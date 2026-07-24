Zwar soll es erneut Lockrufe aus Saudi-Arabien geben. Die Entwicklung rund um Harry Kane ist für den FC Bayern aber wohl sehr positiv.
Dem FC Bayern München winken offenbar erfreuliche Nachrichten von Harry Kane. Wie der renommierte Journalist Ben Jacobs berichtet, peilt der Torjäger nun final eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister an. Das stimmt mit weiteren Medienberichten der vergangenen Wochen und Monate überein, wonach sich eine Ausweitung von Kanes 2027 auslaufendem Arbeitspapier an der Säbener Straße immer stärker abzeichnet. Bei Laufzeit und Gehalt soll es noch Klärungsbedarf geben, die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung gilt aber schon länger als hoch.
Laut Jacobs habe es früher in diesem Jahr schon sehr produktive Gespräche zwischen Kane und Bayerns Verantwortlichen gegeben. Weitere Verhandlungsrunden seien nun nach der Rückkehr des Stürmerstars aus seinem WM-Urlaub geplant.
Ein angebliches Interesse des FC Barcelona und eine mögliche Rückkehr in die Premier League waberten in den vergangenen Monaten immer wieder rund um Kane. Allerdings fühlt sich der 32-Jährige in München sehr wohl, gewinnt mit dem FCB endlich die langersehnten Titel und hat daher wohl vorerst keinen Abschied im Sinn.
Trotz Avancen aus Saudi-Arabien: Harry Kane will wohl beim FC Bayern verlängern
Daran ändern auch Lockrufe aus Saudi-Arabien voraussichtlich nichts. Laut Jacobs soll Al-Hilal diesen Sommer Kontakt zur Kane-Seite aufgenommen haben, um sich nach dessen Situation zu erkundigen. Der Topklub aus der Saudi Pro League wurde angeblich schon seit dessen Bayern-Wechsel im Sommer 2023 immer wieder bei Kane vorstellig, so auch nach der Klub-WM im vergangenen Jahr. Da soll der englische Nationalspieler allerdings klar vermittelt haben, dass er den FCB nicht verlassen will. Und an dieser Haltung hat sich dem Vernehmen nach eben auch nichts geändert.
Kane ist seit seiner Ankunft absolut unverzichtbar für die Bayern. Bis dato hat er in 147 Pflichtspielen für die Münchener unglaubliche 146 Tore erzielt.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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