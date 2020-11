SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga am Sonntag übertragen

6. Spieltag in der Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Der trifft auf . Die Partie wird um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion angepfiffen.

Die Gastgeber haben einen mittelmäßigen Saisonstart hingelegt, mit sechs Punkten steht man auf Platz 13. Die Werkself aus Leverkusen ist mit neun Punkten Fünfter, hat allerdings eine harte Europa-League-Partie gegen (0:1) in den Knochen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die am Sonntag

Wettbewerb : Bundesliga (6. Spieltag)

: Bundesliga (6. Spieltag) Datum : Sonntag, 1. November 2020

: Sonntag, 1. November 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Schwarzwald-Stadion

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Fans der Bundesliga. Die gute: Es wird jedes Spiel live und in voller Länge übertragen. Die schlechte: Kein Spiel wird im Free-TV laufen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN haben die Übertragungsrechte für diese Saison erhalten.

Welches dieser Tore gegen unseren morgigen Gegner gefällt euch am besten? 💯

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV sehen

Sky zeigt Freiburg gegen Leverkusen heute live im Pay-TV! Der Sender aus Unterföhring geht um 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 auf Sendung. Britta Hofmann moderiert die Sendung, Erik Meijer kommt als Experte zum Einsatz. Kurz vor Spielbeginn übernimmt Kommentator Marcus Lindemann. Wie Ihr bestimmt wisst, müsst Ihr für die Übertragung von Sky bezahlen. Ein Abonnement kostet zwischen 17 und 30 Euro, je nachdem, welches Paket Ihr buchen möchtet. Um das Spiel über Euren Fernseher zu sehen, benötigt Ihr einen Sky-Receiver.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM: So geht's

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Go und Sky Ticket sind hier die einzig legalen Streams im Internet. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten. Wenn Ihr also schon Kunde beim Pay-TV-Sender seid, habt Ihr auf den Stream automatisch Zugriff. Nach dem Download müsst Ihr nur noch Eure Zugangsdaten eingeben – und schon kann’s losgehen!

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, die Bundesliga aber dennoch unbedingt sehen möchten. Für 10 bis 30 Euro im Monat könnt Ihr das Ticket abonnieren, abhängig davon, welche anderen Ligen Ihr noch sehen möchtet. Alles weitere zu Sky Ticket gibt es hier.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Freiburg:

Müller - Kübler, Lienhart, Heintz, Günter - Höfler, Santamaria - Schmid, Sallai, Grifo - Höler

Beim SC Freiburg gibt es im Vergleich zum 1:1 bei letztes Wochenende heute eine Umstellung: Für Nils Petersen rückt Lukas Kübler in die Startelf der Mannschaft von Christian Streich.

Mit folgender Aufstellung geht Leverkusen in die Partie:

Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Amiri - Bailey, Wirtz, Diaby - Alario

Ganze sechs Wechsel gibt es bei Bayer gegenüber dem 0:1 bei Slavia Prag am Donnerstag in der . Jedvaj, Tah, Dragovic, Wendell, Demirbay und Bellarabi rotieren raus, dafür sind Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Amiri und Bailey neu dabei.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung auszugeben? Dann verfolgt das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Der Ticker berichtet fast in Echtzeit von den Ereignissen aus Freiburg – schaut mal rein!

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer am Sonntag keine Zeit hatte, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Bundesliga auf DAZN anschauen.

DAZN zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt sie auch live! Morgen Abend bekommt Ihr auf DAZN Hoffenheim gegen Union Berlin zu sehen, am Freitag Bremen gegen Köln. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo, also umgerechnet rund einen Zehner pro Monat. DAZN ist jederzeit kündbar.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

SC Freiburg bisher 42 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayer Leverkusen 10 Siege 19 13 Unentschieden 13 44 Tore 69 106,2 Mio. Euro Marktwert 323,4 Mio. Euro Phiipp Lienhart (12 Mio. Euro) wertvollster Spieler Moussa Diaby (32 Mio. Euro)

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute: TV, LIVE-STREAM, TICKER - die Übertragung der Bundesliga am Sonntag

Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 1

: Sky Sport Bundesliga 1 LIVE-STREAM : Sky Go, Sky Ticket

: Sky Go, Sky Ticket Highlights : DAZN

: DAZN LIVE-TICKER: Goal

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute