor holte die Mannschaft von Ralf Kettemann gegen Eintracht Frankfurt (2:2) und Gladbach (0:0) jeweils einen Punkt.

Das Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart (0:1) liegt ebenfalls erst wenige Wochen zurück. Paderborn wirkt defensiv anfällig, ist aber schwer zu schlagen.

Schalke belegt Rang 16 und damit einen Platz hinter dem Gastgeber. Unter Trainer Miron Muslic kamen die Königsblauen zuletzt zu einem 0:0 gegen Stuttgart, nachdem es zuvor drei Niederlagen in Folge gegeben hatte.

Torhüter Loris Karius wurde gegen Stuttgart zum Spieler des Spiels gewählt. Offensiv bleibt Schalke aber harmlos: In den vergangenen fünf Pflichtspielen fiel nur ein Treffer.

Die Ausgangslage ist damit klar: Zwei Teams mit Abstiegssorgen treffen aufeinander, und jeder Punkt zählt. Wo ihr die Partie verfolgen könnt, steht im Folgenden.

Was war zuletzt bei Paderborn und Schalke 04 los?

Paderborn kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen (1-2-2). Zuletzt unterlag das Team bei Bayer Leverkusen mit 0:4. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt und ein 0:0 gegen Gladbach, dazu den 4:1-Sieg im Testspiel gegen Braunschweig. Paderborn erzielte insgesamt sechs Tore und kassierte acht.

Schalke blieb in den vergangenen fünf Partien ohne Sieg (0-2-3). Zuletzt trennte sich das Team 0:0 vom VfB Stuttgart, davor setzte es ein 1:2 gegen Hoffenheim und ein 0:2 gegen RB Leipzig. Auch im DFB-Pokal verlor Schalke bei Dynamo Dresden mit 0:2. Mit einem Treffer und sechs Gegentoren fällt die Torbilanz klar negativ aus, zwei Spiele endeten allerdings torlos.

Mit welchen Aufstellungen spielen Paderborn und Schalke 04?

In welcher Form sind Paderborn und Schalke 04?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Paderborn und Schalke 04 in der Tabelle?