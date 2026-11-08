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SC Freiburg vs. Union Berlin: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Der SC Freiburg empfängt Union Berlin im Europa-Park Stadion zum Bundesligaduell. Nach einem starken Auftritt in der Conference League wollen die Breisgauer auch in der Liga nachlegen.

Freiburg steht als Tabellendreiter unter Druck, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Trainer Julian Schuster kann dabei auf eine Mannschaft bauen, die zuletzt Selbstvertrauen getankt hat – drei Siege in Folge sprechen eine deutliche Sprache.

Den Grundstein für die jüngste Aufwärtsbewegung legte Freiburg mit dem 3:2-Pokalsieg gegen Wolfsburg und dem 2:1-Auswärtserfolg bei Augsburg in der Bundesliga. Krönung war das 1:0 bei Trabzonspor in der Conference League, bei dem Torhüter Mio Backhaus zur überragenden Figur avancierte und selbst Mohamed Salah mehrfach das Nachsehen gab.

Union Berlin befindet sich dagegen in einer deutlich schwierigeren Phase. Die Eisernen stehen als Tabellen-16. unter Abstiegsdruck und haben in der laufenden Saison erst wenige überzeugende Auftritte gezeigt. Trainer Mauro Lustrinelli steht vor der Aufgabe, die Mannschaft zu stabilisieren.

Zuletzt holte Union in der Bundesliga immerhin ein 1:1 gegen Köln, nachdem die Eisernen im DFB-Pokal mit 0:5 gegen denselben Gegner deutlich untergegangen waren. Die Defensive bleibt das größte Sorgenkind.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei SC Freiburg und Union Berlin los?

Der SC Freiburg kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtserfolg bei Trabzonspor in der Conference League. Zuvor besiegte Freiburg Augsburg in der Bundesliga mit 2:1 und warf Wolfsburg im DFB-Pokal mit 3:2 aus dem Wettbewerb. Die beiden Niederlagen gegen Bayern München (1:3) und AS Monaco (0:3) zeigen, dass gegen Spitzenteams noch Luft nach oben ist. In fünf Spielen erzielte Freiburg acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Union Berlin weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Köln in der Bundesliga. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:5 im DFB-Pokal ebenfalls gegen Köln. Union erzielte in fünf Spielen nur drei Tore und kassierte sieben – eine Offensivbilanz, die den Abstiegskampf widerspiegelt.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Aufstellungen

SC Freiburg vs. Union Berlin: Form

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs. Union Berlin: Die Tabellen