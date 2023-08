Saudi Pro League, Übertragung: Die Spiele von Cristiano Ronald, Karim Benzema und Co. live sehen

Der Saisonstart der Saudi Pro League steht vor der Tür! Jetzt ist auch geklärt, wo die Spiele live zu sehen sind.

WAS IST PASSIERT? Sportdigital baut seine Berichterstattung über die saudische Profiliga aus. Das Streaming-Portal wird in der am Freitag beginnenden Saison der Saudi Pro League dank einer Kooperation mit DAZN bis zu drei Livespiele der Klubs von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Sadio Mane zeigen.

Bislang waren dort einzig die Spiele des Ronaldo-Klubs Al-Nassr zu sehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Fußball-Projekt der Saudis ist höchst umstritten. Mit vielen Millionen Petro-Dollar aus dem Staatsfonds hat die Liga vor allem gealterte Stars aus europäischen Topligen verpflichtet. Menschenrechts-Organisationen werfen dem Königreich zahlreiche Verfehlungen vor, die Offensive der Saudi Pro League wird dem Bereich "Sportswashing" zugeordnet

