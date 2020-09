SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM schauen: So wird die Bundesliga übertragen

2. Spieltag in der Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Das letzte Spiel des 2. Spieltags in der bestreiten der und der . Die Partie wird am Sonntagabend um 18 Uhr angepfiffen.

Der SC Freiburg konnte sein Auftaktspiel im Derby gegen den VFB Stuttgart gewinnen, folgt nun der nächste Sieg gegen Wolfsburg? Die Gäste mussten am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation ran – eventuell steckt die Partie den Wölfen noch in den Knochen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Bundesliga (2. Spieltag)

: Bundesliga (2. Spieltag) Datum : Sonntag, 27. September 2020

: Sonntag, 27. September 2020 Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Ort: Freiburg

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die Bundesliga wird in dieser Saison vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Für das heutige Spiel hat Sky die Übertragungsrechte erhalten und berichtet exklusiv.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV

Sky geht ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten! Euer Kommentator ist heute Roland Evers. Um Sky zu empfangen, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Was das kostet, erfahrt Ihr detailliert auf der Homepage von Sky.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM

Falls Ihr unterwegs seid oder keinen Sky-Receiver besitzt, könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hierfür gibt es genau zwei legale Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket automatisch enthalten und dementsprechend frei zugänglich für alle Kunden des Bezahlsenders. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann der Spaß losgehen.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben und es in der Zukunft auch nicht langfristig machen wollen. Ihr könnt also das Spiel über das Ticket schauen und das Abonnement nach einem Monat wieder kündigen. Alle weiteren Infos dazu gibt’s hier.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der bleibt mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal immer auf dem neusten Stand. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die wichtigsten Szenen aus Freiburg – schaut mal rein!



SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr am Sonntag keine Zeit hattet, um die Bundesliga zu gucken, könnt Ihr Euch die Highlights auf DAZN reinziehen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der die Bundesliga auch live überträgt. Zudem gibt es auf der Plattform Livestreams der , , , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

SC Freiburg bisher 36 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Wolfsburg 12 Siege 14 10 Unentschieden 10 48 Tore 58 109 Mio. Euro Marktwert 191 Mio. Euro Philipp Lienhart (12 Mio. Euro) wertvollster Spieler Wout Weghorst (30 Mio. Euro)

SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick