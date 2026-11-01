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Italien Serie A
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Stadio Mapei - Citta del Tricolore
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Sassuolo gegen Fiorentina heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Sassuolo - AC Florenz
Sassuolo
AC Florenz
Italien Serie A

So seht ihr das Serie-A-Spiel zwischen Sassuolo und Fiorentina: Anstoßzeit und Teamnews

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Italien Serie A - Spielwoche 10
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo gegen Fiorentina wird live auf DAZN, NOW und Sky Sport übertragen. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV und im Stream verfolgen könnt.

Sassuolo empfängt Fiorentina im Mapei Stadium in Reggio Emilia. In diesem Serie-A-Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte brauchen und deren Tabellenplätze nicht den ursprünglichen Ambitionen entsprechen.

Das Sassuolo von Alberto Aquilani steckt in einer schwierigen Phase. Nach dem Sieg gegen Juventus, der die Fans aus der Emilia träumen ließ, holte Sassuolo aus den letzten fünf Ligaspielen nur einen Punkt. Am vergangenen Spieltag unter der Woche setzte es eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio. Die Mannschaft steht auf Tabellenplatz 15 und muss die Wende schaffen.

Fiorentina geht es nicht besser. Die Mannschaft von Paolo Vanoli verlor ihre letzten drei Ligaspiele und kassierte dabei insgesamt sieben Gegentore. Sie steht auf Platz 17. Das einzige jüngere positive Ergebnis ist das 2:2 gegen Atalanta, doch auch das kann die Probleme einer bislang enttäuschenden Saison nicht verdecken.

Bei Fiorentina ist die Verletztenliste lang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen allesamt aus. Das zwingt Vanoli vor allem in der Abwehr zu Behelfslösungen. Auch Sassuolo muss mehrere Ausfälle verkraften. Nach seinem Platzverweis gegen Lazio steht nun auch Thorstvedt nicht zur Verfügung.

Zwei Mannschaften in der Krise treffen aufeinander. Es geht um wichtige Punkte, um sich von den gefährlichen Tabellenregionen abzusetzen. Hier findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Sassuolo vs AC Florenz Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Aufstellung
AC Florenz crest
AC Florenz
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoArmand LaurientéArmand LaurientéD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaÁlex JiménezÁlex JiménezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
AC Florenz crest
AC Florenz
FIO
4-3-3
Sassuolo

Startelf

AC Florenz

Trainer

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

Sassuolo muss verletzungsbedingt auf Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz und Jay Idzes verzichten. Kristian Thorstvedt ist gesperrt. Aquilani dürfte im Tor auf Turati setzen, davor auf Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano und Doig in der Abwehr. Matic, Bakola und Adzic sind für das Mittelfeld vorgesehen, Berardi, Esposito und Laurienté für die offensive Dreierreihe.

Fiorentina reist mit einer langen Verletztenliste nach Reggio Emilia: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen aus. Vanoli dürfte De Gea im Tor aufstellen, Jimenez, Dragusin, Viery und Joao Mario in der Abwehr, Ndour, Brescianini und Oulai im Mittelfeld sowie Mastantuono, Pellegrino und Njie im Angriff.

Aktuelle Form

SAS

SAS - Form

MON
N2-1
MIL
U1-1
FRC
N4-2
COM
N2-0
LAZ
N2-6
Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FIO

FIO - Form

NAP
U1-1
GEN
N2-1
COM
N1-3
INT
N2-1
ATA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Sassuolo verbuchte in den letzten fünf Ligaspielen keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt gab es im Mapei Stadium eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio, zuvor hatte Sassuolo mit 0:2 gegen Como verloren. Den einzigen Punkt in diesem Zeitraum brachte ein 1:1 gegen AC Mailand. In fünf Spielen erzielte Sassuolo sieben Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Fiorentina holte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg, zwei Unentschieden und verlor dreimal. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Atalanta, davor eine 1:2-Niederlage gegen Inter. Fiorentina verlor außerdem mit 1:3 gegen Como und mit 1:2 gegen Genoa. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

SassuoloUnentschiedenAC Florenz
2
1
2
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
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Sassuolo
SAS
0
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
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AC Florenz
FIO
1
END
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
5
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Sassuolo
SAS
1
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
3
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt und endete in der Serie A 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Sassuolo mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Fiorentina vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Sassuolo setzte sich im Dezember 2025 mit 3:1 durch, während Fiorentina im April 2024 mit 5:1 gewann.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
94231711+614
S
U
N
S
U
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
9
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
N
S
N
U
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
17
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Sassuolo auf Platz 15, Fiorentina auf Platz 17. Beide Mannschaften müssen im Kampf gegen den Abstieg nach unten schauen.

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