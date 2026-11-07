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Tim Ursinus

Sattes Preisschild: Gibt der FC Bayern München im Sommer 80 Millionen Euro für einen "Backup" aus?

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Sollte der FC Bayern Antonio Nusa von RB Leipzig verpflichten wollen, müssten sich die Münchner wohl mächtig strecken.

Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass sich die Sachsen intern auf ein Preisschild in Höhe von 80 Millionen Euro für den Flügelstürmer festgelegt haben.

Das Boulevardblatt hatte zuvor berichtet, dass Sportvorstand Max Eberl Nusa weiterhin gerne verpflichten wolle, nachdem der Norweger dem Vernehmen nach bereits im vergangenen Sommer Thema an der Säbener Straße gewesen war. Die Münchner dachten bekanntlich darüber nach, einen Backup für Luis Diaz zu verpflichten, entschieden sich nach der Absage von Anthony Gordon (Wechsel zum FC Barcelona) jedoch für Ismael Saibari.

Der Marokkaner hat seine Stärken jedoch eher im Offensivzentrum. Weil Arijon Ibrahimovic kurz vor Ende des Transferfensters an den FC Augsburg verliehen wurde, stieg Linksverteidiger Alphonso Davies zum Diaz-Ersatz auf und machte seine Sache in dessen Abwesenheit (Muskelbündelriss) dort zuletzt auch mehr als ordentlich. Allerdings gilt der Kanadier als verletzungsanfällig und könnte den Bayern am Samstag in Mainz fehlen. Laut Vincent Kompanys Vertreter Aaron Danks sei Vorsicht geboten.

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Deshalb soll die Verpflichtung eines weiteren Linksaußen im Sommer weit oben auf der Agenda stehen. Beachtlich: Sollte die Wahl tatsächlich auf Nusa fallen und sich die Ablösesumme im Bereich von 80 Millionen Euro einpendeln, wäre der 21-Jährige teurer als Diaz. Der Kolumbianer war 2025 für kolportierte 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Isar gewechselt.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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Warum Antonio Nusa kein klassischer Backup wäre

Gleichwohl wäre Nusa kein klassischer Backup. Dafür ist der 34-malige norwegische Nationalspieler schlichtweg zu gut. Allein in dieser Saison steht er nach 14 Pflichtspielen bereits bei 13 Torbeteiligungen (sechs Treffer, sieben Assists). In insgesamt 85 Einsätzen für RB stehen 34 Scorerpunkte zu Buche. Hinzu kommen neun Tore und zehn Vorlagen im Trikot Norwegens. Außerdem spielen sein noch junges Alter und der noch bis 2029 laufende Vertrag - ohne Ausstiegsklausel - in die keineswegs unrealistische Forderung Leipzigs hinein.

Um Nusas Qualitäten wissen obendrein nicht nur die Bayern. Gleich eine Reihe von Premier-League-Klubs soll großes Interesse zeigen. Die Bild-Zeitung nennt unter anderem den FC Liverpool, Arsenal und Tottenham Hotspur. Die Sun spekulierte kürzlich über einen möglichen Winter-Wechsel zu den Gunners für 54 Millionen Euro. Ein Abgang innerhalb dieser Spielzeit ist laut der Bild jedoch weitaus unrealistischer als im Sommer.

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Die Bayern beschäftigen sich derweil noch mit anderen Kandidaten. Zuletzt berichteten Sky und Bild, dass Oskar Pietuszewski vom FC Porto eine ernsthafte Option sei und es bereits Gespräche gegeben habe. Auch von dem 18-Jährigen sei Eberl demnach ein großer Fan. Weitere Alternativen sollen Rio Ngumoha vom FC Liverpool und Eli Junior Kroupi von AFC Bournemouth darstellen.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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