SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Bundesliga verabschiedet sich mit dem 17. Spieltag in die Winterpause. Im Zuge dessen kommt es am Sonntag um 15.30 Uhr zum Aufeinandertreffen SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen. Der Fünfte tritt zuhause gegen den Dritten an, beide Teams trennen in der Tabelle zwei Punkte.

Der SC Freiburg gewann mit dem 6:0 beim krisengeschüttelten Borussia Mönchengladbach lediglich eines seiner bislang letzten sechs Meisterschaftsspiele. Obendrein handelte es sich um einzigen Punktgewinn der Elf von Christian Streich in fünf Liga-Auftritten. Es folgten bisher eine Heimniederlage Hoffenheim ein und am 15. Dezember ein 0:0 bei Union Berlin.

Die von Gerardo Seoane trainierten Gäste fädelten nach der jüngsten Länderspiel-Pause zunächst drei Siege ein. Hierbei setzte sich Bayer Leverkusen zuhause gegen den VfL Bochum sowie gegen Greuther Fürth und dazwischen in Leipzig durch. Danach erlebte die Werkself jedoch am 11. Dezember ein 2:5 bei Eintracht Frankfurt und daheim ein 2:2 gegen Hoffenheim.

Heute findet in der Bundesliga die Begegnung SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen statt. GOAL bietet Euch sämtlich Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Europa-Park Stadion (Freiburg im Breisgau)

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 liefert Euch drei Begegnungen im Rahmen der regulären Saison in der Bundesliga kostenfrei ins Haus. Genauer gesagt könnt Ihr Euch Spiele des 1., des 17. und des 18. Spieltags im Free-TV ansehen. Dasselbe trifft auf den Supercup sowie auf die Relegation zu. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Kräftemessens SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen?

SC Freiburg – Bayer Leverkusen heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat in diesem Zusammenhang unerfreuliche Nachrichten für Euch. Das Match Freiburg vs. Leverkusen geht zwar am 17. Spieltag über die Bühne, aber SAT.1 strahlt ausschließlich Freitagspartien aus. Und Ihr konntet Euch am Freitag das Spiel Bayern München vs. Wolfsburg im Free-TV ansehen. Die Begegnung zwischen den Breisgauern und der Werkself findet an einem Sonntag statt und somit hält DAZN die Exklusivrechte.

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen heute live im TV bei DAZN

Daher benötigt Ihr für das Mitverfolgen des Spiels SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen ein Abo. In diesem Zusammenhang könnt Ihr Euch zwischen einem Monatsvertrag für 14,99 Euro und einem Jahresdeal um 149,99 Euro entscheiden. Mit der zweitgenannten Option bindet Ihr Euch zwar für eine eindeutig längere Zeit, Ihr bekommt de facto zwei Monate gutgeschrieben. Oder anders ausgedrückt: Ihr spart 2,50 Euro pro Monat. Nach dem Vertragsabschluss müssen die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose App installieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, einen traditionellen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook zu verbinden.

Der Pay-per-View-Anbieter strahlt neben den Sonntagsmatches der Bundesliga die Freitagsspiele aus. Zusätzlich kommt Ihr samstags in den Genuss der Highlight Show. Obendrein erstreckt sich das Fußballangebot etwa auf die Champions League, die La Liga, die Ligue 1, die italienische Serie A und Länderspiele. Zudem kommen unter anderem Liebhaber des Wintersports, der NBA, der NFL, des Boxens, der MMA und von Dartsturnieren auf ihre Kosten. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Kerninfos zur Übertragung des Matches Freiburg vs. Bayer Leverkusen:

Übertragungsbeginn: 15 Uhr

15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also ein gewöhnliches Fernsehgerät mithilfe eines Notebooks sowie eines HDMI-Kabels in ein Smart-TV umwandeln. Das funktioniert dank der LIVE-STREAMS, die DAZN unter anderem zu sämtlichen Wettkämpfen zur Verfügung stellt. Außerdem könnt Ihr die Begegnung SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen nicht ausschließlich am PC und am Notebook, sondern auch per Tablet und Smartphone mitverfolgen.

Zu SC Freiburg – Bayer Leverkusen via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Machen das die Preise, die Zeit oder das Internet einen Strich durch die Rechnung? Keine Angst, denn selbst hierfür steht eine Lösung parat. Denn: GOAL hält Euch mithilfe seines LIVE-TICKERS zu allen Höhenpunkten im Match SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen auf dem letzten Stand. Daher senden wir Euch auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen

Zusätzlich offeriert die Sportschau eine andere kostenfreie Option. Denn: Ihr könnt Euch am Montag die besten Szenen sämtlicher Partien des 17. Spieltags in ihrem YouTube-Kanal ansehen. Das trifft dementsprechend auch auf jene der Partie Freiburg gegen Leverkusen zu.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt die Startformationen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.