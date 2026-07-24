Dem FC Bayern München winken offenbar erfreuliche Nachrichten von Harry Kane. Wie der renommierte Journalist Ben Jacobs berichtet, peilt der Torjäger nun final eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister an. Das stimmt mit weiteren Medienberichten der vergangenen Wochen und Monate überein, wonach sich eine Ausweitung von Kanes 2027 auslaufendem Arbeitspapier an der Säbener Straße immer stärker abzeichnet. Bei Laufzeit und Gehalt soll es noch Klärungsbedarf geben, die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung gilt aber schon länger als hoch.

Laut Jacobs habe es früher in diesem Jahr schon sehr produktive Gespräche zwischen Kane und Bayerns Verantwortlichen gegeben. Weitere Verhandlungsrunden seien nun nach der Rückkehr des Stürmerstars aus seinem WM-Urlaub geplant.

Ein angebliches Interesse des FC Barcelona und eine mögliche Rückkehr in die Premier League waberten in den vergangenen Monaten immer wieder rund um Kane. Allerdings fühlt sich der 32-Jährige in München sehr wohl, gewinnt mit dem FCB endlich die langersehnten Titel und hat daher wohl vorerst keinen Abschied im Sinn.

Trotz Avancen aus Saudi-Arabien: Harry Kane will wohl beim FC Bayern verlängern

Daran ändern auch Lockrufe aus Saudi-Arabien voraussichtlich nichts. Laut Jacobs soll Al-Hilal diesen Sommer Kontakt zur Kane-Seite aufgenommen haben, um sich nach dessen Situation zu erkundigen. Der Topklub aus der Saudi Pro League wurde angeblich schon seit dessen Bayern-Wechsel im Sommer 2023 immer wieder bei Kane vorstellig, so auch nach der Klub-WM im vergangenen Jahr. Da soll der englische Nationalspieler allerdings klar vermittelt haben, dass er den FCB nicht verlassen will. Und an dieser Haltung hat sich dem Vernehmen nach eben auch nichts geändert.





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Kane ist seit seiner Ankunft absolut unverzichtbar für die Bayern. Bis dato hat er in 147 Pflichtspielen für die Münchener unglaubliche 146 Tore erzielt.