San Francisco 49ers gegen Arizona Cardinals live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit 49ers gegen Cardinals

27. Sept. 2026 - 16:05 Levi's Stadium

Die San Francisco 49ers empfangen die Arizona Cardinals im Levi’s Stadium (Santa Clara, Kalifornien) zu einem Duell innerhalb der NFC West in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 22:05 (CET).

So können Sie das Spiel San Francisco 49ers gegen Arizona Cardinals verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Nutzer können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der "Ultimate"-Tarif gibt Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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San Francisco 49ers gegen Arizona Cardinals – Mannschaftsnachrichten

Team-News der San Francisco 49ers

Krise in der Defensive Line : Weil Bosa, Height und Thompson Jr. ausfallen, setzt Defensive Coordinator Raheem Morris auf eine "Next-Man-Up"-Rotation. Ersatzspieler werden häufiger zum Einsatz kommen, um Druck auf die Pocket auszuüben. Um die Lücken zu schließen, verpflichteten die 49ers DL Naquan Jones mit einem Einjahresvertrag.

Dilemma bei den Passempfängern : Da Ricky Pearsall Jr. und De’Zhaun Stribling bereits auf der Verletztenliste stehen, müssen die 49ers auch auf Wide Receiver Demarcus Robinson verzichten. Der Einsatz von Star-Receiver Mike Evans ist aufgrund einer Hüftverletzung fraglich, doch er kehrte am Freitag für ein eingeschränktes Training zurück. Der Veteran Brandin Cooks wechselte diese Woche in den Practice Squad, und Shanahan schließt einen Einsatz am Sonntag noch nicht aus.

Positive Nachrichten für die Startelf : Nach ihren Ruhetagen in der Mitte der Woche trainierten RB Christian McCaffrey, LT Trent Williams und LB Dre Greenlaw am Freitag wieder voll und stehen ohne Einschränkungen bereit.

Team-News der Arizona Cardinals

Verstärkung in der Secondary & große Rückkehr : Cornerback Garrett Williams wird voraussichtlich sein mit Spannung erwartetes Debüt 2026 geben und kehrt nur neun Monate nach einem Achillessehnenriss zurück. Dies ist eine enorme Verstärkung für die Verteidigung von Mike LaFleur, insbesondere nachdem Stamm-Cornerback Will Johnson diese Woche wegen einer Nackenverletzung auf die IR gesetzt wurde, was das Saisonende für ihn bedeutet.

Entscheidungen erst kurz vor Spielbeginn : Defensive Lineman Roy Lopez (Leiste) und Cornerback Max Melton (Zehe) sind fraglich. Lopez verpasste zwei Einheiten in Folge, daher entscheidet das Team seinen Einsatz wohl erst beim Aufwärmen am Sonntag.

Rückkehrer: Die Cardinals strichen Jacoby Brissett, LG Isaac Seumalo, OLB Josh Sweat und Center Hjalte Froholdt von der Verletztenliste, sodass alle vier wieder spielen können.



