Der SC Freiburg feiert heute im Rahmen eines Testspiel die Eröffnung seines neuen Stadions. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Bundesligist SC Freiburg nutzt die Länderspielpause am heutigen Donnerstag, 7. Oktober, zu einem Testspiel der besonderen Art. Zur Eröffnung des neuen Stadions ist Zweitligist FC St. Pauli zu Gast. Angepfiffen wird das Spiel um 18.15 Uhr.

Am 26. September flossen in Freiburg viele Tränen. Nicht wegen des klaren 3:0-Erfolges in der Bundesliga gegen den FC Augsburg, sondern weil dieses Spiel das Ende einer besonderen Ära im Freiburger Fußball bedeutete: Es war nämlich das letzte Spiel des SCF im Dreisamstadion.

Dieses war in den vergangenen 67 Jahren die Heimspielstätte des SC Freiburg. 360 Spiele in der Bundesliga absolvierten die Freiburger dort. Besonders emotional war der Abschied für Trainer Christian Streich. Mit Tränen in den Augen ging er nach dem Spiel mit einem Megafon in die Ränge, stimmte Gesänge an und feierte gemeinsam mit den Fans das letzte Mal in der alten Spielstätte.

Jetzt beginnt in Freiburg eine neue Ära. Fortan bestreitet der SC Freiburg seine Spiele im modernen Europa-Park-Stadion. Die Spiele des Bundesligisten aus dem Breisgau können nun 34.700 anstatt bisher 24.000 Fans besuchen. Die Baukosten für das neue Stadion betrugen 76 Millionen Euro.

Bundesligist SC Freiburg trifft heute in einem Testspiel auf den FC St. Pauli. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

SC Freiburg vs. FC St. Pauli: Das Testspiel im Überblick

Begegnung SC Freiburg - FC St. Pauli Wettbewerb Testspiel zur Stadioneröffnung Datum Donnerstag, 7. Oktober Uhrzeit 18.15 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg

SC Freiburg vs. FC St. Pauli: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen! Aus diesem Grund kommen Fußball-Fans heute in den Genuss, sich die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Europa-Park-Stadions und das folgende Testspiel live im Free-TV und im LIVE-STREAM ansehen zu können.

Wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

SC Freiburg vs. FC St. Pauli: Testspiel heute live im Free-TV sehen

Die Übertragungsrechte für das Spiel SC Freiburg vs. FC St. Pauli hat sich Sport1 gesichert. Der Privatsender geht heute bereits um 17.45 Uhr auf Sendung, um in einer ausführlichen Vorberichterstattung auf das alte und auf das neue Stadion des SC Freiburg einzugehen.

Als Moderator ist Jochen Stutzky im Einsatz, das Spiel kommentiert Oliver Forster. Im Vorlauf werden Oliver Leki, Volker Finke und Christian Streich interviewt. Während des Spiels sind die ehemaligen SCF-Spieler Richard Golz, Daniel Schwaab und Tobias Willi als Co-Kommentatoren dabei.

SC Freiburg vs. FC St. Pauli: Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen

Sport1 bietet Euch auch die Möglichkeit, das Spiel auch über den LIVE-STREAM zu verfolgen. Zum kostenlosen LIVE-STREAM von Sport1 gelangt Ihr über diesen Link.

Mit der kostenlosen Sport1-App könnt Ihr den LIVE-STREAM auch auf verschiedenen Endgeräten und Eurem Smart-TV abrufen.

Zusätzlich wird das Spiel auch auf dem YouTube-Kanal von Sport1 live übertragen.

SC Freiburg: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - Aufstellungen

Bei beiden Mannschaften befinden sich einige Spieler bei Ihren Nationalmannschaften. Mit welcher Aufstellung der SC Freiburg und der FC St. Pauli heute in die Partie starten, verraten wir Euch an dieser Stelle.

SC Freiburg vs. FC St. Pauli heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht