Saudi-Arabien als doppeltes Sprungbrett: Xavis Liebling begeistert nach seinem umstrittenen 100-Millionen-Euro-Transfer bei DFB-Gegner Niederlande

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Tijjani Reijnders' Wechsel nach Saudi-Arabien und weg aus Europas Top-Fußball kam überraschend und wurde kritisch beäugt. Von Karriere-Endstation ist der Oranje-Star allerdings noch ganz weit entfernt.

"Es schien so, als sei die Show abgesetzt worden. Plot Twist ... sie hat nur den Sender gewechselt", schrieb Tijjani Reijnders Ende August bei Instagram und fügte an: "S2E1" - Staffel 2, Episode 1.

Gerade hatte der Mittelfeldspieler beim 2:0-Sieg bei NEOM SC in der Saudi Pro League sein erstes Tor für Al-Qadsiah erzielt. Und nutzte das für eine Retourkutsche in Richtung seiner Kritiker, vornehmlich Fans von Manchester City. Die hatten sich Reijnders nach dessen Wechsel in Richtung Saudi-Arabien vorgeknöpft, ihn deshalb als geldgierig abgestempelt und dabei hämisch immer wieder einen Post des Niederländers hervorgekramt, den jener fast genau ein Jahr zuvor abgesetzt hatte.

"S1E1" - Staffel 1, Episode 1, hatte Reijnders Mitte August 2025 ein Bild von seinem Premier-League-Debüt für City betitelt. In jenem Sommer für rund 55 Millionen Euro Ablöse von der AC Milan nach Manchester gewechselt, krönte er seinen ersten Liga-Auftritt im Trikot der Engländer bei einem 4:0 in Wolverhampton mit einem Tor und einem Assist. Eigentlich sollte das der Start in eine möglichst lange Reijnders-Zeit bei City sein.

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Tijjani Reijnders sieht Saudi-Arabien keineswegs als Karriere-Endstation

Doch diese Zeit war eben gerade einmal ein Jahr später schon wieder vorbei. Und obwohl auch namhafte europäische Vereine wie Juventus Turin oder Atletico Madrid um ihn buhlten, folgte Reijnders dem Lockruf des Geldes aus Saudi-Arabien, wo ein finanziell noch lukrativeres Angebot auf ihn wartete. Für so manchen beendete Reijnders, mit 28 gerade mittendrin im besten Fußballeralter, seine Karriere damit vorzeitig. Er selbst sieht das vollkommen anders und liefert im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft auch Belege dafür.

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In beeindruckendster Manier gelang ihm das am Freitagabend in Amsterdam, als er beim 7:0-Feuerwerk von Oranje gegen Griechenland einen lupenreinen Hattrick schnürte, zum 2:0, 3:0 und dann auch noch zum 4:0 traf - und das innerhalb von nur 21 Minuten zwischen Minute 12 und 33. Ganz nebenbei tat es Reijnders damit einer Elftal-Legende gleich, denn letztmals zuvor hatte der ehemalige Weltklassestürmer Marco van Basten im Dezember 1990 gegen Malta für die Niederlande einen Hattrick in der ersten Halbzeit geschafft.

Getty Images

Obwohl er seit einigen Monaten nicht mehr im europäischen Spitzenfußball zuhause ist, hat Reijnders für seine Landesauswahl eine enorme Bedeutung. Ja man kann fast sagen: In seiner Staffel zwei wird er immer besser. In vier der fünf bisherigen Partien unter dem neuen Bondscoach Xavi stand Reijnders in der Startelf. Das einzige Mal, als er nicht begann, lagen die Niederländer in Griechenland Anfang Oktober zur Halbzeit mit 0:2 hinten.

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Zu Hälfte zwei kam unter anderem Reijnders und vieles wurde besser, am Ende holte Holland beim 2:2 noch einen Punkt. Inklusive Ausgleichstreffer des ehemaligen City-Stars kurz vor Schluss.

