Am 31. Spieltag in der 3. Liga kommt es heute am Samstag um 14.00 Uhr unter anderem zum Aufeinandertreffen SC Freiburg II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK). Hierbei gastiert der Zweite beim Neunten, wobei die Breisgauer und der FCK bisher 42 und 56 Zähler mitnahmen. Im bislang einzigen Aufeinandertreffen gelang ein Heimsieg.

Freiburg II ließ allerdings zuletzt Mitte Februar mit einem Unentschieden bei Eintracht Braunschweig Punkte liegen. Danach fädelte die Mannschaft von Thomas Stamm bislang drei Siege ein. Hierbei mussten sich Meppen, Viktoria Berlin und am 5. März Zwickau geschlagen geben. Das für den vergangenen Samstag geplante Match in Halle wurde verschoben.

ℹ Spiel der #SCFU23 in Halle abgesetzt 👇

Der 1. FC Kaiserslautern kam hingegen am 12. März planmäßig zum Einsatz und feierte einen Heimerfolg gegen Havelse. Damit gelang der Elf von Marco Antwerpen der dritte Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen. Hierbei fiel der einzige Punktverlust, eine Auswärtsniederlage gegen 1860, zwischen Dreiern gegen Verl und in Osnabrück.

Am 31. Spieltag in der 3. Liga empfängt SC Freiburg II heute um 14.00 Uhr den 1. FC Kaiserslautern (FCK). Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

SC Freiburg II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Eckdaten zum Spiel heute auf einen Blick

Spiel: SC Freiburg II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Datum: Heute, 19. März 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Dreisamstadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg II gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga berechtigen die Sender des Ersten dazu, an jedem Spieltag einige Drittliga-Partien im Free-TV auszustrahlen. Dabei handelt es sich normalerweise um Matches, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden. Aber wie sieht es rund um die Übertragung der Begegnung Freiburg II vs. Kaiserslautern aus?

SC Freiburg II – 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Denn: Die Partie im Dreisamstadion läuft ausschließlich bei MagentaSport. Wenn Ihr nicht Anhänger der Breisgauer oder des FCK seid, ist Euch mit drei anderen Begegnungen geholfen. Denn: Ihr könnt Euch die Partien Osnabrück – Viktoria Berlin (RBB), Saarbrücken – Hallescher FC (SR, MDR) und Havelse – Verl (WDR) im Free-TV ansehen.

SC Freiburg II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV bei MagentaSport

Wenn Ihr Euch hingegen unbedingt die Partie zwischen Freiburg II und Kaiserslautern im TV anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abo. Diesbezüglich stehen bei MagentaSport Monats- und Jahresdeals zur Auswahl. Mit der zweitgenannten Vorgehensweise legt Ihr zwar mehr auf den Tisch und bindet Euch für eine längere Zeit, doch Ihr spart pro Monat bis zu 7 Euro. Weiters hängen die Preise von Eurem Telekom-Status ab. Denn: Als Kunden müsst Ihr jeweils 60 Euro und 9,95 Euro bezahlen. Andernfalls müsst Ihr respektive 120 Euro und 16,95 Euro auf den Tisch legen. Hier findet Ihr jede Menge weiterführende Informationen.

Samstags um 14.00 Uhr finden mehrere Drittliga-Partien statt und das bedeutet, dass Ihr Euch genauso gut für eine Konferenz entscheiden könnt. Hierbei widmet sich die heutige zusätzlich zu den Matches Freiburg – FCK, Osnabrück – Viktoria Berlin, Saarbrücken – Hallescher FC und Havelse – Verl zwei weiteren Spielen. Denn: Ihr könnt ebenso die Begegnungen Magdeburg vs. Meppen und Wehen Wiesbaden vs. Türkgücü mitverfolgen. Zudem zeigt Euch MagentaSport Matches der Frauen-Bundesliga, im Basketball (EuroLeague, BBL) sowie der DEL. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung der Partie Freiburg II vs. FCK auf:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Cedric Pick

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Cedric Pick

Cedric Pick Kommentator: Alexander Kunz

SC Freiburg II – 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr ebenso auf LIVE-STREAMS zurückgreifen. Denn: MagentaSport sendet sein gesamtes Programm ebenso übers Internet. Infolgedessen könnt Ihr Euch die Begegnung zwischen Freiburg II und dem FCK grundsätzlich von überall aus ansehen. Dafür eignen sich PCs, Notebooks, Smartphones sowie Tablets. Und genau genommen benötigt Ihr gar kein Abo, denn Ihr könnt bei der Plattform OneFootball für 2,99 Euro Zugänge zu einzelnen Übertragungen erwerben. Dafür müsst Ihr die App des Kooperationspartners herunterladen.

Bei SC Freiburg II gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn Ihr nichts auf den Tisch legen wollt, könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel SC Freiburg II – 1. FC Kaiserslautern im Bilde bleiben. Hierbei erfährt Ihr alles zu den Treffern, weiteren nennenswerten Gelegenheiten, Karten und Wechsel. Das funktioniert auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

SC Freiburg II gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: MagentaSport Im LIVE-STREAM: MagentaSport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

SC Freiburg II vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellungen zur 3. Liga heute

Das ist die Aufstellung von Freiburg II:

Atubolu - Kammerknecht, K. Schmidt, Braun-Schumacher - Treu, Risch, Tauriainen, Baur, Lee, Kammerbauer - Kehl

Kaiserslautern setzt auf folgende Aufstellung:

Raab - Winkler, Kraus, Tomiak - Hercher, Wunderlich, Götze, Ritter, Zuck - Redondo, Boyd