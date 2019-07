Sancho, Foden und Vinicius sind die Stars der NxGn FIFA Ultimate Team Squad Battle

In dieser Woche können die FIFA-Fans gegen ein Team antreten, das nur aus Spielern aus der NxGn-Liste des Jahres 2019 von Goal besteht.

Das Team von Goal NxGn 2019 ist in dieser Woche im Featured Squad Battle im Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 mit dabei. In der Aufstellung tauchen nur Spieler auf, die im März dieses Jahres auch auf der NxGn-Liste standen.

Um in dieser Liste mit dabei zu sein, mussten die Spieler beim Jahreswechsel 18 Jahre oder jünger sein.

FIFA-Fans können bis zu 1800 Squad-Battle-Punkte erhalten, wenn sie das NxGn-Team schlagen, das bis Montag, 8. Juli, als Gegner ausgewählt werden kann. Hier kommen die Spieler, die dann auf der anderen Seite stehen.

Stürmer

Auf der rechten Seite des Offensivtrios spielt mit Jadon Sancho der Sieger der NxGn 2019. Seine herausragende Saison für wurde mit der Auszeichnung als bester Spieler der NxGn-Liste belohnt.

Sancho erhielt außerdem ein Rating von 96 auf der Team-of-the-Season-Karte bei FIFA Ultimate Team, mit Geschwindigkeit 98, Schuss 95 und Pässe 97.

Auf dem anderen Flügel läuft Vinicius Junior von auf. Der zweite Platz des Brasilianers in der NxGn-Liste und sein Rating von 92 auf der Future-Stars-Karte sorgen dafür, dass Callum Hudson-Odoi von Chelsea, der Dritter auf der Liste wurde, erst einmal auf der Bank Platz nehmen muss.

Moise Kean gibt mit einem Rating von 72 den Mittelstürmer. Obwohl es beim Trio noch Verbesserungsbedarf beim Zusammenspiel geben dürfte, dürfte das Tempo auf den Flügeln überzeugen. Kean kann mit seinem 72er-Rating Leistung bringen, auch wenn seine Karte nur Silber ist.

Mittelfeldspieler

In der Mittelfeldzentrale spielen Sandro Tonali von Brescia und Morgan Gibbs-White von Wolverhampton. Tonali schaffte es auf die NxGn-Liste, nachdem er für Italiens Nationalteam nominiert worden war. Er ist in der Squad-Battle-Mannschaft der einzige defensive Mittelfeldspieler, der wie Juve-Stürmer Kean in der spielt.

Gibbs-White machte in der vergangenen Saison 31 Partien für die Wolves und sorgt im Squad-Battle-Team dafür, dass das Zusammenspiel mit den anderen Premier-League-Spielern funktioniert.

Auf der linken Mittelfeldseite spielt Alphonso Davies von Bayern München, der Sechster der NxGn-Liste wurde, nachdem er für viel Geld von den Vancouver Whitecaps zum FCB gewechselt war. Auf der Future-Stars-Karte glänzt Davies mit Tempo und seiner 92er-Schussstärke.

Im rechten Mittelfeld spielt Phil Foden von , der Vierter im NxGn-Ranking wurde. Auf seiner Future-Stars-Karte mit einem 88er-Rating wird er zwar als zentraler Mittelfeldspieler geführt, doch auf rechts sollte das Zusammenspiel mit Jadon Sancho im Angriff und Eric Garcia in der Abwehr besser klappen.

Abwehrspieler und Torhüter

Die Dreierkette in der Abwehr wird vom Neu-Schalker Ozan Kabak, Chelseas Ethan Ampadu und Eric Garcia von Manchester City gebildet.

Kabak belegte den 40. Platz in der NxGn-Liste. Zu Beginn der letzten Saison beeindruckte er noch für und wechselte dann für elf Millionen Euro nach Stuttgart, nun zieht er zu S04 weiter. Er spielt gut mit Davies im Mittelfeld zusammen und auch mit Bayern Münchens Torhüter Christian Früchtl, der im NxGn-Ranking auf dem 50. Platz landete.

Ampadu und Garcia belegten in der NxGn-Liste die Plätze 14 und 15. Im Squad-Battle-Team von NxGn sorgen sie für gutes Zusammenspiel mit Gibbs-White und Foden vor ihnen. Während auf Ampadus Ultimate-Scream-Karte mit Geschwindigkeit 99 und Physis 99 beeindruckende Zahlen verzeichnet sind, wird sein Defensivrating von 63 dafür sorgen, dass der Torhüter wahrscheinlich einiges zu tun bekommt.