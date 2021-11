SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Bundesliga kehrt nach der WM-Qualifikation mit der zwölften Runde in den Alltag zurück. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht die Begegnung SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt über die Bühne. Dabei empfängt der Drittplatzierte im Europa-Park-Stadion den Fünftletzten.

Der SC Freiburg, der bislang 22 Zähler holte, erlebte zuletzt am 6. November mit einem 1:2 bei den Bayern die erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft. Eine Woche zuvor gelang den von Christian Streich trainierten Breisgauern zuhause mit einem 2:1 gegen Greuther Fürth der vierte Sieg binnen fünf Liga-Auftritten. Zuvor gab es seit Ende September einen 3:0-Heimerfolg gegen Augsburg, ein 2:1 bei der Hertha, ein 1:1 daheim gegen Leipzig und 2:0 in Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt verabschiedete sich am 7. November mit einem 2:1 in Fürth in die Länderspiel-Pause. Damit beendete die Elf von Oliver Glasner eine Negativserie mit einer 1:2-Heimniederlage gegen die Hertha, einem 0:2 in Bochum sowie einem 1:1 zuhause gegen Leipzig. In der Vorsaison holte das Team aus Mainmetropole damals mit Adi Hütter an der Seitenlinie gegen die Breisgauer ein 2:2-Auswärtsunentschieden und einen 3:1-Heimerfolg. Der bislang letzte Sieg von Freiburg gegen Eintracht Frankfurt gelang im November 2019 mit einem 1:0 vor eigenem Publikum.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Kräftemessen zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt.

Spiel: SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt Datum: Sonntag, 21. November 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion (Freiburg)

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga berechtigen SAT1. dazu, Euch das Mitverfolgen einzelner Partien zu ermöglichen. Konkret bekommt Ihr die Eröffnungsspiele der Hinrunde und der Rückrunde, ein Match aus der 17. Runde, die Relegation und den Supercup im Free-TV zu sehen. Aber wie steht es um die Übertragung des Spiels Freiburg gegen Eintracht Frankfurt?

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wir erleben den zwölften Bundesliga-Spieltag. Und es sind in der regulären Saison der höchsten Spielklasse ausschließlich am Ersten, am 17. sowie am 18. Spieltag Ausstrahlungen im Free-TV möglich. Nachdem es sich bei der Begegnung Freiburg gegen Eintracht Frankfurt um eine Sonntagspartie handelt, erfolgt in diesem Fall die Übertragung der Bundeliga auf DAZN.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei DAZN

Ihr benötigt also für das Mitverfolgen der Übertragung des Matches zwischen den Traditionsklubs aus dem Breisgau und der Mainmetropole einen Vertrag mit dem Pay-per-View-Anbieter.

Dank Letzterem könnt Ihr Euch alle Übertragungen der Bundesliga am Sonntag sowie ebenso am Freitag live ansehen.

Notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga:

Übertragungsbeginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch die Ausstrahlung des Matches am Notebook wenig überraschend mithilfe des LIVE-STREAMS ansehen. Genau genommen eignen sich grundsätzlich ebenso alle handelsüblichen PCs, Smartphones sowie Tablets für diesen Zweck. Und das Ganze trifft auf alle Übertragungen bei DAZN zu.

Zu SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Dann kann es selbstverständlich vorkommen, dass Ihr weder eine ausreichende Internetverbindung noch die nötigen Zeitkapazitäten zur Verfügung habt. Und auch in diesem Fall ist Euch geholfen. Und zwar könnt Ihr mithilfe des GOAL LIVE-TICKERS zum Match Freiburg gegen Eintracht Frankfurt immer am aktuellsten Stand bleiben. Wir informieren Euch zu allen Höhenpunkten und schicken Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr SC Freiburg – Eintracht Frankfurt

Ergänzend dazu habt Ihr die Gelegenheit, die wichtigsten Szenen des Spiels zwischen den Breisgauern und der SGE im YouTube Kanal der Sportschau anzusehen. Ihr findet diese zuverlässig am Montagvormittag. Dieses Service, das für alle Partien des Spieltags gilt, steht kostenfrei zur Verfügung.

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.