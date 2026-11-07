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San Diego FC gegen Sporting Kansas City heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

San Diego FC - Sporting Kansas City
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Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen San Diego FC und Sporting Kansas City live verfolgen können.

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 34
Snapdragon Stadium

San Diego FC empfängt Sporting Kansas City im Snapdragon Stadium zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer, das Auswirkungen auf die Tabelle der Western Conference hat.

San Diego steht im Westen auf Platz 13 und geht nach wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Die Mannschaft von Mikey Varas gewann am 31. Oktober gegen St. Louis City, hatte zuletzt aber Probleme, konstant zu punkten: Drei der vergangenen fünf Spiele endeten unentschieden, zudem gab es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die Vancouver Whitecaps.

Sporting Kansas City ist in noch schlechterer Verfassung. Die Mannschaft von Raphael Wicky steht in der Western Conference auf Platz 15 und hat keines ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen. Beim Unentschieden gegen FC Dallas am 31. Oktober holte sie ihren einzigen Punkt in diesem Zeitraum und kassierte durchweg viele Gegentore.

Der direkte Vergleich spricht für San Diego. In den beiden Begegnungen 2025 und 2026 blieb SDFC ungeschlagen, gewann zweimal und spielte einmal unentschieden. Dazu zählt ein 1:0-Sieg bei Sporting im März dieser Saison.

Da beide Klubs in der unteren Tabellenhälfte des Westens stehen, kann es sich keiner von ihnen leisten, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu sehen.

Team-News und Kader

San Diego FC vs Sporting Kansas City Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Varas

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