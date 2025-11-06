Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoNizza
Allianz Riviera
team-logoSC Freiburg
SC Freiburg bei OGC Nizza heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

Der SC Freiburg bekommt es heute in der Europa League mit OGC Nizza zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Europa League kommt es am heutigen Donnerstagabend, den 6. November, zum Aufeinandertreffen zwischen OGC Nizza und dem SC Freiburg. Das Duell am 4. Spieltag der Ligaphase beginnt um 18.45 Uhr im Allianz Riviera in Nizza.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Duell zwischen Nizza und dem SC Freiburg seht Ihr heute live und exklusiv auf RTL+. Dort starten die Vorberichten zu der Partie um 18.10 Uhr. Alternativ könnt Ihr auf dem Streamingsender das Europa-League-Spiel in der Konferenz verfolgen.

Um das Duell zwischen Nizza und dem SC Freiburg heute live erleben zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges RTL+-Abo.

Anstoßzeit OGC Nizza gegen SC Freiburg

crest
Europa League - Europa League
Allianz Riviera

OGC Nizza vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Nizza vs SC Freiburg Aufstellungen

NizzaHome team crest

3-4-1-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
80
Y. Diouf
33
A. Mendy
26
M. Bard
28
J. Bah
47
T. Gouveia
2
A. Abdi
10
S. Diop
24
C. Vanhoutte
99
S. Abdul Samed
7
J. Boga
90
K. Carlos
1
N. Atubolu
17
Lukas Kübler
33
J. Makengo
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
14
Y. Suzuki
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
7
D. Scherhant
32
V. Grifo
20
C. Adamu

4-2-3-1

SCFAway team crest

NCE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Haise

SCF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über OGC Nizza

OGC Nizza hat einen schwachen Europa-League-Auftakt in dieser Saison hingelegt. Gegen AS Rom, Fenerbahce und Celta Vigo verlor Nizza im Europapokal jeweils mit 1:2. 

Europa League
FC Porto crest
FC Porto
POR
Nizza crest
Nizza
NCE
Europa League
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF

In der Ligaphase stehen die Franzosen auf Tabellenrang 33. Ohne Punkte nach drei Spieltagen steht OGC Nizza in der Europa League bereits gehörig unter Druck. 

News über SC Freiburg

Ganz anders sieht derweil die Lage beim SC Freiburg aus. Die Freiburger sind in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen und stehen mit aktuell sieben Punkten auf Platz sechs in der Tabelle. 

Zum Europa-League-Start gewann das Team von Julian Schuster mit 2:1 gegen den FC Basel. Es folgte ein 1:1 gegen den FC Bologna und zuletzt ein 2:0-Erfolg gegen den FC Utrecht.

Und auch am letzten Ligaspieltag musste der SC Freiburg keine Niederlage einstecken. Von Union Berlin trennten sich die heutigen Gäste mit 0:0. Die Freiburger kassierten damit in den vergangenen elf Pflichtspielen nur eine Niederlage.

SC Freiburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images

Form

NCE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

OGC Nizza vs. SC Freiburg: Die Tabellen

