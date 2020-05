Samuel Eto'o: "Ronaldo war der beste Stürmer, Kylian Mbappe wird der große Star der kommenden Jahre"

Der Kameruner gehört zu den besten Torjägern der letzten 20 Jahre. Er nennt die Spieler, die ihn selbst am meisten beeindruckten.

Für den ehemaligen kamerunischen Nationalspieler Samuel Eto'o ist Brasiliens Ikone Ronaldo der größte Stürmer aller Zeiten. Das verriet der Ex-Angreifer vom und von während eines Live-Chats, den Generation Amazing aus veranstaltete.

Gefragt nach den besten Stürmern überhaupt sagte Eto'o dort: "Der Beste von allen war Ronaldo, O Fenomeno. Ich habe solch großen Respekt vor ihm und bewundere ihn. Nach ihm kommen viele andere Stürmer und zu denen zähle ich mich auch."

PSG: Samuel Eto'o schwärmt von Kylian Mbappe

Kein Wunder also, dass Eto'o den zweimaligen Weltmeister Ronaldo auch in seine beste Sturmreihe beorderte. An die Seite des Brasilianers stellte er mit Lionel Messi und Ronaldinho zwei ehemalige Mannschaftskameraden vom FC Barcelona.

Mehr Teams

Der 39-Jährige, der 2019 seine aktive Laufbahn nach Engagements in der und Katar beendet hatte, lobte zudem Messi und PSG-Star Kylian Mbappe. Sie seien aktuell die besten Spieler: "Messi ist erfahrener und Kylian Mbappe ist der Youngster, den ich am beeindruckendsten finde. Er wird meiner Meinung nach weltweit der große Star der kommenden Jahre."