In der Bundesliga kommt es heute zur Begegnung SC Freiburg vs. FC Augsburg. Goal erklärt alles zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

In einer der heutigen Sonntagsbegegnungen am 6. Spieltag der Bundesliga spielt der SC Freiburg zuhause gegen den FC Augsburg. Das Dreisamstadion erlebt heute um 17.30 Uhr den letzten Anpfiff in dessen Geschichte.

Die Gastgeber aus dem Breisgau sind in der Bundesligasaison 21/22 noch ungeschlagen und gehen mit viel Selbstvertrauen in diese Begegnung. Der Kontrahent aus Augsburg konnte im letzten Spiel gegen Gladbach seinen ersten Saisonsieg einfahren und möchte nun nachlegen, um in der Tabelle zusätzlichen Abstand auf die Abstiegsränge zu schaffen.

Das letzte Aufeinandertreffen mit den Schwaben konnte der SC Freiburg mit 2:0 gewinnen. Behält der SCF heute seine weiße Weste oder werden wir den zweiten Saisonsieg der Augsburger erleben? Goal liefert Euch alle Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live: Die Matchdaten

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live im TV: Wird die Bundesliga heute im Fernsehen übertragen?

Der SC Freiburg bestreitet heute sein letztes Spiel im Dreisamstadion. Wenn heute die beiden Traditionsklubs aufeinandertreffen, stellen sich zahlreiche Anhänger:innen dieselbe Frage:

Wird das Spiel heute im frei empfangbaren Fernsehen übertragen und falls ja, auf welchem Sender?

Leider müssen wir Euch diese Frage mit einem Nein beantworten! Die Begegnung zwischen den Breisgauern und dem FC Augsburg wird nicht im Free-TV übertragen!

Nun zur guten Nachricht: Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, heute live und in voller Länge dabei zu sein.

Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

Die Bundesliga live auf DAZN: So seht Ihr SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live

Gute Nachrichten für alle Fans der Bundesliga: Möchtet Ihr alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga live sehen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement beim Sportsender DAZN!

Auch in dieser Saison konnte sich der Streaminganbieter aus Ismaning wieder die Übertragungsrechte für zahlreiche Spiele der Bundesliga sichern. Auch die Champions League, LaLiga, Ligue 1 und andere Sportarten findet Ihr exklusiv auf DAZN.

Seid Ihr bereits Mitglied bei DAZN? Zu dieser Entscheidung können wir Euch nur beglückwünschen! Alles, was Ihr jetzt noch benötigt, um heute dabei zu sein, ist eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-kompatibles mobiles Gerät. Auf welchen Geräten Ihr DAZN verwenden könnt, erfahrt Ihr weiter unten.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live auf DAZN: Das kostet das Abo

Solltet Ihr aktuell kein Abonnement bei DAZN besitzen, lässt sich dies ganz einfach ändern. Ihr könnt aus zwei Bezahlvarianten wählen:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro pro Monat)

(rund 12,50 Euro pro Monat) Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro pro Monat (jederzeit kündbar)

Und jetzt der Hammer: Nur noch für kurze Zeit (bis Ende des Monats) könnt Ihr Euch als Neukunde noch den kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und das gesamte Angebot 30 Tage lang gratis nutzen!

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live auf DAZN: Auf diesen Geräten kann der LIVE-STREAM zur Bundesliga abgerufen werden

Wie bereits versprochen, erfahrt Ihr in diesem Artikel auch, mit welchen Geräten Ihr den LIVE-STREAM auf DAZN abrufen könnt.

Ihr möchtet heute gemütlich von zuhause aus das Spiel verfolgen? Kein Problem, selbstverständlich kann DAZN auch auf dem Smart-TV installiert werden!

Ihr seid nicht zuhause, habt aber Euer Tablet, Handy oder den Laptop dabei? Klasse, dann installiert einfach die DAZN-App und startet den LIVE-STREAM zum Spiel darauf.

Es gibt außerdem zahlreiche weitere Geräte, auf denen der Streamingdienstleister präsent ist. Weitere Informationen dazu findet Ihr in diesem Artikel

Sascha Mölders heute als Experte dabei: Die Übertragung von SC Freiburg vs. FC Augsburg auf DAZN in der Übersicht

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Kommentar: Uli Hebel

Uli Hebel Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sascha Mölders

Das war’s mit der PK vor #SCFFCA! Wir freuen uns auf ein letztes Mal Dreisamstadion und Eure Unterstützung vor Ort oder auf der Couch! ❤️💚🤍 pic.twitter.com/FXb6kBLcQq — FC Augsburg (@FCAugsburg) September 24, 2021

Bundesliga heute live im TV und STREAM: SC Freiburg vs. FC Augsburg - die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Interessante Einblicke zum Spiel, Statistiken und einen Ergebnisticker nahezu in Echtzeit - all das bietet Euch der kostenlose LIVE-TICKER, bereitgestellt von Goal.

Ihr könnt das Spiel heute nicht in voller Länge sehen? Kein Problem, dann geht's hier auf direktem Weg zum LIVE-TICKER der Begegnung.

SC Freiburg vs. FC Augsburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

