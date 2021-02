SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und Aufstellungen

Der BVB (Borussia Dortmund) muss nach dem knappen Pokalerfolg zum SC Freiburg. Der 20. Spieltag der Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der BVB (Borussia Dortmund) ist im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn nach dem späten Ausgleich in die Verlängerung geschickt worden. Dort kamen die Dortmunder durch ein umstrittenes Tor von Erling Haaland in die nächste Runde. Wieviel Kraft der BVB gelassen hat, wird sich nun im Ligaspiel beim SC Freiburg zeigen.

Das Hinspiel der beiden Mannschaften endete mit einem klaren 4:0-Sieg für die Westfalen. Ob die Freiburger das Rückspiel im heimischen Schwarzwald-Stadion offener gestalten können? Die Chancen dafür stehen gut, denn Dortmund musste unter der Woche im DFB-Pokal über die volle Distanz gehen. Zwar verloren die Breisgauer gegen den VfL Wolfsburg zuletzt deutlich mit 0:3, konnten aber drei ihrer sechs Partien im Januar gewinnen.

Auch beim BVB steht eine gemischte Bilanz im Januar zu Buche. Nach drei Spielen ohne Sieg konnten die Dortmunder gegen den FC Augsburg wieder überzeugen und gewannen mit 3:1. Allerdings müssen die Westfalen weiter regelmäßig punkten, um den Anschluss an die Europapokalränge nicht zu verlieren. Anstoß ist am Samstag, 06.02., um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion.

SC Freiburg gegen den BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Bundesliga sehen könnt.

SC Freiburg gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesligapartie im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 20. Spieltag Begegnung SC Freiburg (9. Platz) - BV Borussia Dortmund (6. Platz) Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg Anpfiff Samstag, 06.02.2021, 15.30 Uhr

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Das Spiel zwischen den Breisgauern und den Westfalen am 20. Spieltag der Bundesliga wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Kein öffentlich-rechtlicher Sender konnte sich die Rechte an der Partie sichern. So könnt Ihr die Paarung dennoch sehen.

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM bei Sky

Die Wochenendpartien der Bundesliga werden mindestens bis zum Ende der laufenden Saison vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um das Spiel Freiburg gegen den BVB zu sehen, muss man also ein Abonnement bei Sky abschließen. Nach dem Abschluss eines Vertrags beim Anbieter kann man die Bundesliga in der Konferenz oder als Einzelspiel sehen. Welche Möglichkeiten es gibt, erfahrt Ihr im folgenden Absatz.

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV bei Sky

Mit einem regulären Abo bei Sky kann man alle Spiele der 1. Bundesliga am Samstag und Sonntag und die komplette 2. Bundesliga sehen. Für Neukunden verlangt das Unternehmen im Moment 25 Euro pro Monat bei einer Mindest-Vertragslaufzeit von zwölf Monaten für sein Bundesliga-Paket. Nach Ablauf des Jahresabos erhöht sich der Preis auf 30 Euro monatlich.

Im Abo inbegriffen ist ein Standard-Receiver, der den Empfang der Spiele auf Eurem TV ermöglicht. Falls Ihr die Spiele in besserer Qualität sehen möchtet, gibt es auch Receiver die beispielsweise eine bessere Bildqualität (UHD) ermöglichen. Alle Informationen dazu findet Ihr auf dieser Seite des Senders.

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr Euch ein Abo bei Sky geholt habt, könnt Ihr das Programm, wie zum Beispiel die Bundesliga, natürlich auch auf Eurem Laptop, Tablet oder Smartphone sehen. Mit der App von Sky Go ist das Streamen auf bis zu vier mobilen Endgeräten möglich. Die App ist als kostenloser Download für Android- und Apple-Geräte erhältlich.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Möchtet ihr Euch nicht für ein ganzes Jahr an den Sender binden, gibt es mit Sky Ticket eine flexiblere Alternative. Um das Spiel als Einzelticket zu sehen, muss man allerdings ein weiteres Ticket wie zum Beispiel den Sport Monat für 9,99 Euro buchen. Für das Ticket des Einzelspiels fallen weitere Kosten an. Alle Infos zu den Tarifen von Sky Ticket findet Ihr hinter dem Link!

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga bei Sky im Überblick

Beginn der Übertragung: 15 Uhr

Moderation: Miichael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentar: Jonas Friedrich

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN bietet einen exklusiven Service für seine Abonnenten an. Etwa 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels kann man die Highlights in einer kommentierten Zusammenfassung bei DAZN sehen. Im ersten Monat kann man auf das komplette Programm des Anbieters sogar kostenlos zugreifen. Alle Infos dazu findet Ihr hier!

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Der LIVE-TICKER von Goal

Goal hat ein interessantes Angebot für Euch, falls Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt. Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr jederzeit auf Ballhöhe und verpasst kein Tor und keine spielentscheidende Szene. Klickt Euch mal rein!

SC Freiburg gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Hier findet Ihr am Spieltag etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams. Kommt also am besten kurz vor dem Anpfiff nochmal hier vorbei und bleibt auf dem Laufenden!