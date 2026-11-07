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Sollte der FC Bayern Antonio Nusa von RB Leipzig verpflichten wollen, müssten sich die Münchner wohl mächtig strecken.

Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass sich die Sachsen intern auf ein Preisschild in Höhe von 80 Millionen Euro für den Flügelstürmer festgelegt haben.

Das Boulevardblatt hatte zuvor berichtet, dass Sportvorstand Max Eberl Nusa weiterhin gerne verpflichten wolle, nachdem der Norweger dem Vernehmen nach bereits im vergangenen Sommer Thema an der Säbener Straße gewesen war. Die Münchner dachten bekanntlich darüber nach, einen Backup für Luis Diaz zu verpflichten, entschieden sich nach der Absage von Anthony Gordon (Wechsel zum FC Barcelona) jedoch für Ismael Saibari.

Der Marokkaner hat seine Stärken jedoch eher im Offensivzentrum. Weil Arijon Ibrahimovic kurz vor Ende des Transferfensters an den FC Augsburg verliehen wurde, stieg Linksverteidiger Alphonso Davies zum Diaz-Ersatz auf und machte seine Sache in dessen Abwesenheit (Muskelbündelriss) dort zuletzt auch mehr als ordentlich. Allerdings gilt der Kanadier als verletzungsanfällig und könnte den Bayern am Samstag in Mainz fehlen. Laut Vincent Kompanys Vertreter Aaron Danks sei Vorsicht geboten.

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Deshalb soll die Verpflichtung eines weiteren Linksaußen im Sommer weit oben auf der Agenda stehen. Beachtlich: Sollte die Wahl tatsächlich auf Nusa fallen und sich die Ablösesumme im Bereich von 80 Millionen Euro einpendeln, wäre der 21-Jährige teurer als Diaz. Der Kolumbianer war 2025 für kolportierte 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Isar gewechselt.

Getty Images

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Warum Antonio Nusa kein klassischer Backup wäre

Gleichwohl wäre Nusa kein klassischer Backup. Dafür ist der 34-malige norwegische Nationalspieler schlichtweg zu gut. Allein in dieser Saison steht er nach 14 Pflichtspielen bereits bei 13 Torbeteiligungen (sechs Treffer, sieben Assists). In insgesamt 85 Einsätzen für RB stehen 34 Scorerpunkte zu Buche. Hinzu kommen neun Tore und zehn Vorlagen im Trikot Norwegens. Außerdem spielen sein noch junges Alter und der noch bis 2029 laufende Vertrag - ohne Ausstiegsklausel - in die keineswegs unrealistische Forderung Leipzigs hinein.

Um Nusas Qualitäten wissen obendrein nicht nur die Bayern. Gleich eine Reihe von Premier-League-Klubs soll großes Interesse zeigen. Die Bild-Zeitung nennt unter anderem den FC Liverpool, Arsenal und Tottenham Hotspur. Die Sun spekulierte kürzlich über einen möglichen Winter-Wechsel zu den Gunners für 54 Millionen Euro. Ein Abgang innerhalb dieser Spielzeit ist laut der Bild jedoch weitaus unrealistischer als im Sommer.

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Die Bayern beschäftigen sich derweil noch mit anderen Kandidaten. Zuletzt berichteten Sky und Bild, dass Oskar Pietuszewski vom FC Porto eine ernsthafte Option sei und es bereits Gespräche gegeben habe. Auch von dem 18-Jährigen sei Eberl demnach ein großer Fan. Weitere Alternativen sollen Rio Ngumoha vom FC Liverpool und Eli Junior Kroupi von AFC Bournemouth darstellen.