SC Freiburg II vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Wir befinden uns in der 18. Runde der 3. Liga. Hierbei tritt in einem der Sonntagsspiele Freiburg II zuhause gegen den MSV Duisburg an. Der Elfte empfängt im Dreisamstadion den Vorletzten, wobei die Breisgauer und die Zebras 23 und 16 Punkte holten.

Die von Thomas Stamm trainierten Hausherren überraschten am 28. November mit einem 1:0 in Osnabrück. Damit gelang Freiburg II nach zwei Heimerfolgen gegen Verl sowie gegen Waldhof Mannheim der dritte Dreier binnen fünf Meisterschaftsspielen. Außerdem kehrten die Breisgauer nach einer Nullnummer gegen Havelse im jüngsten Auftritt im eigenen Stadion auf die Siegerstraße zurück.

Im Gegensatz dazu verlor der MSV Duisburg etwa sechs seiner bislang letzten acht Drittliga-Spiele. Der jüngste Punktgewinn gelang dem Team von Hagen Schmidt mit einem 1:0 zuhause gegen Viktoria Berlin. Unmittelbar davor und danach verloren die Zebras in Halle sowie bei 1860 München. Am 26. November folgte mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim der nächste Rückschlag.

SC Freiburg II vs. MSV Duisburg: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: SC Freiburg II vs. MSV Duisburg Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021 Uhrzeit: 13.00 Uhr Stadion: Dreisamstadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg II gegen MSV Duisburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga erlauben es den Drittkanälen der ARD, in jeder Runde einige Partien ins Haus zu liefern. Hierbei hängen die Sender von den beteiligten Mannschaften und deren Herkünften ab. Doch wird es auch vom Match Freiburg II vs. Duisburg eine Übertragung im Free-TV geben?

SC Freiburg II – MSV Duisburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Die Antwort lautet: Nein. Das liegt daran, dass Magenta Sport die Exklusivrechte für die Partie SC Freiburg II – MSV Duisburg hält. Das Kräftemessen zwischen den Breisgauern und den Zebras findet sonntags statt. Und die Drittsender des Ersten zeigen einen Teil der Matches, die samstags um 14.00 Uhr über die Bühne gehen.

SC Freiburg II vs. MSV Duisburg heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr Euch das Spiel SC Freiburg II gegen MSV Duisburg im TV anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Hierfür besteht bei Magenta Sport die Auswahl zwischen einem Jahres- und einem Monatsvertrag. Im erstgenannten Fall bindet Ihr Euch für eine längere Zeit und bezahlt damit einher mehr, aber die einzelnen Monate kosten bis zu 7 Euro weniger. Außerdem hängt der Preis von Eurem Telekom-Status ab. Kunden legen für einen Jahresdeal 60 pro Jahr und somit 5 Euro pro Monat auf den Tisch. Für ein Monatsabo gebt Ihr hingegen 9,95 Euro aus. Dieselbe Option kostet für Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro. Der Preis für das Jahresabo beträgt 120 Euro und somit 10 Euro monatlich. In anderen Worten spart Ihr bei einer Vertragsdauer von 365 Tagen fast 7 Euro pro Monat.

Hier findet Ihr sämtliche Informationen zu den Paketen bei Magenta Sport und zu deren Preise. Liebhaber der 3. Liga können beim Pay-TV-Anbieter sämtliche Begegnungen in voller Länge anschauen. Obendrein könnt Ihr Euch samstags um 14.00 Uhr für die Konferenz entscheiden. Fußballfans kommen überdies mit der Frauen-Bundesliga auf ihre Kosten. Zudem erstreckt sich das Angebot etwa auf die Basketball-Euroleague, die BBL, die HBL und auf die DEL. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von Freiburg II gegen MSV Duisburg:

Übertragungsbeginn: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Spielbeginn: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Moderator: Kevin Gerwin

Kevin Gerwin Kommentator: Mario Bast

SC Freiburg II – MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt all diese Sportereignisse bei Magenta Sport ebenso per LIVE-STREAM mitverfolgen. In anderen Worten könnt Ihr das Spiel SC Freiburg II vs. Duisburg von überall aus, wo Ihr ein passendes Internet parat habt, ansehen. Dafür eignen sich gleichermaßen PCs, Notebooks, Smartphones und Tablets. Anders als bei der Übertragung im TV müsst Ihr kein Abo abschließen. Es funktioniert genauso gut, wenn Ihr Euch die App von OneFootball runterlädt und 2,99 Euro pro Begegnung auf den Tisch legt.

Bei SC Freiburg II gegen MSV Duisburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Weiters könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu SC Freiburg II gegen MSV Duisburg im Bilde bleiben. Wir informieren Euch zu sämtlichen Treffern, Torchancen, Wechseln, Verwarnungen und Ausschlüssen. Das Ganze funktioniert auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

SC Freiburg II gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

SC Freiburg II vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen ungefähr eine Stunde vor dem Spielbeginn.