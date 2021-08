SC Freiburg II vs. BVB (Borussia Dortmund) II: 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM

In der 3. Liga kommt es zum Duell der Zweitvertretungen des SC Freiburg und des BVB. Wo Ihr die Drittliga-Partie live schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Während die Erstvertretungen der beiden Mannschaften noch gar nicht in die Saison eingegriffen haben, ist das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg II und Borussia Dortmund II bereits das dritte Spiel der noch jungen Drittligasaison. Am 13. August treffen beide Mannschaften um 19 Uhr aufeinander. Sowohl die Zweitvertretung der Freiburger als auch die des BVB sind Neulinge in der dritten Liga.

Die Mannschaft aus dem Breisgau hat keinen idealen Saisonstart erwischt, rangiert nach zwei torlosen Unentschieden aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz. Der BVB hatte einen deutlich besseren Start, ist bislang ebenfalls noch ungeschlagen, hat zum Auftakt gegen den FSV Zwickau mit 2:1 gewinnen können. Platz vier ist das Resultat.

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II heute live sehen: Das Drittliga-Duell im Überblick

Wettbewerb 3. Liga | 3. Spieltag Begegnung SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II Anpfiff 13. August - 19.00 Uhr Ort Möslestadion (Freiburg, Deutschland)

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II heute live im TV

Das Duell der Zweitvertretungen kannst Du dir live im TV anschauen. Allerdings wird das Spiel nur kostenpflichtig verfügbar sein. Der Telekom-eigene Sender Magenta Sport hat sich die Rechte an allen 380 Spielen der 3. Liga sichern können.

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II heute live bei Magenta Sport im TV

Das Aufeinandertreffen des SC Freiburg II gegen BVB II ist ausschließlich bei Magenta Sport zu sehen. Um auf das Angebot nutzen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Aktuell bekommt Ihr das Jahresabonnement für 9,95 Euro monatlich.

Für spontane Käufer ist das Monatsabo zu empfehlen, welches bei 16,95 Euro liegt.

Die Details zu den Konditionen findet Ihr hier. Als Telekom-Kunde zahlt Ihr nur 4,95 Euro im Monat. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr, die Übertragung inklusive Vorberichte und Interviews startet bereits um 18.30 Uhr.

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II heute kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

Der Sportkanal präsentiert alle Duelle des Spieltags auch auf dem eigenen Streaming-Portal. Als Voraussetzung gilt jedoch auch hier das Abonnement.

Die Bundesliga als LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN hat sich für die Bundesliga-Saison 2021/2022 die Live-Übertragungsrechte an mehreren ausgewählten Bundesliga-Partien sichern können. Es gibt aber unter anderem auch die NBA, NFL oder auch NHL auf der Streamingplattform zu sehen. Ist dieses Angebot verlockend? Dann sei hier vermerkt: Es ist leider nicht kostenlos.

Wie Magenta Sport stellt auch DAZN ein monatliches Abonnement zur Verfügung. Dieses liegt bei 14,99 Euro. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo für einmalig 149,99 Euro abschließen. Auf den Monat heruntergebrochen sind das umgerechnet 12,50 Euro.

DAZN bietet dafür aber auch Einiges. Neben Übertragungsrechten für die Bundesliga konnte sich DAZN auch deutlich mehr Rechte für die Königsklasse sichern. Darüber hinaus sind wie erwähnt auch andere Sportarten dort zu finden. Dazu zählen beispielsweise auch Darts, Baseball oder Handball. Wenn Ihr Euch noch nicht sicher seid, ist das kein Problem. Das Angebot könnt Ihr mit einem kostenlosen Probemonat testen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung SC Freiburg II:

Sauter - Barbosa, Braun-Schumacher, Kammerbauer - Treu, Schmidt, Engelhardt, Flum, Tauriainen - Wagner, Assibey-Mensah

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund II:

Unbehaun - Finnsson, Thaqi, Pfanne - Taz, Knauff, Raschl, Pasalic - Pherai - Tachie, Bornemann

SC Freiburg II vs. Borussia Dortmund II heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht