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Bundesliga
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SC Freiburg vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

SC Freiburg - Union Berlin
SC Freiburg
Union Berlin
Bundesliga

In der Bundesliga spielt SC Freiburg gegen Union Berlin. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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SC Freiburg vs. Union Berlin: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
Europa-Park Stadion

Der SC Freiburg empfängt Union Berlin im Europa-Park Stadion zum Bundesligaduell. Nach einem starken Auftritt in der Conference League wollen die Breisgauer auch in der Liga nachlegen.

Freiburg steht als Tabellendreiter unter Druck, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Trainer Julian Schuster kann dabei auf eine Mannschaft bauen, die zuletzt Selbstvertrauen getankt hat – drei Siege in Folge sprechen eine deutliche Sprache.

Den Grundstein für die jüngste Aufwärtsbewegung legte Freiburg mit dem 3:2-Pokalsieg gegen Wolfsburg und dem 2:1-Auswärtserfolg bei Augsburg in der Bundesliga. Krönung war das 1:0 bei Trabzonspor in der Conference League, bei dem Torhüter Mio Backhaus zur überragenden Figur avancierte und selbst Mohamed Salah mehrfach das Nachsehen gab.

Union Berlin befindet sich dagegen in einer deutlich schwierigeren Phase. Die Eisernen stehen als Tabellen-16. unter Abstiegsdruck und haben in der laufenden Saison erst wenige überzeugende Auftritte gezeigt. Trainer Mauro Lustrinelli steht vor der Aufgabe, die Mannschaft zu stabilisieren.

Zuletzt holte Union in der Bundesliga immerhin ein 1:1 gegen Köln, nachdem die Eisernen im DFB-Pokal mit 0:5 gegen denselben Gegner deutlich untergegangen waren. Die Defensive bleibt das größte Sorgenkind.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei SC Freiburg und Union Berlin los?

Der SC Freiburg kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtserfolg bei Trabzonspor in der Conference League. Zuvor besiegte Freiburg Augsburg in der Bundesliga mit 2:1 und warf Wolfsburg im DFB-Pokal mit 3:2 aus dem Wettbewerb. Die beiden Niederlagen gegen Bayern München (1:3) und AS Monaco (0:3) zeigen, dass gegen Spitzenteams noch Luft nach oben ist. In fünf Spielen erzielte Freiburg acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Union Berlin weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Köln in der Bundesliga. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:5 im DFB-Pokal ebenfalls gegen Köln. Union erzielte in fünf Spielen nur drei Tore und kassierte sieben – eine Offensivbilanz, die den Abstiegskampf widerspiegelt.

SCF

SCF - Form

ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
FCA
S1-2
TRS
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCU

FCU - Form

ELV
S1-0
BVB
U0-0
FCA
U1-1
KÖL
N5-0
KÖL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Aufstellungen

SC Freiburg vs Union Berlin Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Aufstellung
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicFrederik RönnowFrederik RönnowJ. HabererJ. HabererDerrick KöhnDerrick KöhnZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschM. FriedrichM. FriedrichK. ImeriK. ImeriL. BurcuL. BurcuAndrás SchäferAndrás SchäferM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Union Berlin

Trainer

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli

SC Freiburg vs. Union Berlin: Form

SCF

SCF - Form

ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
FCA
S1-2
TRS
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCU

FCU - Form

ELV
S1-0
BVB
U0-0
FCA
U1-1
KÖL
N5-0
KÖL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9630299+2021
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
S
U
S
U
U
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
S
S
S
N
S
4
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
N
S
S
U
U
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
N
S
N
S
N
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
S
S
N
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
U
S
N
S
N
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
S
N
N
S
S
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
N
N
N
S
N
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
U
U
S
U
N
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
N
N
U
N
U
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
15
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
91171225-134
N
U
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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