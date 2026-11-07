So seht Ihr San Diego FC gegen Sporting Kansas City mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 Snapdragon Stadium

San Diego FC empfängt Sporting Kansas City im Snapdragon Stadium zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer, das Auswirkungen auf die Tabelle der Western Conference hat.

San Diego steht im Westen auf Platz 13 und geht nach wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Die Mannschaft von Mikey Varas gewann am 31. Oktober gegen St. Louis City, hatte zuletzt aber Probleme, konstant zu punkten: Drei der vergangenen fünf Spiele endeten unentschieden, zudem gab es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die Vancouver Whitecaps.

Sporting Kansas City ist in noch schlechterer Verfassung. Die Mannschaft von Raphael Wicky steht in der Western Conference auf Platz 15 und hat keines ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen. Beim Unentschieden gegen FC Dallas am 31. Oktober holte sie ihren einzigen Punkt in diesem Zeitraum und kassierte durchweg viele Gegentore.

Der direkte Vergleich spricht für San Diego. In den beiden Begegnungen 2025 und 2026 blieb SDFC ungeschlagen, gewann zweimal und spielte einmal unentschieden. Dazu zählt ein 1:0-Sieg bei Sporting im März dieser Saison.

Da beide Klubs in der unteren Tabellenhälfte des Westens stehen, kann es sich keiner von ihnen leisten, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu sehen.

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