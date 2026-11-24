So seht Ihr San Jose Earthquakes gegen Houston Dynamo FC mit einem VPN
Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dann kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hilfreich sein.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
- Ein zuverlässiges VPN besorgen. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
- Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
- Mit dem Server verbinden. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
- Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.
- Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
Spielvorschau
Team-News & Kader
San Jose Earthquakes vs Houston 1836 Voraussichtliche Aufstellungen
Trainer
- B. Arena