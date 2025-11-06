In der Europa League kommt es am heutigen Donnerstagabend, den 6. November, zum Aufeinandertreffen zwischen OGC Nizza und dem SC Freiburg. Das Duell am 4. Spieltag der Ligaphase beginnt um 18.45 Uhr im Allianz Riviera in Nizza.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
SC Freiburg bei OGC Nizza heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Europa League?
|RTL+
|Hier ansehen
Das Duell zwischen Nizza und dem SC Freiburg seht Ihr heute live und exklusiv auf RTL+. Dort starten die Vorberichten zu der Partie um 18.10 Uhr. Alternativ könnt Ihr auf dem Streamingsender das Europa-League-Spiel in der Konferenz verfolgen.
Um das Duell zwischen Nizza und dem SC Freiburg heute live erleben zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges RTL+-Abo.
Anstoßzeit OGC Nizza gegen SC Freiburg
OGC Nizza vs. SC Freiburg: Aufstellungen
News über OGC Nizza
OGC Nizza hat einen schwachen Europa-League-Auftakt in dieser Saison hingelegt. Gegen AS Rom, Fenerbahce und Celta Vigo verlor Nizza im Europapokal jeweils mit 1:2.
In der Ligaphase stehen die Franzosen auf Tabellenrang 33. Ohne Punkte nach drei Spieltagen steht OGC Nizza in der Europa League bereits gehörig unter Druck.
News über SC Freiburg
Ganz anders sieht derweil die Lage beim SC Freiburg aus. Die Freiburger sind in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen und stehen mit aktuell sieben Punkten auf Platz sechs in der Tabelle.
Zum Europa-League-Start gewann das Team von Julian Schuster mit 2:1 gegen den FC Basel. Es folgte ein 1:1 gegen den FC Bologna und zuletzt ein 2:0-Erfolg gegen den FC Utrecht.
Und auch am letzten Ligaspieltag musste der SC Freiburg keine Niederlage einstecken. Von Union Berlin trennten sich die heutigen Gäste mit 0:0. Die Freiburger kassierten damit in den vergangenen elf Pflichtspielen nur eine Niederlage.
Getty Images