Xavi wollte Reijnders einst schon nach Barcelona holen

Dass Reijnders unter Xavi derart wichtig ist, kommt derweil keineswegs überraschend. Kurz nach seinem Wechsel von AZ Alkmaar zur AC Milan im Sommer 2023 bestätigte Reijnders der Gazzetta dello Sport, dass Xavi - seinerzeit Trainer beim FC Barcelona - ihn zu Barca locken wollte. "Er hat mich angerufen, um über einen möglichen Wechsel zu sprechen. Aber es war unmöglich, da ich mich schon für Milan entschieden hatte", erklärte Reijnders.

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Mit gut drei Jahren Verspätung arbeitet er nun doch noch mit Xavi zusammen. Unter dessen Vorgänger Ronald Koeman hätte es Reijnders wahrscheinlich mittlerweile sehr schwer. Schließlich hatte Koeman Ex-Nationalspieler Steven Bergwijn 2024 mehr oder weniger aussortiert, nachdem jener zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien gewechselt war.

"Das Buch ist für ihn praktisch zugeklappt", sagte Koeman seinerzeit über Bergwijn und führte aus: "Er hätte sich denken können, dass ich das sagen würde. Steven Bergwijn geht mit 26 Jahren nach Saudi-Arabien. Da ist doch klar, dass dies nichts mit sportlichen Ambitionen zu tun hat." Bergwijn reagierte verärgert, schimpfte bei De Telegraaf: "So behandelt man Spieler nicht. Ich habe es immer als Ehre empfunden, für die niederländische Mannschaft zu spielen, aber unter diesem Trainer möchte ich das nicht mehr."

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Gut für Reijnders, dass Xavi Koemans Vorbehalte keineswegs teilt. Auf mögliche Berufungen von Reijnders und dem ebenfalls kurz zuvor in die Saudi Pro League (zu Al-Hilal) gewechselten Crysencio Summerville angesprochen, betonte der Spanier bei seiner Antrittspressekonferenz Ende August: "Die Ligen interessieren mich nicht, sondern ausschließlich das Niveau des Spielers. Das ist das Wichtigste für mich."

Reijnders in Saudi-Arabien? Für Xavi kein Problem

Ende September, vor seinem ersten Spiel als Oranje-Trainer gegen Deutschland (1:1), bekräftigte Xavi sein Vertrauen in Reijnders und Summerville: "Die Saudi Pro League ist keine schlechte Liga. Wenn der Spieler, der in dieser Liga oder vergleichbaren Ligen spielt - die ich sehr gut kenne, weil ich selbst einige Jahre in Katar gespielt habe (bei Al-Sadd, d. Red.) -, Leistung bringt und in guter Verfassung ist, gibt es für mich kein Problem. Uns geht es ja um sein persönliches Level, nicht um das der Liga oder des Vereins, wo er spielt", so die Barca-Ikone.

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Dazu passend erklärte Reijnders gegenüber NOS zum Niveau der Saudi Pro League: "Es ist nicht so, dass ich dort mit 65 Prozent meiner Leistungsfähigkeit durchkommen würde. Ich schätze die saudische Liga, mit all ihren großen Namen, sogar stärker ein als die Eredivisie. Leute, die sich ein Urteil über den Fußball dort erlauben wollen, sollten ihn sich erst einmal ansehen."

Für Reijnders bedeutet Saudi-Arabien keineswegs die Endstation seiner Karriere, stattdessen sieht er darin auch in sportlicher Hinsicht ein Sprungbrett - und zwar zurück nach Europa. Ex-Liverpool-Coach Brendan Rodgers, sein Trainer bei Al-Qadsiah, habe ihn unter anderem überzeugt, indem er ihm aufzeigte, "dass ich hier problemlos drei oder vier Jahre lang mit viel Freude spielen und danach wieder nach Europa zurückkehren könne. Dafür gibt es mittlerweile genügend Beispiele. Das ist auch mein Ziel", so Reijnders.

