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Italien Serie A - Spielwoche 10 2. Nov. 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo gegen Fiorentina wird live auf DAZN, NOW und Sky Sport übertragen. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV und im Stream verfolgen könnt.

Sassuolo empfängt Fiorentina im Mapei Stadium in Reggio Emilia. In diesem Serie-A-Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte brauchen und deren Tabellenplätze nicht den ursprünglichen Ambitionen entsprechen.

Das Sassuolo von Alberto Aquilani steckt in einer schwierigen Phase. Nach dem Sieg gegen Juventus, der die Fans aus der Emilia träumen ließ, holte Sassuolo aus den letzten fünf Ligaspielen nur einen Punkt. Am vergangenen Spieltag unter der Woche setzte es eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio. Die Mannschaft steht auf Tabellenplatz 15 und muss die Wende schaffen.

Fiorentina geht es nicht besser. Die Mannschaft von Paolo Vanoli verlor ihre letzten drei Ligaspiele und kassierte dabei insgesamt sieben Gegentore. Sie steht auf Platz 17. Das einzige jüngere positive Ergebnis ist das 2:2 gegen Atalanta, doch auch das kann die Probleme einer bislang enttäuschenden Saison nicht verdecken.

Bei Fiorentina ist die Verletztenliste lang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen allesamt aus. Das zwingt Vanoli vor allem in der Abwehr zu Behelfslösungen. Auch Sassuolo muss mehrere Ausfälle verkraften. Nach seinem Platzverweis gegen Lazio steht nun auch Thorstvedt nicht zur Verfügung.

Zwei Mannschaften in der Krise treffen aufeinander. Es geht um wichtige Punkte, um sich von den gefährlichen Tabellenregionen abzusetzen. Hier findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Sassuolo muss verletzungsbedingt auf Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz und Jay Idzes verzichten. Kristian Thorstvedt ist gesperrt. Aquilani dürfte im Tor auf Turati setzen, davor auf Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano und Doig in der Abwehr. Matic, Bakola und Adzic sind für das Mittelfeld vorgesehen, Berardi, Esposito und Laurienté für die offensive Dreierreihe.

Fiorentina reist mit einer langen Verletztenliste nach Reggio Emilia: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen aus. Vanoli dürfte De Gea im Tor aufstellen, Jimenez, Dragusin, Viery und Joao Mario in der Abwehr, Ndour, Brescianini und Oulai im Mittelfeld sowie Mastantuono, Pellegrino und Njie im Angriff.

Aktuelle Form

Sassuolo verbuchte in den letzten fünf Ligaspielen keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt gab es im Mapei Stadium eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio, zuvor hatte Sassuolo mit 0:2 gegen Como verloren. Den einzigen Punkt in diesem Zeitraum brachte ein 1:1 gegen AC Mailand. In fünf Spielen erzielte Sassuolo sieben Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Fiorentina holte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg, zwei Unentschieden und verlor dreimal. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Atalanta, davor eine 1:2-Niederlage gegen Inter. Fiorentina verlor außerdem mit 1:3 gegen Como und mit 1:2 gegen Genoa. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt und endete in der Serie A 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Sassuolo mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Fiorentina vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Sassuolo setzte sich im Dezember 2025 mit 3:1 durch, während Fiorentina im April 2024 mit 5:1 gewann.

Tabelle

In der Serie A steht Sassuolo auf Platz 15, Fiorentina auf Platz 17. Beide Mannschaften müssen im Kampf gegen den Abstieg nach unten schauen.