SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der Bundesliga

Der SC Freiburg empfängt den VfB Stuttgart zum Auftakt der Rückrunde. So seht Ihr das badisch-schwäbische Duell live im TV und LIVE-STREAM.

Derby hin, Duell her. Das Spiel zwischen dem und dem ist auf und abseits des Platzes von Spannung geprägt. Das hat schon das Hinspiel gezeigt, in dem beide Mannschaften ein großartiges Niveau gezeigt haben. Nach dem die Freiburger Durch zwei Tore von Petersen und Sallai früh in Führung gegangen waren, erzielte Vincenzo Grifo kurz nach der Pause das 3:0 und die vermeintliche Vorentscheidung. Der VfB kam aber zurück und hätte beinahe noch einen Punkt mitgenommen.

Auch in der Tabelle sind die Badener und die Schwaben derzeit Nachbarn. Das könnte sich jedoch am Samstag ändern. Beide Mannschaften holten einen Punkt aus den vergangenen beiden Spielen, doch während der SC Freiburg bei Bayern München knapp unterlag und gegen spät zwei Punkte einbüßte, kam der VfB Stuttgart unter der Woche beim Mitaufsteiger Arminia Bielefeld mit 3:0 böse unter die Räder. Anstoß ist am Samstag, 23.01.2021, um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion (Freiburg).

Der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart im badisch-schwäbischen Duell heute live in der . Wir zeigen Euch im Artikel, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute live: Das badisch-schwäbische Duell im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 18. Spieltag Begegnung SC Freiburg (9. Platz) - VfB Stuttgart (10. Platz) Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg Anstoß Samstag, 23.01.2021, 15.30 Uhr

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart: Das Duell der Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Keine guten Nachrichten für alle Fußball-Fans im Ländle! Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart wird nicht live im Free-TV gezeigt. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich gegen eine Übertragung entschieden, deshalb ist das Spiel exklusiv bei Sky zu sehen. Wir erklären Euch wie das geht.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Das Duell der Bundesliga heute live im TV bei Sky

Da nur Sky die Partie überträgt, ist es notwendig ein Abo bei dem Pay-TV-Sender abzuschließen, wenn man das Duell live sehen will. Zum Start der Rückrunde hat der Bezahlsender sein Angebot nochmals aktualisiert und bietet sein Bundesliga-Paket für 25 Euro pro Monat im ersten Jahr an. Nach Ablauf der Jahresfrist erhöht sich der Betrag auf 30 Euro monatlich.

Mit der der Buchung des Bundesliga-Pakets erhält man einen Standard-Receiver, den man mit seinem TV verbindet und schon kann man die Bundesliga live erleben. Alle Infos zum Fußball-Bundesliga-Paket findet Ihr hier.

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr habt keine Gelegenheit, die vollen 90 Minuten von SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV zu sehen? Dann bleiben Euch zwei Optionen im LIVE-STREAM.

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart: Das Duell der Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Selbstverständlich kann man mit einem Sky-Abo die Bundesliga auch auf anderen Geräten als seinem TV sehen. Sky Go richtet sich an Kunden, die ein Fußball-Bundesliga-Paket beim Sender gebucht haben und es auf einem anderen Endgerät, wie ein Tablet oder Smartphone, nutzen möchten. Bei Sky Go kann man bis zu vier verschiedene Endgeräte anmelden und das Programm von Sky im LIVE-STREAM sehen. Alles zur Sky Go-App findet Ihr hier.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Das Duell der Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Auch mit Sky Ticket kann man das badisch-schwäbische Duell der Bundesliga im LIVE-STREAM sehen, ohne sich längerfristig an Sky zu binden. Allerdings muss man dazu den Sport Monat und zusätzlich ein Tagesticket kaufen oder gleich den Supersport Monat für 29,99 Euro wählen, um die Partie als Einzelspiel zu sehen. Nur mit dem Sport Monat kann man das Spiel ausschließlich in der Konferenz anschauen. Für welche Geräte Sky Ticket verfügbar ist, erfahrt Ihr hier.

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live: Die Bundesliga bei Sky im Überblick

Produkt Kosten Dauer Was ist enthalten? Bundesliga-Paket (Sky Go enthalten) 25 Euro (im ersten Jahr; danach 30 Euro) 12 Monate Die Wochenendspiele der 1. Bundesliga (Samstag, Sonntag) als Einzelspiele und in der Konferenz Sky Ticket - Supersport Jahr 19,99 Euro (im ersten Jahr) 12 Monate Die Wochenendspiele der 1. Bundesliga (Samstag, Sonntag) als Einzelspiele und in der Konferenz Sky Ticket - Supersport Monat 29,99 Euro (monatlich kündbar) 1 Monat Die Wochenendspiele der 1. Bundesliga (Samstag, Sonntag) als Einzelspiele und in der Konferenz Sky Ticket Sport Monat 9,99 Euro (monatlich kündbar) 1 Monat Die Wochenendspiele der 1. Bundesliga (Samstag, Sonntag) nur in der Konferenz

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder konntet es nicht live sehen? DAZN berichtet schon 40 Minuten nach Abpfiff in einer Zusammenfassung von der Partie. Startet Euren kostenlosen Probemonat jetzt!

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Für alle die kein Abonnement bei einem Anbieter abschließen wollen, tickern wir live die Höhepunkte der Partie. Schaut mal rein und verpasst keine wichtige Szene!

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung SC Freiburg:

Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Demirovic

Aufstellung VfB Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka - Castro, Didavi - Gonzalez

Mit voller Energie in die Rückrunde – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf in Freiburg!



1 Kobel

2 Anton

3 @wataru0209

4 Kempf

7 Coulibaly

8 Castro

10 Didavi

14 Wamangituka

15 Stenzel

22 @nicoivang19

23 @JMangala_8 #SCFVfB #VfB pic.twitter.com/B8snIMHDJ5 — VfB Stuttgart (@VfB) January 23, 2021

SC Freiburg vs. VfB Stuttgart: Die Opta-Fakten vor der Partie