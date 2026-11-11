So sehen Sie San Marino gegen Belarus mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino empfängt Belarus im Stadio Olimpico in Serravalle zu einem Spiel der UEFA Nations League C. Beide Mannschaften sind in dieser Spielzeit bereits einmal aufeinandergetroffen.

Bearus reist in guter Form an und liegt nach einer Reihe von Ergebnissen, darunter einem deutlichen 4:0-Sieg gegen San Marino Anfang Oktober, auf Platz zwei der Gruppe. Die Mannschaft von Viktor Goncharenko will diesen Schwung nutzen und ihre Position in der Tabelle festigen.

San Marino hatte dagegen während dieser Nations-League-Spielzeit durchweg Schwierigkeiten. Die Mannschaft von Roberto Cevoli hat alle fünf ihrer letzten fünf Pflichtspiele verloren und in mehreren davon viele Gegentore kassiert. Nun will sie eine Wiederholung der deutlichen Niederlage aus dem Hinspiel vermeiden.

Die Gastgeber haben sich trotz anhaltender Rückschläge widerstandsfähig gezeigt. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften war in den jüngsten Ergebnissen jedoch deutlich zu erkennen. San Marino hat in dieser Nations-League-Gruppe noch keinen Punkt geholt.

Bearus war nicht fehlerfrei. Ein Unentschieden gegen Finnland und eine Niederlage gegen Albanien zu einem früheren Zeitpunkt der Spielzeit zeigten, dass die Mannschaft nicht unbezwingbar ist. Insgesamt ging ihre Entwicklung in dieser Gruppe aber nach oben.

Für Fans, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es hier alle Informationen dazu, wo San Marino gegen Belarus zu sehen ist.

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