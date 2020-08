SC Freiburg: Wechsel von Luca Waldschmidt zu Benfica Lissabon wird angeblich konkreter

Benfica macht angeblich im Werben um Stürmer Luca Waldschmidt ernst. Die Portugiesen sollen wegen Verhandlungen in den Breisgau unterwegs sein.

Die Anzeichen verdichten sich angeblich, dass Luca Waldschmidt den verlässt und zu nach Lissabon wechselt. Vertreter des portugiesischen Klubs sind laut der Bild auf dem Weg nach Freiburg.

Demnach sollen im Breisgau in dieser Woche die Verhandlungen über die Ablösesumme mit dem Sportclub vonstattengehen. Waldschmidt wird seit längerem mit Benfica in Verbindung gebracht.

Ablösesumme soll bei zwölf Millionen Euro liegen

Der Nationalspieler hat offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 23 Millionen Euro in seinen Vertrag stehen. Durch die Corona-bedingten Einschnitte bei den Profi-Klubs wird Freiburg diese Summe jedoch nicht bekommen.

Der Bild zufolge dürfte die Ablösesumme bei rund zwölf Millionen Euro liegen. Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach betonte zuletzt jedoch, dass er Waldschmidt gerne halten würde: "Mit einer guten, stabilen Saison kann Luca nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne machen."

Waldschmidt steht noch bis Juni 2022 in Freiburg unter Vertrag. Der 24-Jährige machte vor allem bei der im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam. In der abgelaufenen -Saison erzielte er in 23 Einsätzen sieben Treffer.