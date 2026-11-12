So sehen Sie San Marino gegen Belarus mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino empfängt Belarus in der UEFA Nations League C im Stadio Olimpico in Serravalle. Beide Mannschaften sind in dieser Spielzeit bereits einmal aufeinandergetroffen.

Bearus reist in starker Form an und steht nach einer Reihe guter Ergebnisse auf Platz zwei der Gruppe. Dazu zählt ein souveräner 4:0-Sieg gegen San Marino Anfang Oktober. Die Mannschaft von Viktor Goncharenko will an diesen Schwung anknüpfen und ihre Position in der Tabelle festigen.

San Marino hatte dagegen im bisherigen Verlauf dieser Nations-League-Saison große Schwierigkeiten. Die Mannschaft von Roberto Cevoli hat alle ihre letzten fünf Pflichtspiele verloren und dabei in mehreren Partien viele Gegentore kassiert. Nun will sie eine Wiederholung der deutlichen Niederlage aus dem Hinspiel vermeiden.

Die Gastgeber haben angesichts anhaltender Rückschläge Widerstandskraft bewiesen, doch der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften war an den jüngsten Ergebnissen abzulesen. San Marino hat in dieser Nations-League-Gruppe noch keinen Punkt geholt.

Auch Belarus war nicht fehlerlos. Ein Unentschieden gegen Finnland und eine Niederlage gegen Albanien zu einem früheren Zeitpunkt der Spielzeit zeigten, dass die Mannschaft nicht unschlagbar ist. Insgesamt ging ihre Entwicklung in dieser Gruppe jedoch nach oben.