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Kurz nach Ablauf seines bis 2030 datierten Vertrages wird er 32, könnte also tatsächlich gut und gerne noch das eine oder andere Jahr auf höchstem europäischen Level im Tank haben. Erfrischend ehrlich macht Reijnders indes keinen Hehl daraus, dass die rund 100 Millionen Euro, die er in seinen vier Vertragsjahren bei Al-Qadsiah angeblich einstreicht, natürlich ein Hauptgrund für den Transfer waren: "Das kann ich nicht leugnen", gestand er vor einigen Wochen bei NOS und erklärte: "Ich will nach meiner Karriere nicht mehr arbeiten müssen. Das musste ich schon nach dem City-Vertrag nicht mehr, aber jetzt kann ich auch den Generationen nach mir ein gutes Leben ermöglichen. Wenn sogar meine Enkelkinder durch diese Entscheidung gut leben können, warum sollte ich das dann nicht tun?"

Reijnders organisiert Al-Qadsiahs Mittelfeld mit einem Ex-Bundesligaprofi

Auf dem Platz stellt Reijnders allerdings eindrucksvoll unter Beweis, dass er weit davon entfernt ist, nur noch aus finanziellem Antrieb heraus zu spielen. Bei Al-Qadsiah ist er in einer Mannschaft um weitere namhafte Akteure wie Real-Madrid-Legende Nacho, dem Sturm-Duo Mateo Retegui und Julian Quinones sowie Torwart Koen Casteels schnell zum wichtigsten Spieler geworden. Im Mittelfeldzentrum harmoniert Reijnders prächtig mit Ex-Bundesligaprofi Julian Weigl, der 2025 von Borussia Mönchengladbach nach Saudi-Arabien gewechselt war.

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Mit wettbewerbsübergreifend schon neun Toren und vier Assists in bisher 14 Einsätzen hat der niederländische Nationalspieler großen Anteil an einer starken Saison-Anfangsphase, als Tabellenzweiter träumt Al-Qadsiah sogar vom Meistertitel. Reijnders zählt zu den torgefährlichsten Akteuren, obwohl er meist aus eher tieferer Position als Teil einer Doppelsechs heraus agiert.

Getty Images

Die defensivere Rolle kommt Reijnders allerdings entgegen. War es doch eine wichtige sportliche Komponente seiner Transferentscheidung im Sommer, dass er sich bei City, wo er häufig als Zehner mit hoher kreativer Verantwortung fungieren sollte, nicht seinen Stärken entsprechend eingesetzt fühlte. Während der Sommervorbereitung habe er gemerkt, dass es auch unter Pep Guardiolas Nachfolger Enzo Maresca "wieder in diese Richtung ging, und ich habe mir überlegt, ob ich das noch eine Saison so weitermachen wollte. Die ehrliche Antwort war: Nein." Als der Verein dann Signale sendete, zu einem Verkauf bereit zu sein, habe er begonnen, seinen Abschied konkret voranzutreiben.

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Reijnders und die neuen Ideen von Xavi

Auf dem Papier ziemlich verwunderlich: Im Nationalteam überzeugt Reijnders unter Xavi bisher stets als Zehner, also in der eigentlich ungeliebten offensiven Mittelfeldrolle. Wichtig dabei aber: Reijnders trägt hier trotzdem weniger kreative Last, kann stattdessen seine große Stärke, die Dynamik mit Ball am Fuß, gut einbringen. Und er ist nahe am Strafraum, von wo aus er beispielsweise all seine vier bisherigen Tore in dieser Nations-League-Saison erzielt hat. Auch der Assist zum 2:1-Siegtreffer im Heimspiel gegen Serbien Anfang Oktober gelang Reijnders, weil er zuvor konsequent in den Sechzehner vordrang.

"Nach dem ersten Treffen hatte ich sofort Lust, auf den Platz zu gehen", betont Reijnders, dass es zwischen ihm und der von Xavi vorgesehenen Spielweise auf Anhieb matchte. "Neue Ideen und eine neue Art, Fußball zu spielen", habe der 46-Jährige zu Oranje gebracht. Am Montagabend im Berliner Olympiastadion, im Nachbarschaftsduell mit Deutschland, soll ein weiterer Meilenstein der frühen Xavi-Ära folgen. Reijnders will dabei erneut eine tragende Säule sein - und die nächste Highlight-Folge seiner ganz persönlichen zweiten Staffel drehen.